'Close Up' maandag over Ai Weiwei's opera 'Turandot'

Voor het eerst betreedt de Chinese kunstenaar Ai Weiwei de wereld van de opera. In Rome regisseert hij Puccini's Turandot, een klassiek werk dat hij opnieuw interpreteert.

De opera wordt een spiegel van de wereld van vandaag, met verwijzingen naar oorlog, migratie en pandemieën. Terwijl de productie vorm krijgt, ontvouwt zich ook het verhaal van Ai Weiwei zelf: invloedrijk kunstenaar, dissident en onvermoeibaar pleitbezorger voor vrijheid. Een film over creativiteit, doorzettingsvermogen en de kracht van kunst.

'Close Up: Ai Weiwei's opera Turandot', maandag 18 mei om 22.45 uur op NPO 2.

Close Up op tv Deze documentaire toont kunstenaar Theo Jansen aan het werk in zijn atelier, op het strand en in zijn appartement met zeezicht. Ondertussen reflecteert hij op zijn creatieve proces en op zijn leven.