'De identiteit van Grote Jens is gelekt!': Jens Dendoncker dropt bommetje in Big Bang van 'The Masked Singer'
Dit zijn de eerste afvallers van 'Mijn Restaurant'
Tik en Tok zijn terug! Inspecteurs Dompi en Joris sporen een lek op in 'The Masked Singer'

Kijk in december naar 'The Simpsons' marathon op STAR Channel

zaterdag 29 november 2025
Foto: © STAR Channel 2025

Op de laatste dag van het jaar kijk je de gehele dag naar je favoriete gele Amerikaanse familie. Seizoen 34 van The Simpsons zit vol humor, satire en onverwachte wendingen. Van innovatieve vlogs tot maatschappelijke thema's.

MARATHON
THE SIMPSONS S34


Een creatief en verrassend seizoen waarin de Simpsons opnieuw laten zien waarom ze de spiegel van onze wereld zijn. Dé perfecte manier op het jaar af te sluiten. 

Kijk deze Disney+ serie op woensdag 31 december, de gehele dag vanaf 6.00 uur op STAR Channel. 

COMPETITIE
TOTO KNVB BEKER

Op dinsdag 16, woensdag 17 en donderdag 18 december is de tweede ronde van de TOTO KNVB beker te zien op STAR Channel. 

De starttijd van de wedstrijden worden t.z.t. bekend gemaakt.

ONGOING
DEVIL IN THE FAMILY: THE FALL OF RUBY FRANKE

Ruby Franke leek jarenlang hét gezicht van het perfecte gezinsleven met haar populaire YouTube-kanaal. Maar achter de façade van harmonie ging een duistere werkelijkheid schuil. In augustus 2023 werd de vlogger gearresteerd wegens kindermishandeling, een zaak die al snel uitgroeide tot een van de meest spraakmakende verhalen van Amerika.

De docu-serie 'Devil in the Family: The Fall of Ruby Franke' onthult met exclusieve verhalen en ongeziene beelden hoe de zorgvuldig opgebouwde illusie instortte en welke gevolgen dit had voor haar gezin.

Kijk deze Disney+ serie elke donderdag om 21.00 uur op STAR Channel.

MUZIEK
Q-MUSIC FOUTE UUR

In samenwerking met 'De Foute 1500' van Q Music kan je op STAR Channel de lekkerste, leukste en gekste muziekvideo's kijken! Oudejaarsavond gevuld met het beste van het Foute Uur. 

Luister op woensdag 31 december, vanaf 16.00 uur de gehele avond op STAR Channel.


Superman (Blu-ray)
DVD
I Know What You Did Last Summer (Blu-ray)
DVD
F1 - The Movie (DVD)
DVD
Persbericht STAR Channel
https://www.starchannel.nl/
Meer artikels over STAR Channel
Aanbiedingen
Camille - Sos (CD)
CD
Arno - Opex (CD)
DVD
Daens - Daens De Musical (DVD)
DVD

TVvisie Extra



Onze apps

Download onze app op de Google Play Store Download onze app in de App Store

Meest recente

Multimedia SPOTLIGHT

Kijktip van de dag

logo vtm logo

J. Robert Oppenheimer leidt het geheime Manhattanproject, waaraan onder anderen Edward Teller, de uitvinder van de waterstofbom, meewerkt. Oppenheimer draagt uiteindelijk de verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van de atoombom, een ontdekking die de wereld voor altijd zal veranderen.

'Oppenheimer', film uit 2023 met oa. Cillian Murphy, om 20.35 uur op VTM.

Dossiers

NU en STRAKS op tv

volledige TVgids
  • 17:00
    Flikken
    06:00
    In bed met Olly
  • 16:55
    South Korea with Alexander Armstrong
    08:00
    Herfstbeelden
  • 17:05
    Waiko
    04:50
    Geen uitzending
  • 16:15
    The Masked Singer
    06:00
    Wordt aangekondigd
  • 16:35
    Phrogging: Hider in My House
    01:35
    Geen uitzending
  • 15:40
    40 Days and 40 Nights
    01:40
    Geen uitzending
  • 17:05
    Rude Tube
    02:00
    Wordt aangekondigd
  • 16:05
    The Christmas Gift
    02:00
    Wordt aangekondigd
  • 16:30
    Matlock
    06:00
    Wordt aangekondigd
  • 16:25
    Huizenjagers
    01:30
    De Tafel van de Week
  • 16:45
    NCIS
    01:35
    Criminal Minds
  • 16:25
    Cobra Kai
    01:05
    Evil
  • 17:00
    Project Bakeover
    06:45
    Het Weekmenu
  • 16:55
    World's Most Evil Killers
  • 16:58
    Trends Talk
    02:00
    Wordt aangekondigd
  • 17:08
    Mijn tuin
    05:55
    Sixties To Six
  • 17:10
    De Chalet aan de Semois
    01:10
    Guten Appetit
  • 16:15
    Sister Boniface Mysteries
    01:45
    Midsomer Murders
  • 17:10
    The Real Housewives of Beverly Hills
    06:45
    Below Deck Sailing Yacht
  • 16:25
    NOS Sport: ISU World Tour Shorttrack
    02:24
    EenVandaag
  • 17:10
    Petrus in het land
    01:45
    Nieuwsuur
  • 17:05
    Zappsport Kantine
    06:55
    Interstellar Ella