'WTF'! Felix Heremans schrijft geschiedenis als jongste winnaar van 'De Slimste Mens ter Wereld'
JOE-actie 'Pakje van je Hart' sluit af met recordbedrag van 1.623.425 euro
Santa Claus is comin' to 'The Masked Singer'

Minister Vincent Karremans bij Rick Nieman in 'WNL Op Zondag'

zaterdag 20 december 2025

De zondag begint met 'WNL Op Zondag'. Met nieuws, brandende kwesties en prominente gasten. Deze zondag te gast bij Rick Nieman onder anderen minister Vincent Karremans, oud-Kamervoorzitter Martin Bosma, voormalig Commandant Landstrijdkrachten Mart de Kruif over de vredesonderhandelingen over Oekraïne en hét jaaroverzicht van 2025.

Minister Vincent Karremans
Zondagmorgen is minister van Economische Zaken Vincent Karremans te gast bij Rick Nieman. Hoe staat ondernemend Nederland er voor? De VVD-bewindsman wil nog voor de kerst een groot aantal regels schrappen. 


Oud-Kamervoorzitter Martin Bosma
Voormalig Kamervoorzitter Martin Bosma blikt in de laatste uitzending van 'WNL Op Zondag' van dit jaar terug op zijn voorzitterschap. Hoe houd je 149 Tweede Kamerleden in het gareel, hoe kijkt hij terug op de verkiezing van de voorzitter en waar gaat hij zich mee bezighouden als PVV-parlementariër?

Voormalig commandant Mart de Kruif en diplomaat Ed Kronenburg
Voormalig Commandant Landstrijdkrachten Mart de Kruif en oud-diplomaat Ed Kronenburg over de laatste ontwikkelingen rond de oorlog in Oekraïne. Wat is de kans van slagen van de vredesonderhandelingen? Moet Oekraine grondgebied inleveren in ruil voor vrede? En wat is de strategie van president Poetin? 

Terugblik op het jaar 2025
In WNL Op Zondag een terugblik op het jaar 2025. Welke nieuwsgebeurtenissen maakten dit jaar indruk? Van de oorlog in Gaza en opkomend anti-semitisme tot de moord op Lisa en veiligheid op straat. En van het bezoek van Trump tijdens de NAVO-top in Den Haag tot de verkiezingen en de winst van D66.

'WNL Op Zondag' met Rick Nieman, zondag 14 december om 10.00 uur op NPO 1.


Kijktip van de dag

logo vtm logo

De neurotische Mr. Bean zit ook met de kerstdagen niet stil. Zo maakt hij vrienden bij het Leger des Heils, rijdt hij naar huis met de grootste kerstboom die hij maar kan vinden en koopt hij een mooi cadeau voor zijn vriendinnetje. Dat over smaak niet valt te twisten, ondervindt Mr. Bean dan ook aan den lijve als hij met kerst door zijn vriendin wordt verlaten. Ondanks dat sluit Mr. Bean de feestdagen af met een feestelijke knal.

'Mr. Bean', om 19.55 uur op VTM.

