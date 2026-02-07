Minister Eelco Heinen bij Rick Nieman in 'WNL Op Zondag'
De zondag begint met 'WNL Op Zondag'. Met nieuws, brandende kwesties en prominente gasten. Deze zondag te gast bij Rick Nieman onder anderen minister van Financiën Eelco Heinen, cyber-expert Dave Maasland en Amerika-correspondent Michiel Vos. Ook te gast professor Marcel Levi en criminoloog Frederike Ambagtsheer in de WNL Academie.
Minister Eelco Heinen
Zondagmorgen is minister van Financiën Eelco Heinen te gast bij Rick Nieman. De VVD-bewindsman blijft in het nieuwe kabinet op zijn post. In 'WNL Op Zondag' een gesprek over het coalitieakkoord en de ontwikkelingen in de financiele wereld.
Cyber-expert Dave Maasland
In het nieuwe kabinet komt geen speciale minister van Digitale Zaken. Volgens cyber-expert Dave Maasland is dat een gemiste kans. Wat zou hij als eerste aanpakken als hij een dag minister van Digitale Zaken was?
Amerika-correspondent Michiel Vos
Elke zondag bespreekt 'WNL Op Zondag' de nieuwe wereldorde. Deze keer kruipt Amerika-correspondent Michiel Vos in het hoofd van Donald Trump. Hoe kijkt de Amerikaanse president naar de wereld en door wie laat hij zich beinvloeden?
Marcel Levi en Frederike Ambagtsheer
In de WNL Academie bespreekt professor Marcel Levi, voorzitter van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek, het laatste nieuws uit de wetenschap. Deze keer neemt hij wetenschapper en criminoloog Frederike Ambagtsheer mee die onderzoek doet naar de handel in organen.
'WNL Op Zondag', zondag 8 februari om 10.00 uur op NPO 1.
https://wnl.tv/programmas/wnl-op-zondag/
Carmen is haar winkeltje beu en in samenspraak met Boma besluit ze ermee te stoppen. Fernand stelt voor haar inboedel en resterende stock op de rommelmarkt te verkopen. Doortje en Pol willen verhuizen. Hiermee komt Pascal alleen te staan en moet er personeel worden gezocht voor het café. Fernand stelt zich kandidaat, samen met twee jonge vrouwen, waarvan één door Boma is gestuurd. Er worden selectieproeven gehouden in het café.
'FC De Kampioenen', om 20.20 uur op VRT 1.