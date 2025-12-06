Minister David van Weel bij Rick Nieman in 'WNL Op Zondag'

De Masked Singers zetten hun schoen: wie krijgt lekkers en wie… een ontmaskering?
zaterdag 6 december 2025

De zondag begint met 'WNL Op Zondag'. Met nieuws, brandende kwesties en prominente gasten. Deze zondag te gast bij Rick Nieman: onder anderen minister van Buitenlandse Zaken David van Weel, Amerikacorrespondent Michiel Vos, nieuwe Kamerleden Jan Struijs (50 Plus) en Ouafa Oualhadj (D66) over hun maiden speech. Ook te gast is NAVO-correspondent Kysia Hekster.

Minister David van Weel
Zondagmorgen is minister van Buitenlandse Zaken David van Weel te gast bij Rick Nieman. De VVD-bewindsman reisde afgelopen week van de ene topconferentie naar de andere. Een gesprek over de laatste ontwikkelingen rond het vredesplan en de Nederlandse steun voor Oekraïne.


Kamerleden Jan Struijs en Ouafa Oualhadj
Nieuwe Tweede Kamerleden Jan Struijs van 50 Plus en Ouafa Oualhadj van D66 hielden een indrukwekkende maiden speech. In 'WNL Op Zondag' vertellen ze over hun politieke drijfveren en ambities. En over hun eerste weken in de Haagse politiek.

Correspondent Kysia Hekster
NAVO-correspondent Kysia Hekster over NAVO-baas Mark Rutte, door EW uitgeroepen tot Nederlander van het Jaar 2025. Wat is zijn werkwijze en hoe staat de NAVO ervoor? Deze week bezocht Kysia Hekster de Oostflank van het NAVO-gebied. 

Amerikakenner Michiel Vos
Amerikacorrespondent Michiel Vos is te gast bij Rick Nieman. Over het laatste nieuws rond president Donald Trump. Een jaar geleden werd Trump gekozen tot president, hoe staat hij er nu voor? Van het Vredesplan voor Oekraïne tot de militaire dreiging naar Venezuela en natuurlijk de FIFA Peace Prize.

'WNL Op Zondag' met Rick Nieman, zondag 7 december om 10.00 uur op NPO 1.


