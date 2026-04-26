Dit zie je deze week in 'Home and Away' - PREVIEW
Stel je voor. Je woont aan de zee, je kan elke dag naar het strand en het is er altijd warm. Dat is het geluk dat de inwoners van Summer Bay hebben. Al is dat schone schijn. Want de kleine gemeenschap heeft ook zijn dagelijkse beslommeringen én kent de nodige portie drama. Lees hier wekelijks onze preview van 'Home and Away'.
Maandag 27 april 2026 – aflevering 8559
Mali en Tane nodigen John uit om te gaan kamperen. Mali vertelt hen verhalen over zijn ontmoeting met de Hairy Man, waarna John midden in de nacht vreemde geluiden hoort. Harper vertelt aan Dana dat ze een nieuwe date heeft: Drew.
Dinsdag 28 april 2026 – aflevering 8560
Na de eerste kampeernacht is John nerveus en hij wil naar huis. Tane bekent aan Mali dat hij John 's nachts heeft laten schrikken. David nodigt Justin en Theo uit voor een barbecue. Jo vindt het dossier over het auto-ongeluk en denkt dat David haar niet gelooft.
Woensdag 29 april 2026 – aflevering 8561
Roo vertelt Marilyn dat ze een brief van Cohen heeft gekregen en besluit er een terug te schrijven. Tane past op Archie, terwijl Harper op date gaat met Drew. Lacey vraagt David om het onderzoek naar het ongeluk te heropenen.
Donderdag 30 april 2026 – aflevering 8562
Dana is bezorgd dat Harper te snel te veel tijd investeert in Drew, maar zij wil gewoon genieten van de aandacht. David gaat door het bewijsmateriaal van het onderzoek en ontdekt dat niemand de noodoproep heeft geregistreerd, waarna hij die opvraagt.
Vrijdag 1 mei 2026 – aflevering 8563
Eden laat Justin weten dat Remi nieuws heeft. Leah probeert het goed te maken met Lacey, terwijl Theo Lacey probeert te overtuigen om langs te gaan bij haar vader. David kan haar en Jo echter geen nieuwe aanwijzingen geven. John praat met Eden over haar huwelijksplannen.
- 'Parels voor de Zwijnen' keert terug op de boerderij van Raven van Dorst
- Tieners delen het ergste wat ze meemaakten in EO-programma 'Hallo, ik heb een trauma'
- 'Chornobyl: Days that shocked the World' op Discovery
- Kijkcijfers: donderdag 23 april 2026
- Kijkcijfers: dit zijn de 20 populairste programma's van Vlaanderen
- Repetitie loopt mis in 'So You Think You Can Dance': Puya laat danspartner Daxia vallen tijdens lift
- Dit eet je deze week met 'Dagelijkse Kost'!
- Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe' - PREVIEW
- Dit zie je zondag in 'Over Mijn Lijk'
- 'Dijkstra & Evenblij Ter Plekke' zondag vanaf Slot Loevestein
- Dit hoor je zondag in 'Vroege Vogels' op NPO Radio 1
- Radio 1-luisteraars maken opnieuw statement voor vrede: 'Imagine' van John Lennon op nummer 1 in 'Radio 1 Classics 1000'
- Dit hoor je zondag in 'Vroege Vogels' op NPO Radio 1
- Dit hoor je zaterdag in 'Spijkers met Koppen' op NPO Radio 2
Multimedia SPOTLIGHT
-
Repetitie loopt mis in 'So You Think You Can Dance'
-
Dit is de releasedatum van 'Heartstopper Forever'
-
Kijk vrijdag eerste studioshow van 'So You Think You Can Dance'
-
Kijk nu de hilarische trailer van 'STRIKE!' op Streamz
-
Aster Nzeyimana over zijn mediatransfer in 'Achter de Schermen'
-
Cerina wijst Marthe en Matthias terecht in 'Huis Gemaakt'
-
Kijk nu de trailer van het nieuwe seizoen 'Temptation Island'
-
'Flashback' duikt in de wilde jaren van JIM
-
Dit is de afvaller na aflevering 4 van De Mol
-
'De Container Cup' is back baby!
-
Fehmy wordt opvallend stil in nieuwe woning
-
Kijk binnenkort het nieuwe seizoen van 'Amsterdam Centraal 24/7'
-
Het verjaardagsfeest van Kiki loopt volledig uit de hand
-
Ex-coaches grijpen de macht in 'The Voice'
-
Laura Tesoro zet haar twee kanonnen tegenover elkaar in 'The Voice'
-
Netflix deelt officiële trailer van nieuwe actiethriller 'Man on Fire'
-
'Welkom in de praktijk van dokter Lemmelijn'
-
'MasterChef'-jury krijgt het aan de stok met Ruben Van Gucht
-
Netflix dropt trailer van tweede seizoen 'Haantjes'
-
'True Crime Belgium' over de Bende van horen, zien en zwijgen
-
Marco Borsato negende gast in 'Sergio in Italië'
-
Deze 'Mol'-kandidaat moet na de derde aflevering naar huis
-
Eerste 'Blind Gekocht'-koppel zorgt meteen voor verwarring
-
Is deze 'kleine Bambi' de hiphoprevelatie van 'SYTYCD'?
-
Kijk nu de trailer van 'Half Man' op HBO Max
-
Emotionele Natassia past haar trouwjurk
-
Het gaat stuiven in 'Thuis'!
-
'Hakken over de Sloot' seizoen 2 is terug op Prime Video
-
'Malcolm in the Middle: Life's Still Unfair' nieuw op Disney+
-
Bekim uit 'De Trein' krijgt oproep over gewapende man in station
Kijktip van de dag
In San Francisco wordt een vrouw door een sluipschutter doodgeschoten. Inspecteur Harry Callahan, bijgenaamd Dirty Harry, krijgt het onderzoek toegewezen. De moordenaar, een zekere Scorpio, eist ondertussen 100.000 dollar van het stadsbestuur, anders zal hij iedere dag iemand neerschieten. Kort na de eerste geldeis, laat Scorpio een tweede bedreiging achter bij de politie: hij heeft een veertienjarig meisje gegijzeld. Als hij geen tweehonderdduizend dollar krijgt, zal hij haar levend begraven.
'Dirty Harry', film uit 1971 met oa. Clint Eastwood, om 22.30 uur op VTM 4.