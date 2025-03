Nieuw op STAR Channel in april: 'Only Masters In The Building'

Star Channel kondigt met trots de tv-premiere van de Disney+ original 'Only Murders in the Building' aan. De serie volgt drie vreemden: Charles (Steve Martin), een gepensioneerde tv-acteur; Oliver (Martin Short), een flamboyante theaterregisseur; en Mabel (Selena Gomez), een jonge vrouw met een mysterieus verleden.

Ze delen een obsessie voor true crime. Wanneer een medebewoner van hun appartementencomplex onder verdachte omstandigheden overlijdt, raken ze zelf verwikkeld in het mysterie.

Vanaf 15 april, elke dinsdag een dubbele aflevering om 20.00 uur op STAR Channel.

NIEUW SEIZOEN

BELOW DECK SAILING YACHT S5

Kapitein Glenn Shephard en zijn bemanning zetten koers naar de adembenemende wateren van de Ionische Zee, Kroatië en Spanje aan boord van het luxe zeiljacht. Terwijl ze hun veeleisende gasten bedienen, worden de jonge, avontuurlijke crewleden geconfronteerd met de harde realiteit van het leven op een zeiljacht: zware fysieke arbeid, woeste wind en torenhoge druk. Naast de uitdagingen op zee laaien ook de emoties aan boord hoog op. Romantiek, rivaliteit en onverwachte confrontaties zorgen voor spanning en drama.

Vanaf maandag 14 april, elke werkdag om 19.00 uur op STAR Channel.

NIEUW SEIZOEN

THE WALKING DEAD: THE ONES WHO LIVE

In een wereld vol chaos vechten Rick Grimes en Michonne niet alleen voor hun overleving, maar ook voor elkaar. Terwijl de wereld om hen heen verandert, raken ze verstrikt in een oorlog tegen de levenden – een conflict dat hen kan confronteren met een schokkende waarheid. Kunnen ze elkaar terugvinden, of zijn ze al te veel veranderd door de duisternis om hen heen?

Vanaf 7 april, elke maandag om 21.00 uur op STAR Channel.

ONGOING

EVIL S4

'Evil' is een psychologisch mysterie dat de oorsprong van het kwaad onderzoekt langs de scheidslijn tussen wetenschap en religie. Een sceptische forensisch psycholoog (Katja Herbers) voegt zich bij een priester-in-opleiding en een technisch expert om de achterstand van de kerk met veronderstelde wonderen, demonische bezittingen en onverklaarde verschijnselen te onderzoeken en te observeren.

Elke dinsdag om 21.00 uur op STAR Channel.

ONGOING

9-1-1: LONE STAR S5

In '9-1-1: Lone Star' staat het 126-team voor een levensbedreigende uitdaging na een catastrofale treinramp. Terwijl Judd zich terugtrekt om voor zijn zoon te zorgen, ontstaat er spanning wanneer Marjan en Paul strijden om zijn plek als luitenant.

Elke woensdag om 21.00 uur op STAR Channel.

ONGOING

GREYS ANATOMY S5

In dit 5e seizoen krijgen de artsen van Seattle Grace te maken met grote persoonlijke en professionele uitdagingen. Cristina ontwikkelt een complexe band met de nieuwe traumachirurg Owen Hunt, terwijl Meredith en Dereks relatie geconfronteerd wordt met de dagboeken van Meredith haar moeder. Callie verkent haar seksualiteit, Bailey richt zich op kindergeneeskunde en Izzie ziet visioenen van Denny. Ondertussen worstelt Richard met de reputatie van het ziekenhuis, dat slechts 12e op de ranglijst staat.

Elke zondag een dubbele aflevering om 21.00 uur op STAR Channel.