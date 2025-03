Nieuw seizoen van '9-1-1: Lone Star' in maart op STAR Channel

In seizoen 5 van '9-1-1: Lone Star' staat het 126-team voor een levensbedreigende uitdaging na een catastrofale treinramp.

Terwijl Judd zich terugtrekt om voor zijn zoon te zorgen, ontstaat er spanning wanneer Marjan en Paul strijden om zijn plek als luitenant. Het seizoen zit vol actie, emotie en onverwachte wendingen.

Vanaf 19 maart, elke woensdag om 21.00 uur op STAR Channel.

ONGOING

THE WALKING DEAD: DEAD CITY S1

Maggie en Negan reizen naar het post-apocalyptische Manhattan om Maggie’s ontvoerde zoon Hershel te redden. De stad dat lang geleden al is afgesneden van de buitenwereld is gevuld met walkers en bewoners die van New York City hun eigen wereld hebben gemaakt. Te midden van de chaos worden hun moed en menselijkheid tot het uiterste getest.

Vanaf 24 februari, elke maandag om 21.00 uur op STAR Channel.

ONGOING

EVIL S4

Evil is een psychologisch mysterie dat de oorsprong van het kwaad onderzoekt langs de scheidslijn tussen wetenschap en religie. Een sceptische forensisch psycholoog (Katja Herbers) voegt zich bij een priester-in-opleiding en een technisch expert om de achterstand van de kerk met veronderstelde wonderen, demonische bezittingen en onverklaarde verschijnselen te onderzoeken en te observeren.

Vanaf 11 februari, elke dinsdag om 21.00 uur op STAR Channel.

ONGOING

GREY'S ANATOMY S5

In dit 5e seizoen krijgen de artsen van Seattle Grace te maken met grote persoonlijke en professionele uitdagingen. Cristina ontwikkelt een complexe band met de nieuwe traumachirurg Owen Hunt, terwijl Meredith en Dereks relatie geconfronteerd wordt met de dagboeken van Meredith haar moeder.

Callie verkent haar seksualiteit, Bailey richt zich op kindergeneeskunde en Izzie ziet visioenen van Denny. Ondertussen worstelt Richard met de reputatie van het ziekenhuis, dat slechts 12e op de ranglijst staat.

Vanaf 9 februari, elke zondag een dubbele aflevering vanaf 21.00 uur op STAR Channel.