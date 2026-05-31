Van knock-out tijdens repetitie tot bloedhete tango in finale van 'So You Think You Can Dance'

Foto: VTM - © DPG Media 2026

Het scheelde geen haar of de grote finale van 'So You Think You Can Dance' was voor Femke in mineur geëindigd. Tijdens de repetities van de openingsdans ging ze knock-out nadat ze een autoband tegen haar hoofd kreeg.

Maar vanavond staat Team West-Vlaanderen sterker dan ooit op het podium. Samen met Noah waagt Femke zich aan een bloedhete Argentijnse tango van choreografen Frank & Laura, een performance die alles kan beslissen. 'Het moeilijkste wat ik in dit hele parcours al heb moeten doen', geeft Noah vooraf toe. Kunnen Noah en Femke zich herpakken voor de dans van hun leven?



Finale 'So You Think You Can Dance', zondag 31 mei om 19.55 uur bij VTM en op VTM GO.

