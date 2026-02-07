Queen Pommelien Thijs! Dit zijn alle winnaars van de MIA's 2025
Kijkcijfers: woensdag 4 februari 2026
Otto-Jan Ham en Gloria Monserez zoeken enthousiaste jongeren voor gloednieuw programma

Minister Eelco Heinen bij Rick Nieman in 'WNL Op Zondag'

zaterdag 7 februari 2026

De zondag begint met 'WNL Op Zondag'. Met nieuws, brandende kwesties en prominente gasten. Deze zondag te gast bij Rick Nieman onder anderen minister van Financiën Eelco Heinen, cyber-expert Dave Maasland en Amerika-correspondent Michiel Vos. Ook te gast professor Marcel Levi en criminoloog Frederike Ambagtsheer in de WNL Academie.

Minister Eelco Heinen
Zondagmorgen is minister van Financiën Eelco Heinen te gast bij Rick Nieman. De VVD-bewindsman blijft in het nieuwe kabinet op zijn post. In 'WNL Op Zondag' een gesprek over het coalitieakkoord en de ontwikkelingen in de financiele wereld.


Cyber-expert Dave Maasland
In het nieuwe kabinet komt geen speciale minister van Digitale Zaken. Volgens cyber-expert Dave Maasland is dat een gemiste kans. Wat zou hij als eerste aanpakken als hij een dag minister van Digitale Zaken was? 

Amerika-correspondent Michiel Vos
Elke zondag bespreekt 'WNL Op Zondag' de nieuwe wereldorde. Deze keer kruipt Amerika-correspondent Michiel Vos in het hoofd van Donald Trump. Hoe kijkt de Amerikaanse president naar de wereld en door wie laat hij zich beinvloeden?  

Marcel Levi en Frederike Ambagtsheer
In de WNL Academie bespreekt professor Marcel Levi, voorzitter van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek, het laatste nieuws uit de wetenschap. Deze keer neemt hij wetenschapper en criminoloog Frederike Ambagtsheer mee die onderzoek doet naar de handel in organen.

'WNL Op Zondag', zondag 8 februari om 10.00 uur op NPO 1.


WNL op Zondag op tv
Zondag 8 februari 2026 om 10u00  »
NPO 1
Opinieprogramma met nieuws, politiek, brandende kwesties en prominente gasten. Met opinie en debat over de onderwerpen die Nederland bezighouden. Presentatie: Rick Nieman.
Maandag 9 februari 2026 om 01u45  »
NPO 1
Opinieprogramma met nieuws, politiek, brandende kwesties en prominente gasten. Met opinie en debat over de onderwerpen die Nederland bezighouden. Presentatie: Rick Nieman.
Zondag 15 februari 2026 om 08u45  »
NPO 1
Opinieprogramma met nieuws, politiek, brandende kwesties en prominente gasten. Met opinie en debat over de onderwerpen die Nederland bezighouden. Presentatie: Rick Nieman.

Flikken Maastricht - Seizoen 19 (DVD)
DVD
Alf - Complete Collection (DVD)
DVD
Chernobyl (4K Ultra HD Blu-ray)
DVD
Persbericht Omroep WNL
https://wnl.tv/programmas/wnl-op-zondag/
Meer artikels over Omroep WNL
Aanbiedingen
Camille - Sos (CD)
CD
Arno - Opex (CD)
DVD
Daens - Daens De Musical (DVD)
DVD

TVvisie Extra



Onze apps

Download onze app op de Google Play Store Download onze app in de App Store

Meest recente

Multimedia SPOTLIGHT

Kijktip van de dag

Carmen - 'F.C. De Kampioenen'

Carmen is haar winkeltje beu en in samenspraak met Boma besluit ze ermee te stoppen. Fernand stelt voor haar inboedel en resterende stock op de rommelmarkt te verkopen. Doortje en Pol willen verhuizen. Hiermee komt Pascal alleen te staan en moet er personeel worden gezocht voor het café. Fernand stelt zich kandidaat, samen met twee jonge vrouwen, waarvan één door Boma is gestuurd. Er worden selectieproeven gehouden in het café.

'FC De Kampioenen', om 20.20 uur op VRT 1.

Dossiers

NU en STRAKS op tv

volledige TVgids
  • 11:20
    Sporza: Milaan Cortina 2026
    13:00
    VRT NWS journaal 13u
  • 10:00
    Winterbeelden
    12:56
    Sporza: Milaan Cortina 2026
  • 12:15
    Wannabe's
  • 11:55
    9-1-1
    13:00
    VTM Nieuws (13 uur)
  • 10:00
    Geen uitzending
    13:10
    De alarmcentrale: pech onderweg
  • 12:10
    Zorro
    13:00
    Geen uitzending
  • 10:00
    Geen uitzending
    15:20
    Baywatch
  • 08:50
    Geen uitzending
    15:35
    The Endgame
  • 10:00
    Joe
    15:10
    Geen uitzending
  • 12:15
    Nuances
    12:45
    Daan & Jani
  • 12:05
    Big Sky
    14:20
    NCIS
  • 11:45
    Geen uitzending
    12:45
    Bar Rescue
  • 11:25
    A Place in the Sun
    16:05
    Chateau Meiland
  • 12:15
    Murder: Fight for the Truth
    13:10
    Snapped
  • 11:58
    Trends Talk
    12:31
    CEO van mijn leven
  • 12:18
    Diy on wheels
    12:38
    Nabeschouwing bouw en reno
  • 12:15
    De Garde van Gert
    12:45
    Het Weekmenu
  • 12:10
    New Tricks
    13:10
    Midsomer Murders
  • 11:35
    Below Deck
    13:20
    Grey's Anatomy
  • 11:20
    NOS Olympische Winterspelen
    21:30
    NOS Olympische Winterspelen Studio Olimpico
  • 11:45
    Wij kinderen van Suriname
    12:20
    Dit is de kwestie
  • 11:55
    Peter Pan
    12:20
    BarnKidz