Kijk in december naar 'The Simpsons' marathon op STAR Channel

Op de laatste dag van het jaar kijk je de gehele dag naar je favoriete gele Amerikaanse familie. Seizoen 34 van The Simpsons zit vol humor, satire en onverwachte wendingen. Van innovatieve vlogs tot maatschappelijke thema's.

MARATHON

THE SIMPSONS S34

Een creatief en verrassend seizoen waarin de Simpsons opnieuw laten zien waarom ze de spiegel van onze wereld zijn. Dé perfecte manier op het jaar af te sluiten.

Kijk deze Disney+ serie op woensdag 31 december, de gehele dag vanaf 6.00 uur op STAR Channel.

COMPETITIE

TOTO KNVB BEKER

Op dinsdag 16, woensdag 17 en donderdag 18 december is de tweede ronde van de TOTO KNVB beker te zien op STAR Channel.

De starttijd van de wedstrijden worden t.z.t. bekend gemaakt.

ONGOING

DEVIL IN THE FAMILY: THE FALL OF RUBY FRANKE

Ruby Franke leek jarenlang hét gezicht van het perfecte gezinsleven met haar populaire YouTube-kanaal. Maar achter de façade van harmonie ging een duistere werkelijkheid schuil. In augustus 2023 werd de vlogger gearresteerd wegens kindermishandeling, een zaak die al snel uitgroeide tot een van de meest spraakmakende verhalen van Amerika.

De docu-serie 'Devil in the Family: The Fall of Ruby Franke' onthult met exclusieve verhalen en ongeziene beelden hoe de zorgvuldig opgebouwde illusie instortte en welke gevolgen dit had voor haar gezin.

Kijk deze Disney+ serie elke donderdag om 21.00 uur op STAR Channel.

MUZIEK

Q-MUSIC FOUTE UUR

In samenwerking met 'De Foute 1500' van Q Music kan je op STAR Channel de lekkerste, leukste en gekste muziekvideo's kijken! Oudejaarsavond gevuld met het beste van het Foute Uur.

Luister op woensdag 31 december, vanaf 16.00 uur de gehele avond op STAR Channel.