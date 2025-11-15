Minister Gouke Moes bij Rick Nieman in 'WNL Op Zondag'

De zondag begint met 'WNL Op Zondag'. Met nieuws, brandende kwesties en prominente gasten. Deze zondag te gast bij Rick Nieman: onderwijsminister Gouke Moes, schrijver Pieter Waterdrinker, VVD-Kamerlid Queeny Rajkowski en Volt-Kamerlid Laurens Dassen over grenscontroles en voormalig vicepremier en VVD-prominent Annemarie Jorritsma over de formatie.

Minister Gouke Moes

Zondagmorgen is minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Gouke Moes te gast bij Rick Nieman. De BBB-bewindsman in gesprek over zijn politieke drijfveren en zijn plannen voor het MBO-onderwijs en de universiteiten.

Annemarie Jorritsma

De voormalig vicepremier, oud-verkenner en VVD-prominent Annemarie Jorritsma is te gast over de formatie. Over het rumoer rond de nieuwe verkenners en de verschillende opties voor een nieuw kabinet.

Queeny Rajkowski (VVD) en Laurens Dassen (Volt)

Deze week kondigde asielminister David van Weel aan om de tijdelijke grenscontroles aan de Nederlandse grens te verlengen. Zijn grenscontroles een bittere noodzaak of symboolpolitiek? Daarover VVD-Kamerlid Queeny Rajkowski en Volt-Kamerlid Laurens Dassen.

Schrijver Pieter Waterdrinker

Schrijver Pieter Waterdrinker is te gast bij Rick Nieman. Over zijn nieuwe boek Baden-Baden. Daarin meesterlijke beschouwingen over onder andere de toekomst van Rusland, een onzeker Europa en de verwende kinderen van president Poetin.

'WNL Op Zondag' met Rick Nieman, zondag 16 november om 10.00 uur op NPO 1.