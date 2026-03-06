'Kassa' zaterdag over het datalek

Is dit het einde van De Withoeve in 'Thuis'?
vrijdag 6 maart 2026
Foto: BNNVARA - © Annemieke van der Togt 2024

Alle gegevens van datahack bij Odido liggen inmiddels op straat. Zelfs oud-klanten die al jaren geen abonnement meer hebben komen er tot hun grote verrassing achter dat hun persoonsgegevens zijn gestolen. Hoe kan dat? En wat zijn je rechten als consument?

Met de woningcrisis zijn er door het hele land mensen die permanent wonen op een vakantiepark omdat dat dat nog hun enige optie is. De minister wil het tijdelijk toestaan, maar sommige gemeenten blijven handhaven en boetes opleggen aan bewoners. En een levensverlengend geneesmiddel dat voor de ene borstkankerpatient wel vergoed wordt en voor de ander niet. Hoe is dat mogelijk?


'Kassa', zaterdag 8 maart om 19.00 uur bij BNNVARA op NPO 2.


Persbericht BNNVARA
https://www.bnnvara.nl/kassa
logo VRT 1 logo

Emma en Gerard komen elkaar na meer dan vijftig jaar weer tegen. Ooit waren ze geliefden, maar het leven liep anders. Zij trouwde met zijn beste vriend. Vijftig jaar later vinden ze elkaar terug en worden opnieuw verliefd. Kan je aanknopen met wat je vijftig jaar eerder achterliet?

'Achter de Wolken', film uit 2016 met oa. Chris Lomme en Jo De Meyere, om 20.45 uur op VRT 1.

