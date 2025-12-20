Minister Vincent Karremans bij Rick Nieman in 'WNL Op Zondag'

De zondag begint met 'WNL Op Zondag'. Met nieuws, brandende kwesties en prominente gasten. Deze zondag te gast bij Rick Nieman onder anderen minister Vincent Karremans, oud-Kamervoorzitter Martin Bosma, voormalig Commandant Landstrijdkrachten Mart de Kruif over de vredesonderhandelingen over Oekraïne en hét jaaroverzicht van 2025.

Minister Vincent Karremans

Zondagmorgen is minister van Economische Zaken Vincent Karremans te gast bij Rick Nieman. Hoe staat ondernemend Nederland er voor? De VVD-bewindsman wil nog voor de kerst een groot aantal regels schrappen.

Oud-Kamervoorzitter Martin Bosma

Voormalig Kamervoorzitter Martin Bosma blikt in de laatste uitzending van 'WNL Op Zondag' van dit jaar terug op zijn voorzitterschap. Hoe houd je 149 Tweede Kamerleden in het gareel, hoe kijkt hij terug op de verkiezing van de voorzitter en waar gaat hij zich mee bezighouden als PVV-parlementariër?

Voormalig commandant Mart de Kruif en diplomaat Ed Kronenburg

Voormalig Commandant Landstrijdkrachten Mart de Kruif en oud-diplomaat Ed Kronenburg over de laatste ontwikkelingen rond de oorlog in Oekraïne. Wat is de kans van slagen van de vredesonderhandelingen? Moet Oekraine grondgebied inleveren in ruil voor vrede? En wat is de strategie van president Poetin?

Terugblik op het jaar 2025

In WNL Op Zondag een terugblik op het jaar 2025. Welke nieuwsgebeurtenissen maakten dit jaar indruk? Van de oorlog in Gaza en opkomend anti-semitisme tot de moord op Lisa en veiligheid op straat. En van het bezoek van Trump tijdens de NAVO-top in Den Haag tot de verkiezingen en de winst van D66.

'WNL Op Zondag' met Rick Nieman, zondag 14 december om 10.00 uur op NPO 1.