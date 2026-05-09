Dit zie je deze week in 'Florentina' - PREVIEW

'Florentina' neemt je opnieuw mee in een week vol verrassende wendingen. Elke aflevering brengt nieuwe momenten die je doen meeleven en benieuwd maken naar meer. 'Florentina' is van maandag tot donderdag te zien op VTM en blijft een fijne afspraak voor wie houdt van feelgood tv.

Maandag 11 mei 2026 - aflevering 73

De actie van Florentina en Charlie heeft veel impact, vooral op Nadia. Zij en Willem zijn het erover eens dat dit niet zonder gevolgen kan blijven. De toekomst van de Harry's hangt aan een zijden draadje. Wes heeft intussen een verrassing voor Lucy.

Dinsdag 12 mei 2026 - aflevering 74

Florentina is razend door de actie van haar moeder. Terwijl Claire hoopt dat de ruzies nu eindelijk kunnen stoppen, ontdekt ze verrassende zaken over Sami. Fifi brengt een zeer lastige boodschap. Amber doet een ultieme poging bij Wes.

Woensdag 13 mei 2026 - aflevering 75

Nadia heeft een grote verrassing voor haar dochters. After-Harry stelt Florentina enkele lastige vragen. Willem maakt het Justin niet gemakkelijk en dat bovenop zijn andere problemen. Els ontfermt zich over Steph.

Donderdag 14 mei 2026 - aflevering 76

Florentina moet open met Nadia praten, terwijl Nick iets op te biechten heeft aan Sami. Wes moet een harde beslissing nemen. Claire besluit intussen de waarheid over Sami te weten te komen. Charlie zoekt verder naar een nieuwe job.

'Florentina', elke maandag tot en met donderdag om 18.20 uur op VTM.

