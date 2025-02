Nieuwe afleveringen van 'Batwheels in februari op Cartoonito

Foto: © Cartoonito/Day One MPM 2024

De 'Batwheels' zijn weer terug met nieuwe afleveringen! Kijk mee met welke nieuwe spannende avonturen Bam, Redbird, Bibi, Batwing en Buff gaan beleven terwijl ze Gotham City verdedigen.

BATWHEELS

Bekijk de nieuwe afleveringen van de 'Batwheels' vanaf maandag 17 februari elke dag om 15.00 uur op Cartoonito en te streamen op HBO Max!

DE WERELD VAN BARNEY

VANAF 3 FEBRUARI

Elke dag om 14.30 uur

Ontdek nieuwe avonturen in 'De wereld van Barney'! In de gloednieuwe afleveringen leert de vrolijke paarse dinosaurus samen met zijn vriendjes op een speelse en gezellige manier over vriendschap, fantasie en plezier!

Kijk vanaf maandag 3 februari elke dag om 14.30 uur naar de nieuwe afleveringen van De wereld van Barney op Cartoonito en te streamen zijn op HBO Max.

KNUFFELEN MET TEDDY

VANAF NU

Elke dag tussen 06.00 en 09.30 uur

Zin in knuffelen? Het is tijd voor knuffels op Cartoonito tijdens 'Knuffelen met Teddy!' Dus pak je favoriete teddybeer en volg Mr. Bean tijdens de gezellige ochtenden vol knuffels met zijn beste vrienden.

Bekijk de afleveringen van 'Knuffelen met Teddy!', elke dag tussen 06.00 en 09.30 uur te zien op Cartoonito en te streamen op HBO Max!