'Ze Zeggen Dat' Dina Tersago nog nooit zo gestrest was
Maar liefst 35 procent van de Vlamingen heeft last van chronische stress. Gelukkig is de beste en goedkoopste remedie binnen handbereik: een goede knuffel. Samen met een panel van proefpersonen die door hun drukke baan stijf staan van de stress, onderzoekt Dina aan den lijve de relaxerende en helende werking van een stevige omhelzing.
Een maand lang knuffelen ze minstens vijf keer per dag, minstens 20 seconden lang. Om de impact van al dat knuffelen op hun cortisolniveau - of stresshormoon - te meten, moeten de kandidaten een dagboek bijhouden én een flinke haarlok afstaan. Meteen goed voor een eerste stressaanval bij Dina… Andy test ondertussen of ook andere goedkope middelen, zoals ademhalingsoefeningen, lachen of muziek, Dina kunnen ontstressen. Maar om te meten of deze methodes werken, moet er natuurlijk eerst stress zijn. Andy haalt dan ook alles uit de kast om Dina eens flink in de gordijnen te jagen.
Enkele maanden geleden zorgde verkeersdeskundige Johan De Mol voor wereldnieuws in Vlaanderen toen hij zijn gasboete voor overdreven snelheid succesvol aanvocht. De politierechter verklaarde de boete nietig omdat de trajectcontrole werd uitgebaat door een privéfirma en de vaststelling niet door een bevoegde ambtenaar gebeurde. Dina en Andy gaan nu een stap verder. Want klopt de snelheidsregistratie van trajectcontroles technisch gezien wel? Gewapend met een officieel geijkte wagen doorkruisen ze de 20 meest lucratieve trajectcontroles van Vlaanderen om de metingen te controleren. Daarnaast proberen ze de geldstromen achter de trajectcontroles in kaart te brengen en trekt Andy naar minister Hilde Crevits met enkele pittige vragen over haar omzendbrief. Zijn trajectcontroles correct afgesteld en dienen ze de verkeersveiligheid of spekken ze vooral de gemeentekas?
Het grote scamonderzoek bereikt zijn ontknoping. Andy en zijn team slaagden er al in om 14 van de 30 panelleden digitaal op te lichten. Nu trekken ze alle registers open met de beruchte 'vriend in nood'-fraude via WhatsApp. Criminelen doen zich hierbij voor als een bekende met een nieuw telefoonnummer die dringend geld nodig heeft. Wie wordt op de valreep nog gescammed en wie heeft de cyberdieven door? Tot slot testen Andy en Dina of je het verschil proeft tussen verse en diepvriesvis.
'Ze Zeggen Dat', dinsdag 26 mei om 20.40 uur bij VTM en ook op VTM GO.
https://www.vtmgo.be/vtmgo
Meer artikels over VTM
Met één klik kies je in Google dat je graag resultaten krijgt van TVvisie. Zo mis je nooit meer onze laatste nieuwtjes.
Voeg TVvisie toe als
voorkeursbron in Google
TVvisie Extra
Onze apps
Meest recente
- Jan Versteegh presenteert realityshow 'Vijf Dagen Vast'
- Jade Mintjens gaat op zoek naar leven en gewoontes van alle Belgen in nieuw Play-programma 'Jade & de Belgen'
- Nieuw seizoen van 'Rock The Block' op HGTV
- Beeld & Geluid opent De Schatkamer in speciale uitzending van 'Tijd voor MAX'
- Indringende serie over Tweede Wereldoorlog met Tom Hanks nieuw op The HISTORY Channel
- Europees debutant Crystal Palace tegen volksclub Rayo Vallecano in de Conference League-finale op Ziggo Sport
- 'Ze Zeggen Dat' Dina Tersago nog nooit zo gestrest was
- 'Kunst in het Wild': een ontdekkingstocht langs kunst in de openbare ruimte
- Herman Verbruggen gaat dinsdag 'Door de Bomen'
- Dit zie je maandag in 'Opsporing Verzocht'
- Bram Krikke elke vrijdagochtend naast Mattie Valk te horen in de Qmusic-ochtendshow
- 'Dijkstra & Evenblij Ter Plekke' is zondag in Berkel en Rodenrijs
- Dit hoor je zondag in 'Vroege Vogels' op NPO Radio 1
- De lucht kleurt Q: Berre geeft in luchtballon van Qmusic spectaculaire showcase vanuit de lucht
- K3 keert na ruim 16 jaar terug in de Top 40 met het Foute Anthem van Qmusic 'Schaduw'
Multimedia SPOTLIGHT
-
'Ze Zeggen Dat' Dina Tersago nog nooit zo gestrest was
-
'Heel Mijn Hart' toont een emotionele onthulling
-
'Spider-Noir' nieuw te zien op Prime Video
-
'RAUW': een openhartig portret van sterrenchef Nick Bril
-
Stan Van Samang brengt 'een ster' naar 'Florentina'
-
Haar in de boter bij Spor-voorzitters Rik en Sam
-
EOdoc 'Het Corioliseffect': een weergaloze ode aan het leven op aarde
-
Dit was de Q-Lift Off met Berre!
-
Coaches van 'The Voice' reageren op gemene comments over zichzelf
-
Same city, final chapter. merci, Paris.
-
Een heel weekend K3 bij VTM!
-
Viktor Verhulst deelt eigen nostalgische herinneringen
-
Joshua en Noah gooien traditioneel rollenpatroon om in 'SYTYCD'
-
Kijk nu de officiële trailer van 'KYLIE'
-
'Jack Ryan: Ghost War' nieuw te zien op Prime Video
-
'Ze Zeggen Dat' onderzoekt de orgasmekloof
-
Kijk naar de reünie van 'The Real Housewives of Antwerp'
-
HBO lanceert eerste beelden van 'Life, Larry and the Pursuit of Unhappiness'
-
'Ticket to the Tribes' is binnenkort nieuw op Prime Video
-
Het wordt heel heet in de studio van 'So You Think You Can Dance'
-
Amy's 30ste verjaardag ontploft na verrassende onthullingen in 'The Real Housewives of Antwerp'
-
'Vanavond Bij Ons' is nieuw op njam!
-
Hoe ver gaat Andreas in 'Thuis'?
-
Kijk de trailer van het nieuwe seizoen van 'Rivals'
-
Zo klonk Essyla tijdens de halve finale van het Eurovisiesongfestival
-
Mathieu Terryn geeft exclusieve inkijk in de backstage van 'The Voice'
-
Eerste vrouwelijke dansduo raast over het 'SYTYCD'-podium
-
Allesbehalve saai: 'A BORING YEAR'!
-
Bartel Van Riet brengt Elie van z’n melk in 'Huis Gemaakt'
-
Nieuw seizoen van '3FF' brengt 'D5R' terug!
Kijktip van de dag
Samen met zijn hechte buren reist Gerard naar Amsterdam, waar ze volop genieten van de levendige sfeer en unieke bezienswaardigheden die de stad te bieden heeft. Gerard, altijd actief op sociale media, beleeft online een groot succes: zijn vlog wordt bekroond.
'Only Joling', om 21.50 uur op VTM 2.