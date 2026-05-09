Amy laat haar barbie-parel keuren in 'The Real Housewives of Antwerp'
Deze week ruilen de dames hun champagneglazen in voor de behandelstoel en paintballmaskers. Terwijl Amy de esthetische gynaecologie verkent, loopt de spanning tijdens een liefdadigheidsevenement van Natassia hoog op.
Amy en Annelies brengen een bezoek aan de bekende Dr. Pascal. Amy heeft namelijk ontdekt dat de wereld van de plastische chirurgie verder gaat dan het gelaat. 'Je kan dus blijkbaar schoonheidsoperaties laten uitvoeren voor de vagina', aldus Amy.
Onder het motto van Annelies, koester je oester, ondergaat Amy de controle om te zien hoe het met haar down under gesteld is. En het resultaat mag er zijn, of zoals Amy het zelf fier zegt: 'ik heb een barbieparel.'
Natassia zet zich deze week in voor het goede doel met de oprichting van House of Hope. Om een mooi bedrag in te zamelen, gaat ze een closet sale organiseren. De spanningen die al langer sudderen tussen Natassia en Annelies komen tijdens het evenement tot een confrontatie.
Om de lucht te klaren verruilen de Housewives hun hakken voor camouflagepakken. De dames trekken naar het paintballveld om alle opgekropte frustraties letterlijk van zich af te schieten. Of een middagje paintballen de vriendschappen zal redden of juist voor meer blauwe plekken zal zorgen, is nog af te wachten.
'The Real Housewives of Antwerp', zaterdag 9 mei om 20.00 uur op Play.
Kijktip van de dag
Alex neemt contact op met de politie. Hij heeft cruciale informatie: er staat nóg een aanslag gepland, vandaag nog. Het team schakelt in hoogste versnelling, maar Commander Francis waarschuwt: vertrouw Alex niet te snel. Terwijl de seconden wegtikken, moet Lana beslissen hoeveel ze durft te geloven van een man die alles te verliezen heeft.
'Trigger Point', om 21.00 uur op VRT Canvas.