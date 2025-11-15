Leidt een supertip tot een ontmaskering in 'The Masked Singer'?
'Ik eet nooit meer broccoli': bekende comedian ontmaskerd als Broccoli in 'The Masked Singer'
Kortrijk schakelt naar turbomodus in 'Mijn Restaurant': 'Als het rap moet gaan, dan doen we rap hé!'

Minister Gouke Moes bij Rick Nieman in 'WNL Op Zondag'

zaterdag 15 november 2025

De zondag begint met 'WNL Op Zondag'. Met nieuws, brandende kwesties en prominente gasten. Deze zondag te gast bij Rick Nieman: onderwijsminister Gouke Moes, schrijver Pieter Waterdrinker, VVD-Kamerlid Queeny Rajkowski en Volt-Kamerlid Laurens Dassen over grenscontroles en voormalig vicepremier en VVD-prominent Annemarie Jorritsma over de formatie.

Minister Gouke Moes
Zondagmorgen is minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Gouke Moes te gast bij Rick Nieman. De BBB-bewindsman in gesprek over zijn politieke drijfveren en zijn plannen voor het MBO-onderwijs en de universiteiten.


Annemarie Jorritsma
De voormalig vicepremier, oud-verkenner en VVD-prominent Annemarie Jorritsma is te gast over de formatie. Over het rumoer rond de nieuwe verkenners en de verschillende opties voor een nieuw kabinet.

Queeny Rajkowski (VVD) en Laurens Dassen (Volt)
Deze week kondigde asielminister David van Weel aan om de tijdelijke grenscontroles aan de Nederlandse grens te verlengen. Zijn grenscontroles een bittere noodzaak of symboolpolitiek? Daarover VVD-Kamerlid Queeny Rajkowski en Volt-Kamerlid Laurens Dassen.

Schrijver Pieter Waterdrinker
Schrijver Pieter Waterdrinker is te gast bij Rick Nieman. Over zijn nieuwe boek Baden-Baden. Daarin meesterlijke beschouwingen over onder andere de toekomst van Rusland, een onzeker Europa en de verwende kinderen van president Poetin.

'WNL Op Zondag' met Rick Nieman, zondag 16 november om 10.00 uur op NPO 1.


WNL op Zondag op tv
Zondag 16 november 2025 om 10u00  »
NPO 1
Rechtsgeoriënteerd ochtendprogramma waarin diverse onderwerpen worden besproken aan tafel. Onderwerpen zoals politiek, ondernemerschap, media en cultuur en opinies komen aan bod.
Maandag 17 november 2025 om 00u30  »
NPO 1
Rechtsgeoriënteerd ochtendprogramma waarin diverse onderwerpen worden besproken aan tafel. Onderwerpen zoals politiek, ondernemerschap, media en cultuur en opinies komen aan bod.
Zondag 23 november 2025 om 10u00  »
NPO 1
Rechtsgeoriënteerd ochtendprogramma waarin diverse onderwerpen worden besproken aan tafel. Onderwerpen zoals politiek, ondernemerschap, media en cultuur en opinies komen aan bod.
Maandag 24 november 2025 om 00u30  »
NPO 1
Rechtsgeoriënteerd ochtendprogramma waarin diverse onderwerpen worden besproken aan tafel. Onderwerpen zoals politiek, ondernemerschap, media en cultuur en opinies komen aan bod.

Taylor Swift - The Life Of A Showgirl (Sweet And Vanilla Perfume) (LP)
CD
Beste Zangers Seizoen 2025 (CD)
CD
Metejoor - 3 (CD)
CD
Persbericht Omroep WNL
https://wnl.tv/programmas/wnl-op-zondag/
Meer artikels over Omroep WNL
Aanbiedingen
Camille - Sos (CD)
CD
Arno - Opex (CD)
DVD
Daens - Daens De Musical (DVD)
DVD

TVvisie Extra



Onze apps

Download onze app op de Google Play Store Download onze app in de App Store

Meest recente

Multimedia SPOTLIGHT

Kijktip van de dag

'SOS Piet XL' (VTM)

Isabel uit Waregem wil eindelijk een échte bearnaisesaus maken, maar haar versie lijkt meer op een dunne soep zonder smaak. Johan uit Brecht probeert ajuinsoep, maar ook hij faalt: een flauw, ondefinieerbaar mengsel waar zelfs een ui van zou huilen.

'SOS Piet XL', om 18.20 uur op VTM.

Dossiers

NU en STRAKS op tv

volledige TVgids
  • 09:00
    Campus 12: compilatie
    06:00
    In bed met Olly
  • 08:00
    Radio 2: Weekwatchers
    08:00
    Herfstbeelden
  • 09:40
    Grizzy & the Lemmings
    04:50
    Geen uitzending
  • 09:20
    Nonkel Jef
    01:00
    Geen uitzending
  • 08:00
    Geen uitzending
    07:40
    Parking Wars
  • 09:40
    Geen uitzending
    01:00
    What We Do in the Shadows
  • 07:00
    Willy
    01:45
    Geen uitzending
  • 08:45
    Project Christmas Wish
    01:35
    JOE XMAS
  • 09:30
    Geen uitzending
    06:00
    Joe
  • 09:40
    Tooldokter
    01:35
    De Tafel van de Week
  • 09:20
    Geen uitzending
    01:10
    Criminal Minds
  • 09:40
    Storage Wars
    01:15
    NCIS: Los Angeles
  • 09:00
    The Block Australia
    01:25
    Botched
  • 09:20
    Secrets of the Chippendales Murders
    01:15
    The First 48
  • 09:33
    Trends Talk
    02:00
    Wordt aangekondigd
  • 09:38
    De tip
    05:55
    Sixties To Six
  • 09:30
    Lekker Messy - Weekmenu
    01:55
    Het Weekmenu
  • 08:50
    Murdoch Mysteries
    01:45
    Midsomer Murders
  • 09:25
    American Pickers
    01:15
    The Resident
  • 09:35
    Onze boerderij internationaal
    01:18
    Wie is de Mol? 25 jaar
  • 09:40
    Volle Zalen
    01:10
    Dit is de Week
  • 09:25
    Rachel en Elbert passen op
    01:45
    Onderweg naar liefde