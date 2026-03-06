'Kassa' zaterdag over het datalek

Foto: BNNVARA - © Annemieke van der Togt 2024

Alle gegevens van datahack bij Odido liggen inmiddels op straat. Zelfs oud-klanten die al jaren geen abonnement meer hebben komen er tot hun grote verrassing achter dat hun persoonsgegevens zijn gestolen. Hoe kan dat? En wat zijn je rechten als consument?