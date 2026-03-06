'Kassa' zaterdag over het datalek
Alle gegevens van datahack bij Odido liggen inmiddels op straat. Zelfs oud-klanten die al jaren geen abonnement meer hebben komen er tot hun grote verrassing achter dat hun persoonsgegevens zijn gestolen. Hoe kan dat? En wat zijn je rechten als consument?
Met de woningcrisis zijn er door het hele land mensen die permanent wonen op een vakantiepark omdat dat dat nog hun enige optie is. De minister wil het tijdelijk toestaan, maar sommige gemeenten blijven handhaven en boetes opleggen aan bewoners. En een levensverlengend geneesmiddel dat voor de ene borstkankerpatient wel vergoed wordt en voor de ander niet. Hoe is dat mogelijk?
'Kassa', zaterdag 8 maart om 19.00 uur bij BNNVARA op NPO 2.
https://www.bnnvara.nl/kassa
Meer artikels over BNNVARA
TVvisie Extra
Onze apps
Meest recente
- PowNed zendt 'Nationaal Plattelandsdebat' uit over groeiende kloof tussen Den Haag en platteland
- Muzikale gameshow 'I’ve Got The Music In Me' op SBS6
- Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijk in de Vegte sluiten de week af in nieuw tv-programma 'Jan-Willem Ruimt Op!'
- Forse bezuiniging raakt KRO-NCRV met verlies van programma's en 35 arbeidsplaatsen
- Aaron Blommaert schittert in eerste hoofdrol naast topactrices Charlotte Timmers en Ini Massez
- Kenneth Herdigein is zaterdag 'De Geknipte Gast'
- 'Kassa' zaterdag over het datalek
- Weer veel muzieknieuws zaterdag in 'FM Op 5'
- Yaro ontmoet zijn celebrity crush Laura Tesoro in 'The Voice van Vlaanderen'
- Sam Gooris schittert als een echte Schot in origineel filmkostuum van Mel Gibson
- Dit hoor je zaterdag in 'Spijkers met Koppen' op NPO Radio 2
- Lloyd Byloos nieuwe directeur van RTL Belgium Radio
- Luistercijfers: Qmusic en JOE sluiten februari sterk af met Olympische Winterspelen en 'JOE Singalong Top 500'
- Dubbele winst voor Roxy Dekker bij 3FM Awards
- De Camper van Sven & Anke is vertrokken
Multimedia SPOTLIGHT
-
Yaro ontmoet zijn celebrity crush in 'The Voice van Vlaanderen'
-
Sam Gooris zijn droom komt uit in 'Expeditie Gooris'
-
Netflix deelt officiële teaser van 'Pride and Prejudice'
-
Deelnemers begeven zich op glad ijs in 'De Box'
-
'Harry Styles. One Night in Manchester.' op Netflix
-
Kijk de nieuwe Blind Auditions van 'The Voice'
-
De Camper van Sven & Anke is vertrokken!
-
De kleren maken 'De Mol'… Dan start het nieuwe seizoen!
-
'Huis Gemaakt' gaat meteen hard van start
-
Ruben Van Gucht opent 'Komen Eten' met een bekentenis
-
Grote angst in skilift bij Bockie
-
Wie wint de finale van 'Bestemming X'?
-
Netflix deelt trailer van 'Jo Nesbo’s Detective Hole'
-
Nieuwe Q-podcastreeks '1 to 10 Miles' zet 10 BV’s aan het lopen én praten
-
Ontdek hier de vibe van 'So You Think You Can Dance'
-
Het Verboden Woord is terug bij Qmusic!
-
Netflix kondigt start opnames 'Wednesday' S3 aan
-
Conrad Janssens openhartig over mama Ilse De Meulemeester
-
Kijk naar 'The Bluff' op Prime Video
-
'Datenight' nu ook te bekijken op VTM GO
-
Koen Wauters zet zijn medecoaches een hak!
-
Kijk de emotionele finale van 'Winter Vol Liefde'
-
Kijk het tweede seizoen van 'Paradise' op Disney+
-
Geen tijd voor een knuffel in 'Bestemming X'
-
Jeroom krijgt niet mis te verstane boodschap
-
Poetshulp Michelle brengt opera naar 'The Voice'
-
Netflix onthult trailer van 'Peaky Blinders: The Immortal Man'
-
Sam Gooris doet meteen 'een Sammeke'
-
Kijk nieuwe afleveringen van 'Lil" Kleine: Geen Rem' op Prime Video
-
Kijk vanaf 3 maart naar 'De Box'
Kijktip van de dag
Emma en Gerard komen elkaar na meer dan vijftig jaar weer tegen. Ooit waren ze geliefden, maar het leven liep anders. Zij trouwde met zijn beste vriend. Vijftig jaar later vinden ze elkaar terug en worden opnieuw verliefd. Kan je aanknopen met wat je vijftig jaar eerder achterliet?
'Achter de Wolken', film uit 2016 met oa. Chris Lomme en Jo De Meyere, om 20.45 uur op VRT 1.