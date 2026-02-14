Minister Femke Wiersma bij Rick Nieman in 'WNL Op Zondag'
Deze zondag te gast bij Rick Nieman onder anderen minister Femke Wiersma, topdiplomaat Ed Kronenburg en Navo-generaal Koen Gijsbers. Ook te gast Evgeniy Levchenko over Oekraine en Tom Egbers over de Olympische Spelen.
Deze zondag begint 'WNL Op Zondag' eerder dan normaal vanwege de Olympische Spelen. De uitzending begint om 8.45 uur op NPO 1.
Minister Femke Wiersma
Zondagmorgen is minister van Landbouw Femke Wiersma te gast bij Rick Nieman. Afgelopen vrijdag was de laatste ministerraad van het kabinet Schoof. Hoe kijkt de BBB-bewindsvrouw terug op haar ministerschap en de Haagse politiek?
Ed Kronenburg en Koen Gijsbers
Dit weekend zijn regeringleiders en buitenlandministers aanwezig bij de veiligheidsconferentie in Munchen. Op de agenda: hoe om te gaan met de veranderende rol van de Verenigde Staten Daarover oud-Navo generaal Koen Gijsbers en topdiplomaat Ed Kroneburg.
Evgeniy Levchenko
Oud-voetbalspeler Evgeniy Levchenko over de laatste ontwikkelingen rond de oorlog Oekraine. Er wordt gesproken over mogelijke presidentsverkiezingen in Oekraine en een referendum over het vredesplan. Hoe luister de uit Oekraine afkomstige Levchencko daar naar?
Tom Egbers
De Olympische winterspelen werden nog nooit zo spectaculair in beeld gebracht als nu. Presentator Tom Egbers over de prestaties van het Nederlandse team. Ook duikt hij in het archief en kiest een aantal klassieke sportmomenten uit.
'WNL Op Zondag' van Omroep WNL wordt deze keer ruim een uur eerder uitgezonden, om 8.45 uur op NPO 1.
https://wnl.tv/programmas/wnl-op-zondag/
Kijktip van de dag
In ZOO Planckendael begint de lente met de terugkeer van de ooievaars. Ooievaar Flint bouwt zijn eerste nest, terwijl neushoorn Karamat hoogzwanger is. Ook sneeuwluipaard Diem lijkt drachtig, wat belangrijk is voor het voortbestaan van de soort.
'Het echte leven in de ZOO', om 19.55 uur op VTM.