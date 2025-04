Minister Fleur Agema bij Rick Nieman in 'WNL Op Zondag'

De zondag begint met Rick Nieman en 'WNL Op Zondag'. Elke zondagmorgen met opinie en debat over actuele onderwerpen. Politici, prominente gasten, ondernemers en opiniemakers gaan de discussie aan over brandende kwesties en duivelse dilemma's.

Schrijvers en wetenschappers geven achtergrond en verdieping op het nieuws van alledag. 'WNL Op Zondag' van Omroep WNL wordt iedere zondag live uitgezonden.

Dit zijn deze week de gasten:

Minister Fleur Agema

Zondagmorgen is vicepremier en minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Fleur Agema te gast bij Rick Nieman. De PVV-bewindsvrouw vertelt over haar plannen met de zorg.



AIVD-baas Erik Akerboom

Directeur-generaal Erik Akerboom van de AIVD over radicalisering onder jongeren. De inlichtingendienst ziet dat minderjarigen steeds vaker een terroristische dreiging vormen vanwege hun jihadistische of rechts-terroristische gedachtegoed, vooral online. Hoe pak je dat aan?

Shell-topman Frans Everts

President-directeur Frans Everts van Shell Nederland over de positie van de Nederlandse industrie. Hoe blijft Nederland concurrerend? Ook gaat de Shell-topman in op importtarieven die president Trump heeft afgekondigd.

Astronaut André Kuipers

Deze week wordt er in de Tweede Kamer gedebatteerd over de Nederlandse ruimtevaartagenda. Astronaut André Kuipers over de laatste ontwikkelingen in de ruimtevaart en de race naar de maan.

'WNL Op Zondag' met Rick Nieman, zondag 6 april om 10.00 uur op NPO 1.