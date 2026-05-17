'Close Up' maandag over Ai Weiwei's opera 'Turandot'

zondag 17 mei 2026

Voor het eerst betreedt de Chinese kunstenaar Ai Weiwei de wereld van de opera. In Rome regisseert hij Puccini's Turandot, een klassiek werk dat hij opnieuw interpreteert.

De opera wordt een spiegel van de wereld van vandaag, met verwijzingen naar oorlog, migratie en pandemieën. Terwijl de productie vorm krijgt, ontvouwt zich ook het verhaal van Ai Weiwei zelf: invloedrijk kunstenaar, dissident en onvermoeibaar pleitbezorger voor vrijheid. Een film over creativiteit, doorzettingsvermogen en de kracht van kunst.


'Close Up: Ai Weiwei's opera Turandot', maandag 18 mei om 22.45 uur op NPO 2.


Deze documentaire toont kunstenaar Theo Jansen aan het werk in zijn atelier, op het strand en in zijn appartement met zeezicht. Ondertussen reflecteert hij op zijn creatieve proces en op zijn leven.

Door zijn moeilijke thuissituatie verblijft de veertienjarige Johnny in een instelling. Hij maakt deel uit van de bende van Luca en dealt drugs, maar stiekem droomt hij van een beter leven. Op een dag krijgt hij de beroemde acteur Antony als vaste klant. Er ontstaat een bijzondere band tussen de twee.

'Dealer', film uit 2021 met oa. Ben Segers en Veerle Baetens, om 20.35 uur op VTM 3.

