Natasja Froger, Rachel Hazes, Caroline van der Plas en Philippe Geubels aan de slag in het Groene Hart Ziekenhuis

Het realityprogramma 'BN'ers in het Ziekenhuis: Leren van de Helden' krijgt een vervolg. Natasja Froger, Rachel Hazes, Caroline van der Plas en Philippe Geubels gaan na een zeer intensieve spoedcursus aan de slag in het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda.

De verpleegkundigen in de dop ervaren hoe het werken in de zorg in deze turbulente tijd is. Zij leren hierbij van de echte helden: de toegewijde verpleegkundigen in het ziekenhuis. Voldoet het werken in de zorg aan hun verwachtingen? Blijven zij hun emoties de baas? En zijn zij uit het juiste hout gesneden om dit vak uit te oefenen?

De enthousiaste BN'ers werken dit seizoen keihard mee op verschillende afdelingen. Variërend van oncologie tot de longgeneeskunde en van de kinderafdeling tot de spoedeisende hulp. Een ervaren verpleegkundige, hun mentor in de periode dat zij meedraaien in het ziekenhuis, neemt hen mee en laat hen kennismaken met diverse aspecten van de verpleegkunde. Zij verlenen zorg en bieden een luisterend oor, maar zijn er ook bij op het moment dat patiënten uit de operatiekamer komen of wanneer het met een patiënt minder goed gaat.

In 'BN'ers in het Ziekenhuis: Leren van de Helden' zien we de enorme toewijding van verpleegkundigen. En hoe de BN’ers op hun manier een onderdeel worden van het verpleegkundig team. De periode in het Groene Hart Ziekenhuis is confronterend. Het werk roept emoties en persoonlijke verhalen op. Maar tegelijkertijd is er ruimte voor luchtige momenten en een lach.

'BN'ers in het Ziekenhuis: Leren van de Helden' is een productie van Tuvalu Media.

'BN'ers in het Ziekenhuis: Leren van de Helden', vanaf het voorjaar wekelijks te zien op SBS6 en op KIJK.nl.