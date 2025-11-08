Lale Gül in indringende documentaire: 'Ik leef mijn eigen leven'

Lale Gül wordt in één klap beroemd met haar debuutroman 'Ik ga leven'. Het levert haar literaire prijzen en honderdduizenden lezers op, maar ook een breuk met haar streng religieuze familie en een stroom aan bedreigingen. Hoe leef je vrij als je vrijheid steeds onder druk staat?

De documentaire volgt Lale tijdens een jaar vol pieken en dalen. Ze lanceert haar tweede boek ‘Ik ben vrij’, trekt het land door met een eigen theatertournee, wordt vaste columnist bij De Telegraaf en opiniemaker bij het tv-programma ‘Nieuws van de Dag’. Maar de toegenomen bekendheid betekent ook dat de bedreigingen heviger worden en haar beveiliging verder wordt opgeschaald. We zien hoe ze met vermomming de straat op gaat en hoe haar leven steeds meer onder een vergrootglas komt te liggen.

Naast de dreiging is er ook warmte. Lale vindt steun bij haar chosen family en vrienden die eenzelfde achtergrond delen. Zo bezoekt ze met een vriendin 'Holland Zingt Hazes' en ontmoet ze haar idool André Hazes jr. Samen met een studievriendin en haar oud-docent kijkt ze terug op de studietijd waarin ze geïnspireerd raakt om schrijver te worden. En met Femke Halsema bespreekt ze de nacht dat zij haar ouderlijk huis ontvluchtte en hulp vond bij de burgemeester.

Wat betekent vrijheid als de prijs zo hoog is? Hoe bouw je een toekomst op zonder je familie, maar met een nieuw netwerk? En hoe blijf je vrij om te schrijven wat je wil als je veiligheid op het spel staat? 'Lale Gül - Ik leef mijn eigen leven' is een indringend portret van een jonge vrouw die weigert te zwijgen.

De documentaire is een coproductie van De Haaien en BNNVARA, mede mogelijk gemaakt door het CoBO-fonds.

'Lale Gül - Ik leef mijn eigen leven', zondag 9 november om 20.30 uur bij BNNVARA op NPO 3 en NPO Start.