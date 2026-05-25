Dit zie je maandag in 'Opsporing Verzocht'

Rodney Doevendans uit Amsterdam is al sinds augustus 2020 vermist. De toen 46-jarige Rodney was wel vaker een tijdje van de radar, waardoor zijn bekenden niet meteen alarm sloegen. Is Rodney iets aangedaan, is hij slachtoffer van een noodlottig ongeval, of is hij misschien vrijwillig naar het buitenland vertrokken?

In 'Opsporing Verzocht' geeft de recherche vanavond een inkijk in zijn vermissingsdossier. Als hij slachtoffer is van een misdrijf, dan is er nu een beloning van 10.000 euro voor de gouden tip.

Overvallers in Rotterdam schieten door gat in deur

De politie in Rotterdam hoopt op tips over een extreem gewelddadige woningoverval op 24 augustus bij twee bewoners van een appartement aan het Plein 1953. Op bewakingsbeelden is te zien hoe vier mannen de lift nemen in de richting van de slachtoffers: een 42-jarige van oorsprong Poolse eigenaar van een bouwbedrijf en zijn oudere neef. Na het inslaan van een ruit en de voordeur is er meerdere keren door het gat in de deur geschoten. Ook werden beide slachtoffers mishandeld.

Verder aandacht voor onder andere:

- de voortvluchtige vuurwapengevaarlijke Sellam Agarroum, hij staat namens Nederland op de Europe’s Most Wanted List van Europol;

- een overval op een cafetaria in het Gelderse Loenen;

- betrapte inbrekers in Utrecht.

'Opsporing Verzocht' wordt ook vanavond weer live uitgezonden vanuit de Meldkamer Oost-Nederland.

'Opsporing Verzocht', maandag 25 mei om 21.15 uur bij AVROTROS op NPO 2.