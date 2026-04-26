Dit zie je deze week in 'Home and Away' - PREVIEW

zondag 26 april 2026

Stel je voor. Je woont aan de zee, je kan elke dag naar het strand en het is er altijd warm. Dat is het geluk dat de inwoners van Summer Bay hebben. Al is dat schone schijn. Want de kleine gemeenschap heeft ook zijn dagelijkse beslommeringen én kent de nodige portie drama. Lees hier wekelijks onze preview van 'Home and Away'.

Maandag 27 april 2026 – aflevering 8559
Mali en Tane nodigen John uit om te gaan kamperen. Mali vertelt hen verhalen over zijn ontmoeting met de Hairy Man, waarna John midden in de nacht vreemde geluiden hoort. Harper vertelt aan Dana dat ze een nieuwe date heeft: Drew.


Dinsdag 28 april 2026 – aflevering 8560
Na de eerste kampeernacht is John nerveus en hij wil naar huis. Tane bekent aan Mali dat hij John 's nachts heeft laten schrikken. David nodigt Justin en Theo uit voor een barbecue. Jo vindt het dossier over het auto-ongeluk en denkt dat David haar niet gelooft.

Woensdag 29 april 2026 – aflevering 8561
Roo vertelt Marilyn dat ze een brief van Cohen heeft gekregen en besluit er een terug te schrijven. Tane past op Archie, terwijl Harper op date gaat met Drew. Lacey vraagt David om het onderzoek naar het ongeluk te heropenen.

Donderdag 30 april 2026 – aflevering 8562
Dana is bezorgd dat Harper te snel te veel tijd investeert in Drew, maar zij wil gewoon genieten van de aandacht. David gaat door het bewijsmateriaal van het onderzoek en ontdekt dat niemand de noodoproep heeft geregistreerd, waarna hij die opvraagt.

Vrijdag 1 mei 2026 – aflevering 8563
Eden laat Justin weten dat Remi nieuws heeft. Leah probeert het goed te maken met Lacey, terwijl Theo Lacey probeert te overtuigen om langs te gaan bij haar vader. David kan haar en Jo echter geen nieuwe aanwijzingen geven. John praat met Eden over haar huwelijksplannen.

'Home and Away', elke werkdag op VTM 2.

Home and Away op tv
Vrijdag 8 mei 2026 om 19u05  »
VTM 2
Jo wil via hypnotherapie herinneringen aan het fatale ongeval van haar moeder ophalen. Harpers nepdate mondt uit in een g?nante confrontatie. Sonny begint te twijfelen aan de capaciteiten van Remi.

logo vtm4 vtm

In San Francisco wordt een vrouw door een sluipschutter doodgeschoten. Inspecteur Harry Callahan, bijgenaamd Dirty Harry, krijgt het onderzoek toegewezen. De moordenaar, een zekere Scorpio, eist ondertussen 100.000 dollar van het stadsbestuur, anders zal hij iedere dag iemand neerschieten. Kort na de eerste geldeis, laat Scorpio een tweede bedreiging achter bij de politie: hij heeft een veertienjarig meisje gegijzeld. Als hij geen tweehonderdduizend dollar krijgt, zal hij haar levend begraven.

'Dirty Harry', film uit 1971 met oa. Clint Eastwood, om 22.30 uur op VTM 4.

