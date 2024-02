Nieuw seizoen van 'Adieu God?' met Caroline van der Plas, Rick Paul van Mulligen en John van den Heuvel

EO-presentator Tijs van den Brink trapt het dertiende seizoen van 'Adieu God?' af met BBB-lijsttrekker Caroline van der Plas.

Een nieuw seizoen met diepe gesprekken over geloof, ongeloof en alles wat daar tussenin zit. Andere gasten die hun verhalen delen met Tijs zijn Rick Paul van Mulligen, Cisca Dresselhuys, Jan Beuving, Henk Westbroek, Huub Stapel, Renze Klamer en John van den Heuvel.

Volgens EO-presentator Tijs van den Brink laten de gesprekken in 'Adieu God?' een ontwikkeling zien in het leven van de gasten: 'Ik denk dat elk verhaal ergens wel herkenning oproept en dat het laat zien dat het geloof niet statisch is. Soms heeft iemand inderdaad alle banden met het geloof uit zijn of haar jeugd doorgesneden. Maar soms speelt ook het geloof juist een belangrijkere rol, zoals je in de uitzending met misdaadjournalist John van den Heuvel zult ontdekken.'

Buitenbeentje

In aflevering 2 gaat acteur Rick Paul van Mulligen het gesprek met Van den Brink aan over het geloof. Als kind hoopte acteur Rick Paul van Mulligen lange tijd dat God zich aan hem zou openbaren. In het Groningse Uithuizen voelde hij zich een buitenbeentje. Hij werd gepest en voelde zich vaak eenzaam. 'Op die momenten zocht ik steun bij God, maar een antwoord bleef uit.'

Verandering

'Zonder mensen zou God nooit bestaan en daarom heeft Hij ze geschapen.' Met deze zin vat cabaretier Jan Beuving samen hoe hij tegenwoordig over God denkt. Anders dan de meeste cabaretiers voelde Beuving nooit de behoefte om afscheid te nemen van de kerk en het geloof. Het is nu eenmaal onderdeel van wie hij is. In de loop der jaren is zijn geloof wel heel anders geworden. In aflevering 4 licht hij dat verder toe.

Overzicht gasten

Zondag 10 maart – Caroline van der Plas

Zondag 17 maart – Rick Paul van Mulligen

Zondag 24 maart – Cisca Dresselhuys

Zondag 31 maart – Jan Beuving

Zondag 7 april – Henk Westbroek

Zondag 14 april – Huub Stapel

Zondag 21 april – Renze Klamer

Zondag 28 april – John van den Heuvel

'Adieu God?' is wekelijks te zien vanaf zondag 10 maart rond 23.30 uur bij de EO op NPO 2. Alle afleveringen worden na de uitzending ook aangeboden als podcast en zijn te beluisteren op eo.nl/podcast en via de gratis NPO Luister-app.