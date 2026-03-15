Kefah Allush ontmoet overal ter wereld sterke vrouwen in EO-serie 'De vrouwen van...'

Wereldwijd zijn gelijke rechten voor vrouwen nog lang geen realiteit. Toch leeft het beeld dat het vooral buiten Europa écht slecht is gesteld met de vrijheid van de vrouw.

Bijvoorbeeld in het Midden-Oosten of Afrika, waar vrouwen vaak gesluierd en gedwee door het leven zouden gaan. EO-presentator Kefah Allush herkent dat beeld helemaal niet. Hij is juist opgevoed en gevormd door sterke vrouwen uit die regio. Waren zijn moeder en oma soms de uitzondering? In de nieuwe EO-serie 'De vrouwen van...' reist Kefah naar onder meer Syrië, Palestina en Marokko en ontmoet hij vrouwen die hun plek opeisen.

Deze vrouwen doen dat verschillende manieren: soms luid en activistisch, anderen juist stil en doortastend. Door te ondernemen, te creëren, samen te werken of simpelweg vol te houden. Ze putten niet alleen uit het hedendaagse feminisme, maar halen ook hoop ook uit eeuwenoude tradities waarin vrouwen een centrale en gelijkwaardige rol spelen.

Opgevoed door vrouwen

EO-presentator Kefah Allush wilde 'De vrouwen van...' graag maken, want hij groeide op tussen vrouwen die met humor, gezag en kracht hun gezin en omgeving draaiende hielden. Zij vormden hem tot de man die hij nu is.

Hij vertelt: 'Ik ben opgevoed door vrouwen die allesbehalve zielig of gedwee waren. Mijn oma bestierde de familie als een generaal, mijn moeder was onafhankelijk en scherp. Deze serie is mijn poging om te laten zien dat zulke vrouwen op heel veel plekken op de wereld leven, ook op plekken waar wij ze niet verwachten. Dat het geen eendimensionale slachtoffers zijn, maar krachtpatsers die ondanks hun omgeving stralen.'

Van Syrië tot Ethiopië

In de serie reist Kefah Allush naar regio’s in Syrië, Palestina, Marokko, Egypte, Jordanië en Ethiopië. Plekken waarvan vaak wordt gedacht dat vrouwen niks te vertellen hebben. Toch mogen ze wel terugkijken op een rijke geschiedenis van vrouwelijke leiders en gelijkwaardigheid. Zo steunen de Amazigh-vrouwen in het Atlasgebergte op een cultuur waarin men ten strijde trok onder aanvoering van koninginnen. En in Egypte bestuurden vrouwelijke farao’s als Hatsjepsoet, zeer succesvol een groot en ontwikkeld rijk.

Tijdens zijn reizen ontmoet Kefah vrouwen die op hun eigen manier die traditie voortzetten: in Rojava wordt gebouwd aan een samenleving waarin mannen en vrouwen echt gelijk zijn. In Jordanië ontdekt hij hoe religie, cultuur en vrouw-zijn samenkomen in onverwachte vormen van vrijheid. En in Ethiopië, Palestina en Egypte staan vrouwen op voor gelijkheid, vernieuwen ze hun gemeenschappen en nemen ze een voorbeeldfunctie op zich.

Vrouwelijke crew

'De vrouwen van...' is gemaakt met een volledig vrouwelijke crew en wordt gedragen door vrouwen. Dat was voor Kefah een logische voorwaarde. 'Ik wilde graag deze verhalen vertellen, maar was me ervan bewust hoe belangrijk het is dat tijdens het hele maakproces voortdurend het vrouwelijk perspectief aanwezig is. Daarom heb ik mij door hen laten leiden', aldus de EO-presentator.

Nomineer een vrouw die inspireert

'De vrouwen van...' stopt niet bij de tv-uitzendingen, maar gaat online verder. Op Internationale Vrouwendag (8 maart) start de EO, in samenwerking met vrouwenmagazine Eva, een online-campagne waarin Nederlandse vrouwen worden uitgenodigd om na te denken over hun eigen kracht en rol. Ook is het mogelijk om een vrouw uit de eigen omgeving te nomineren, die wijs, strijdbaar, inspirerend, een doorzetter of een rots in de branding is.

'De vrouwen van...' is te zien vanaf 15 maart om 20.20 uur bij de EO op NPO 2.