Dit zie je zondag in 'Over Mijn Lijk'
Marit (23) heeft onlangs te horen gekregen dat ze is uitbehandeld en gaat samen met haar moeder naar een rageroom, om haar emoties eruit te gooien. Voor de Limburgse Tycho (24) breken de carnavalsdagen aan.
Het besef dat dit mogelijk de laatste keer is, maakt hem vastberaden om alles eruit te halen. Koen (27) is geopereerd aan zijn hersentumor, maar hij is door een epileptische aanval niet aanspreekbaar. Loraine (26) blijft ondanks haar uitgezaaide eierstokkanker op hoog niveau powerliften om fysiek en mentaal sterker te worden.
'Over Mijn Lijk', zondag 26 april om 21.00 uur bij BNNVARA op NPO 1.
Kijktip van de dag
Fernand probeert Carmen wijs te maken dat haar Xavier eigenlijk op mannen valt. Zo hoopt hij een wig tussen de twee te drijven en Carmen voor zich te winnen. Hij wordt echter ontmaskerd en de Kampioenen geven hem een koekje van eigen deeg.
'F.C. De Kampioenen', om 20.10 uur op VRT 1.