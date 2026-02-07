Minister Eelco Heinen bij Rick Nieman in 'WNL Op Zondag'

De zondag begint met 'WNL Op Zondag'. Met nieuws, brandende kwesties en prominente gasten. Deze zondag te gast bij Rick Nieman onder anderen minister van Financiën Eelco Heinen, cyber-expert Dave Maasland en Amerika-correspondent Michiel Vos. Ook te gast professor Marcel Levi en criminoloog Frederike Ambagtsheer in de WNL Academie.

Minister Eelco Heinen

Zondagmorgen is minister van Financiën Eelco Heinen te gast bij Rick Nieman. De VVD-bewindsman blijft in het nieuwe kabinet op zijn post. In 'WNL Op Zondag' een gesprek over het coalitieakkoord en de ontwikkelingen in de financiele wereld.

Cyber-expert Dave Maasland

In het nieuwe kabinet komt geen speciale minister van Digitale Zaken. Volgens cyber-expert Dave Maasland is dat een gemiste kans. Wat zou hij als eerste aanpakken als hij een dag minister van Digitale Zaken was?

Amerika-correspondent Michiel Vos

Elke zondag bespreekt 'WNL Op Zondag' de nieuwe wereldorde. Deze keer kruipt Amerika-correspondent Michiel Vos in het hoofd van Donald Trump. Hoe kijkt de Amerikaanse president naar de wereld en door wie laat hij zich beinvloeden?

Marcel Levi en Frederike Ambagtsheer

In de WNL Academie bespreekt professor Marcel Levi, voorzitter van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek, het laatste nieuws uit de wetenschap. Deze keer neemt hij wetenschapper en criminoloog Frederike Ambagtsheer mee die onderzoek doet naar de handel in organen.

'WNL Op Zondag', zondag 8 februari om 10.00 uur op NPO 1.