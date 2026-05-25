Dit zie je maandag in 'Opsporing Verzocht'
Rodney Doevendans uit Amsterdam is al sinds augustus 2020 vermist. De toen 46-jarige Rodney was wel vaker een tijdje van de radar, waardoor zijn bekenden niet meteen alarm sloegen. Is Rodney iets aangedaan, is hij slachtoffer van een noodlottig ongeval, of is hij misschien vrijwillig naar het buitenland vertrokken?
In 'Opsporing Verzocht' geeft de recherche vanavond een inkijk in zijn vermissingsdossier. Als hij slachtoffer is van een misdrijf, dan is er nu een beloning van 10.000 euro voor de gouden tip.
Overvallers in Rotterdam schieten door gat in deur
De politie in Rotterdam hoopt op tips over een extreem gewelddadige woningoverval op 24 augustus bij twee bewoners van een appartement aan het Plein 1953. Op bewakingsbeelden is te zien hoe vier mannen de lift nemen in de richting van de slachtoffers: een 42-jarige van oorsprong Poolse eigenaar van een bouwbedrijf en zijn oudere neef. Na het inslaan van een ruit en de voordeur is er meerdere keren door het gat in de deur geschoten. Ook werden beide slachtoffers mishandeld.
Verder aandacht voor onder andere:
- de voortvluchtige vuurwapengevaarlijke Sellam Agarroum, hij staat namens Nederland op de Europe’s Most Wanted List van Europol;
- een overval op een cafetaria in het Gelderse Loenen;
- betrapte inbrekers in Utrecht.
'Opsporing Verzocht' wordt ook vanavond weer live uitgezonden vanuit de Meldkamer Oost-Nederland.
'Opsporing Verzocht', maandag 25 mei om 21.15 uur bij AVROTROS op NPO 2.
https://opsporingverzocht.avrotros.nl/
Meer artikels over AVROTROS
TVvisie Extra
Onze apps
Meest recente
- Beeld & Geluid opent De Schatkamer in speciale uitzending van 'Tijd voor MAX'
- Indringende serie over Tweede Wereldoorlog met Tom Hanks nieuw op The HISTORY Channel
- Daan Alferink krijgt inzinking bij moodboard van nieuw 'Blind Gekocht'-koppel
- ‘Spoed’ leeft nog altijd: Sven De Ridder en Truus Druyts blikken terug op legendarische VTM-reeks in ‘Flashback’
- Stan Van Samang brengt ‘een ster' naar Florentina
- 'Kunst in het Wild': een ontdekkingstocht langs kunst in de openbare ruimte
- Herman Verbruggen gaat dinsdag 'Door de Bomen'
- Dit zie je maandag in 'Opsporing Verzocht'
- Kato en Thibault vinden 'Blind Gekocht' huis te klein: 'Het staat hier direct terug vol'
- Dit zie je maandag in een nieuwe aflevering van 'Radar'
- 'Dijkstra & Evenblij Ter Plekke' is zondag in Berkel en Rodenrijs
- Dit hoor je zondag in 'Vroege Vogels' op NPO Radio 1
- De lucht kleurt Q: Berre geeft in luchtballon van Qmusic spectaculaire showcase vanuit de lucht
- K3 keert na ruim 16 jaar terug in de Top 40 met het Foute Anthem van Qmusic 'Schaduw'
- Dit hoor je zaterdag in 'Spijkers met Koppen' op NPO Radio 2
Multimedia SPOTLIGHT
-
'Spider-Noir' nieuw te zien op Prime Video
-
'RAUW': een openhartig portret van sterrenchef Nick Bril
-
Stan Van Samang brengt 'een ster' naar 'Florentina'
-
Haar in de boter bij Spor-voorzitters Rik en Sam
-
EOdoc 'Het Corioliseffect': een weergaloze ode aan het leven op aarde
-
Dit was de Q-Lift Off met Berre!
-
Coaches van 'The Voice' reageren op gemene comments over zichzelf
-
Same city, final chapter. merci, Paris.
-
Een heel weekend K3 bij VTM!
-
Viktor Verhulst deelt eigen nostalgische herinneringen
-
Joshua en Noah gooien traditioneel rollenpatroon om in 'SYTYCD'
-
Kijk nu de officiële trailer van 'KYLIE'
-
'Jack Ryan: Ghost War' nieuw te zien op Prime Video
-
'Ze Zeggen Dat' onderzoekt de orgasmekloof
-
Kijk naar de reünie van 'The Real Housewives of Antwerp'
-
HBO lanceert eerste beelden van 'Life, Larry and the Pursuit of Unhappiness'
-
'Ticket to the Tribes' is binnenkort nieuw op Prime Video
-
Het wordt heel heet in de studio van 'So You Think You Can Dance'
-
Amy's 30ste verjaardag ontploft na verrassende onthullingen in 'The Real Housewives of Antwerp'
-
'Vanavond Bij Ons' is nieuw op njam!
-
Hoe ver gaat Andreas in 'Thuis'?
-
Kijk de trailer van het nieuwe seizoen van 'Rivals'
-
Zo klonk Essyla tijdens de halve finale van het Eurovisiesongfestival
-
Mathieu Terryn geeft exclusieve inkijk in de backstage van 'The Voice'
-
Eerste vrouwelijke dansduo raast over het 'SYTYCD'-podium
-
Allesbehalve saai: 'A BORING YEAR'!
-
Bartel Van Riet brengt Elie van z’n melk in 'Huis Gemaakt'
-
Nieuw seizoen van '3FF' brengt 'D5R' terug!
-
Anne en Hannelore moeten toegevingen doen in 'Blind Gekocht'
-
Chemie spat van scherm in 'So You Think You Can Dance'
Kijktip van de dag
Februari 1954: Marilyn Monroe onderbreekt haar huwelijksreis in Japan en vliegt naar het door oorlog verscheurde Korea. Voor meer dan 100.000 uitgeputte soldaten staat ze op het podium - voor het eerst in haar leven écht op een podium - en zingt ze zich de ziel uit haar lijf in de ijzige kou. Het is het moment waarop Marilyn Monroe ophoudt een filmster te zijn en zichzelf ontdekt als iets veel groters. Via gerestaureerde archiefbeelden duikt deze documentaire in een weinig bekend maar bepalend hoofdstuk uit haar leven.
'Marilyn Monroe: The Rise of an Icon', om 20.15 uur op VRT Canvas.