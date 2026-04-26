Dit zie je deze week in 'Home and Away' - PREVIEW

Stel je voor. Je woont aan de zee, je kan elke dag naar het strand en het is er altijd warm. Dat is het geluk dat de inwoners van Summer Bay hebben. Al is dat schone schijn. Want de kleine gemeenschap heeft ook zijn dagelijkse beslommeringen én kent de nodige portie drama. Lees hier wekelijks onze preview van 'Home and Away'.

Maandag 27 april 2026 – aflevering 8559

Mali en Tane nodigen John uit om te gaan kamperen. Mali vertelt hen verhalen over zijn ontmoeting met de Hairy Man, waarna John midden in de nacht vreemde geluiden hoort. Harper vertelt aan Dana dat ze een nieuwe date heeft: Drew.

Dinsdag 28 april 2026 – aflevering 8560

Na de eerste kampeernacht is John nerveus en hij wil naar huis. Tane bekent aan Mali dat hij John 's nachts heeft laten schrikken. David nodigt Justin en Theo uit voor een barbecue. Jo vindt het dossier over het auto-ongeluk en denkt dat David haar niet gelooft.

Woensdag 29 april 2026 – aflevering 8561

Roo vertelt Marilyn dat ze een brief van Cohen heeft gekregen en besluit er een terug te schrijven. Tane past op Archie, terwijl Harper op date gaat met Drew. Lacey vraagt David om het onderzoek naar het ongeluk te heropenen.

Donderdag 30 april 2026 – aflevering 8562

Dana is bezorgd dat Harper te snel te veel tijd investeert in Drew, maar zij wil gewoon genieten van de aandacht. David gaat door het bewijsmateriaal van het onderzoek en ontdekt dat niemand de noodoproep heeft geregistreerd, waarna hij die opvraagt.

Vrijdag 1 mei 2026 – aflevering 8563

Eden laat Justin weten dat Remi nieuws heeft. Leah probeert het goed te maken met Lacey, terwijl Theo Lacey probeert te overtuigen om langs te gaan bij haar vader. David kan haar en Jo echter geen nieuwe aanwijzingen geven. John praat met Eden over haar huwelijksplannen.

Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubriek.

