'Ze Zeggen Dat' Dina Tersago nog nooit zo gestrest was

Maar liefst 35 procent van de Vlamingen heeft last van chronische stress. Gelukkig is de beste en goedkoopste remedie binnen handbereik: een goede knuffel. Samen met een panel van proefpersonen die door hun drukke baan stijf staan van de stress, onderzoekt Dina aan den lijve de relaxerende en helende werking van een stevige omhelzing.

Een maand lang knuffelen ze minstens vijf keer per dag, minstens 20 seconden lang. Om de impact van al dat knuffelen op hun cortisolniveau - of stresshormoon - te meten, moeten de kandidaten een dagboek bijhouden én een flinke haarlok afstaan. Meteen goed voor een eerste stressaanval bij Dina… Andy test ondertussen of ook andere goedkope middelen, zoals ademhalingsoefeningen, lachen of muziek, Dina kunnen ontstressen. Maar om te meten of deze methodes werken, moet er natuurlijk eerst stress zijn. Andy haalt dan ook alles uit de kast om Dina eens flink in de gordijnen te jagen.

Enkele maanden geleden zorgde verkeersdeskundige Johan De Mol voor wereldnieuws in Vlaanderen toen hij zijn gasboete voor overdreven snelheid succesvol aanvocht. De politierechter verklaarde de boete nietig omdat de trajectcontrole werd uitgebaat door een privéfirma en de vaststelling niet door een bevoegde ambtenaar gebeurde. Dina en Andy gaan nu een stap verder. Want klopt de snelheidsregistratie van trajectcontroles technisch gezien wel? Gewapend met een officieel geijkte wagen doorkruisen ze de 20 meest lucratieve trajectcontroles van Vlaanderen om de metingen te controleren. Daarnaast proberen ze de geldstromen achter de trajectcontroles in kaart te brengen en trekt Andy naar minister Hilde Crevits met enkele pittige vragen over haar omzendbrief. Zijn trajectcontroles correct afgesteld en dienen ze de verkeersveiligheid of spekken ze vooral de gemeentekas?

Het grote scamonderzoek bereikt zijn ontknoping. Andy en zijn team slaagden er al in om 14 van de 30 panelleden digitaal op te lichten. Nu trekken ze alle registers open met de beruchte 'vriend in nood'-fraude via WhatsApp. Criminelen doen zich hierbij voor als een bekende met een nieuw telefoonnummer die dringend geld nodig heeft. Wie wordt op de valreep nog gescammed en wie heeft de cyberdieven door? Tot slot testen Andy en Dina of je het verschil proeft tussen verse en diepvriesvis.

