Europees debutant Crystal Palace tegen volksclub Rayo Vallecano in de Conference League-finale op Ziggo Sport
Woensdag 27 mei strijden Crystal Palace en Rayo Vallecano in het Leipzig Stadium om de eindzege in de UEFA Conference League. De finale is gratis te zien voor heel Nederland via Ziggo Sport Free in de Ziggo GO-app.
Ziggo-klanten beleven de hele avond op kanaal 14, met een uitgebreide voorbeschouwing vanaf 20.00 uur en een nabeschouwing aansluitend op de wedstrijd. De aftrap is om 21.00 uur.
Voor Crystal Palace is deze UEFA Conference League Finale het sluitstuk van een sprookje. De ploeg uit Zuid-Londen maakte dit seizoen voor het eerst in zijn bestaan opwachting in Europa en bereikte direct de eindstrijd. Al in de League Phase waren The Eagles te sterk voor AZ: op Selhurst Park werd de Nederlandse ploeg met 3-1 verslagen. Een resultaat dat exemplarisch is voor het zelfvertrouwen waarmee Palace dit avontuur inging.
Aan de andere kant staat een evenmin alledaagse finalist. Rayo Vallecano, de Madrileense underdog uit de wijk Vallecas, speelt voor het eerst in de clubhistorie een Europese finale. De Spaanse ploeg behaalde één keer eerder Europees voetbal door zich in het seizoen 2000/2001 via de Fair Play-ranking te kwalificeren voor de UEFA Cup. Destijds reikten zij verrassend tot de kwartfinale. De ploeg geldt al jaren als publieksfavoriet vanwege het volkse karakter en de fanatieke aanhang in het Estadio de Vallecas. Op weg naar Leipzig liet Rayo zien dat klein zeker niet kansloos betekent.
Opnieuw een Engels – Spaans onderonsje
Net als vorig seizoen gaat de finale tussen een Engelse en Spaanse ploeg. Vorig seizoen ging Chelsea er na een 4-1 overwinning op Real Betis met de beker vandoor. Krijgt Londen er een jaar later opnieuw een Europese prijs bij? Of weet Rayo de overmacht uit de Premier League te trotseren en de stunt te voltooien? Het belooft een avond te worden waarop alles op het spel staat en waarop beide teams hun eerste Europese prijs ooit kunnen winnen.
Rond de Conference League-finale pakt Ziggo Sport groots uit. De avond opent om 20:00 uur met een uitgebreide voorbeschouwing vanuit de studio in Hilversum. Sam van Royen presenteert, met Alex Pastoor en Theo Jansen als analisten aan tafel. Samen blikken zij vooruit op deze enerverende finale.
Vanaf locatie in Leipzig is Noa Vahle aanwezig voor de verslaggeving. Samen met analist Khalid Boulahrouz brengt ze de magische sfeer rond de twee finaledebutanten in het stadion. Het commentaar bij de wedstrijd is in handen van Richard van Iterson, eveneens aanwezig op locatie. Na het laatste fluitsignaal brengt Ziggo Sport de feestvreugde, huldiging, interviews en analyses vanuit het stadion en de studio in Hilversum.
Waar te zien? Ziggo GO-app en Kanaal 14
De Conference League-finale is voor heel Nederland te zien, ook als je geen Ziggo-abonnement hebt. Je kunt gratis en zonder registratie inloggen op de Ziggo GO-app en vanaf 20.50 uur op Ziggo Sport Free 1 genieten van de uitzending. Ziggo-abonnees kunnen de wedstrijd vanzelfsprekend zien op Kanaal 14 die standaard in het Ziggo tv-pakket zit. En ook alle Ziggo Sport Totaal-kijkers kunnen de wedstrijd uiteraard volgen. Om 20.00 uur begint de voorbeschouwing.
