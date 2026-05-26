Nieuw seizoen van 'Rock The Block' op HGTV

In een nieuw seizoen van 'Rock the Block' gaan vier duo's weer aan de slag om identieke nieuwbouwhuizen om te toveren tot luxe droomwoningen. Dit keer speelt de competitie zich af in Las Vegas, waar elk duo een riante woning ter waarde van 1,9 miljoen dollar verder mag verfraaien.

Nieuw is dat elk team bestaat uit een renovatie-expert en een Amerikaanse beroemdheid met een passie voor design. Wat betekent dat voor hun ontwerpkeuzes? En welk duo speelt zijn kaarten het slimst?

Onder leiding van presentator Ty Pennington krijgen de teams zeven weken en een budget van 275.000 dollar om hun huis zo spectaculair mogelijk te transformeren. Elke week beoordeelt een jury van HGTV-experts de vernieuwde ruimtes op stijl en uitvoering – van slaapkamers en badkamers tot keukens en tuinen. Het duo dat uiteindelijk de hoogste taxatiewaarde weet te realiseren, krijgt als ultieme beloning een straat die naar hen wordt vernoemd.

'Rock The Block', vanaf woensdag 27 mei om 20.30 uur op HGTV.