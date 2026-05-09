Dit zie je deze week in 'Florentina' - PREVIEW

zaterdag 9 mei 2026
'Florentina' neemt je opnieuw mee in een week vol verrassende wendingen. Elke aflevering brengt nieuwe momenten die je doen meeleven en benieuwd maken naar meer. 'Florentina' is van maandag tot donderdag te zien op VTM en blijft een fijne afspraak voor wie houdt van feelgood tv.

Maandag 11 mei 2026 - aflevering 73
De actie van Florentina en Charlie heeft veel impact, vooral op Nadia. Zij en Willem zijn het erover eens dat dit niet zonder gevolgen kan blijven. De toekomst van de Harry's hangt aan een zijden draadje. Wes heeft intussen een verrassing voor Lucy.


Dinsdag 12 mei 2026 - aflevering 74
Florentina is razend door de actie van haar moeder. Terwijl Claire hoopt dat de ruzies nu eindelijk kunnen stoppen, ontdekt ze verrassende zaken over Sami. Fifi brengt een zeer lastige boodschap. Amber doet een ultieme poging bij Wes.

Woensdag 13 mei 2026 - aflevering 75
Nadia heeft een grote verrassing voor haar dochters. After-Harry stelt Florentina enkele lastige vragen. Willem maakt het Justin niet gemakkelijk en dat bovenop zijn andere problemen. Els ontfermt zich over Steph.

Donderdag 14 mei 2026 - aflevering 76
Florentina moet open met Nadia praten, terwijl Nick iets op te biechten heeft aan Sami. Wes moet een harde beslissing nemen. Claire besluit intussen de waarheid over Sami te weten te komen. Charlie zoekt verder naar een nieuwe job.

'Florentina', elke maandag tot en met donderdag om 18.20 uur op VTM.

Florentina op tv
Donderdag 21 mei 2026 om 18u20  »
VTM
Florentina ontwikkelt haar idee en Charlie heeft een hete ontmoeting. Steph is z? dicht bij de ontsnapping. Fifi wil een groot feest in de Harry's, Wes krijgt een onverwacht aanbod, en Nadia merkt dat Willem iets te verbergen heeft.
Zaterdag 9 mei 2026 om 15u10  »
VTM
Florentina wordt steeds vaker geconfronteerd met de relatie tussen Claire en Sami. Nick zoekt advies bij Charlie over zijn gevoelens voor Florentina.
Zaterdag 9 mei 2026 om 15u45  »
VTM
Florentina krijgt opnieuw controle over Bee SNS en begint meer interesse te krijgen in Nick. Het Bee SNS-schandaal komt in de media en Better SNS gaat in crisis-modus.

logo VRT Canvas logo

Alex neemt contact op met de politie. Hij heeft cruciale informatie: er staat nóg een aanslag gepland, vandaag nog. Het team schakelt in hoogste versnelling, maar Commander Francis waarschuwt: vertrouw Alex niet te snel. Terwijl de seconden wegtikken, moet Lana beslissen hoeveel ze durft te geloven van een man die alles te verliezen heeft.

'Trigger Point', om 21.00 uur op VRT Canvas.

