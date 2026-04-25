'Chornobyl: Days that shocked the World' op Discovery

zaterdag 25 april 2026

Het is veertig jaar geleden dat de wereld opgeschrikt werd door de kernramp van Tsjernobyl. De documentaire 'Chornobyl: Days that shocked the World' reconstrueert de gebeurtenissen van toen en spreekt met mensen die destijds woonden in de stad Pripjat, vlak naast de nucleaire installatie, of die zelfs in de kerncentrale werkten.

Het geeft een schokkend inkijkje over hoe de ramp destijds zelfs voor de bewoners geheim werd gehouden en al helemaal voor de rest van de wereld. Zo vertelt een chemisch ingenieur hoe ze de avond vóór de ramp de reactor verliet om haar verjaardag te vieren, om de volgende dag te ontdekken dat enkele van haar achtergebleven collega’s waren omgekomen. Een arts van een ziekenhuis vertelt over het eerste slachtoffer dat werd binnengebracht en wiens huid blauw van de straling was. Iemand anders vertelt hoe hij de volgende dag gewoon naar school ging, terwijl de reactor toen al in brand stond. Hij zag helikopters overvliegen die de boel probeerden te redden, maar wist nog van niks. Zelfs toen alle 50.000 bewoners met bussen werden geëvacueerd, kreeg de rest van de wereld nog niks te horen. Pas toen de eerste zorgwekkende metingen gemeld werden in Zweden gingen de alarmbellen af en konden ook de Sovjetleiders deze nucleaire ramp niet meer verborgen houden.


'Chornobyl: Days that shocked the World', vanaf zondag 26 april om 20.30 ur op Discovery.


Carmen - 'F.C. De Kampioenen'

Fernand probeert Carmen wijs te maken dat haar Xavier eigenlijk op mannen valt. Zo hoopt hij een wig tussen de twee te drijven en Carmen voor zich te winnen. Hij wordt echter ontmaskerd en de Kampioenen geven hem een koekje van eigen deeg.

'F.C. De Kampioenen', om 20.10 uur op VRT 1.

