Kato en Thibault vinden 'Blind Gekocht' huis te klein: 'Het staat hier direct terug vol'
Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe' - PREVIEW
Daan Alferink krijgt inzinking bij moodboard van nieuw 'Blind Gekocht'-koppel

Europees debutant Crystal Palace tegen volksclub Rayo Vallecano in de Conference League-finale op Ziggo Sport

dinsdag 26 mei 2026

Woensdag 27 mei strijden Crystal Palace en Rayo Vallecano in het Leipzig Stadium om de eindzege in de UEFA Conference League. De finale is gratis te zien voor heel Nederland via Ziggo Sport Free in de Ziggo GO-app.

Ziggo-klanten beleven de hele avond op kanaal 14, met een uitgebreide voorbeschouwing vanaf 20.00 uur en een nabeschouwing aansluitend op de wedstrijd. De aftrap is om 21.00 uur.


Voor Crystal Palace is deze UEFA Conference League Finale het sluitstuk van een sprookje. De ploeg uit Zuid-Londen maakte dit seizoen voor het eerst in zijn bestaan opwachting in Europa en bereikte direct de eindstrijd. Al in de League Phase waren The Eagles te sterk voor AZ: op Selhurst Park werd de Nederlandse ploeg met 3-1 verslagen. Een resultaat dat exemplarisch is voor het zelfvertrouwen waarmee Palace dit avontuur inging.

Aan de andere kant staat een evenmin alledaagse finalist. Rayo Vallecano, de Madrileense underdog uit de wijk Vallecas, speelt voor het eerst in de clubhistorie een Europese finale. De Spaanse ploeg behaalde één keer eerder Europees voetbal door zich in het seizoen 2000/2001 via de Fair Play-ranking te kwalificeren voor de UEFA Cup. Destijds reikten zij verrassend tot de kwartfinale. De ploeg geldt al jaren als publieksfavoriet vanwege het volkse karakter en de fanatieke aanhang in het Estadio de Vallecas. Op weg naar Leipzig liet Rayo zien dat klein zeker niet kansloos betekent.

Opnieuw een Engels – Spaans onderonsje
Net als vorig seizoen gaat de finale tussen een Engelse en Spaanse ploeg. Vorig seizoen ging Chelsea er na een 4-1 overwinning op Real Betis met de beker vandoor. Krijgt Londen er een jaar later opnieuw een Europese prijs bij? Of weet Rayo de overmacht uit de Premier League te trotseren en de stunt te voltooien? Het belooft een avond te worden waarop alles op het spel staat en waarop beide teams hun eerste Europese prijs ooit kunnen winnen.

Rond de Conference League-finale pakt Ziggo Sport groots uit. De avond opent om 20:00 uur met een uitgebreide voorbeschouwing vanuit de studio in Hilversum. Sam van Royen presenteert, met Alex Pastoor en Theo Jansen als analisten aan tafel. Samen blikken zij vooruit op deze enerverende finale.

Vanaf locatie in Leipzig is Noa Vahle aanwezig voor de verslaggeving. Samen met analist Khalid Boulahrouz brengt ze de magische sfeer rond de twee finaledebutanten in het stadion. Het commentaar bij de wedstrijd is in handen van Richard van Iterson, eveneens aanwezig op locatie. Na het laatste fluitsignaal brengt Ziggo Sport de feestvreugde, huldiging, interviews en analyses vanuit het stadion en de studio in Hilversum.

Waar te zien? Ziggo GO-app en Kanaal 14
De Conference League-finale is voor heel Nederland te zien, ook als je geen Ziggo-abonnement hebt. Je kunt gratis en zonder registratie inloggen op de Ziggo GO-app en vanaf 20.50 uur op Ziggo Sport Free 1 genieten van de uitzending. Ziggo-abonnees kunnen de wedstrijd vanzelfsprekend zien op Kanaal 14 die standaard in het Ziggo tv-pakket zit. En ook alle Ziggo Sport Totaal-kijkers kunnen de wedstrijd uiteraard volgen. Om 20.00 uur begint de voorbeschouwing.


Supertramp - Crime Of The Century Tour
DVD
The Rolling Stones - Foreign Tongues
DVD
Michael Jackson - Live At Wembley
DVD
Persbericht Ziggo Sport
https://www.ziggosport.nl/
Vind onze artikels makkelijker op Google!
Met één klik kies je in Google dat je graag resultaten krijgt van TVvisie. Zo mis je nooit meer onze laatste nieuwtjes.
Voeg TVvisie toe als
voorkeursbron in Google

TVvisie Nieuwsbrief
Start je dag goed met iedere ochtend het compleetste tv-nieuws in je mailbox!



Aanbiedingen
Camille - Sos (CD)
CD
Arno - Opex (CD)
DVD
Daens - Daens De Musical (DVD)
DVD

TVvisie Extra



Onze apps

Download onze app op de Google Play Store Download onze app in de App Store

Meest recente

Multimedia SPOTLIGHT

Kijktip van de dag

'Only Joling' (RTL 4)

Samen met zijn hechte buren reist Gerard naar Amsterdam, waar ze volop genieten van de levendige sfeer en unieke bezienswaardigheden die de stad te bieden heeft. Gerard, altijd actief op sociale media, beleeft online een groot succes: zijn vlog wordt bekroond.

'Only Joling', om 21.50 uur op VTM 2.

Dossiers

NU en STRAKS op tv

volledige TVgids
  • 12:30
    Blokken
    13:00
    VRT NWS journaal 13u
  • 12:00
    Radio 1: Nieuwe Feiten
    13:00
    Lentebeelden
  • 12:55
    Mega Mindy
    13:20
    Geitenmeid
  • 12:20
    Sara
    13:00
    VTM Nieuws
  • 12:25
    Urk!
    13:10
    Een Eigen Huis
  • 09:20
    Geen uitzending
    14:30
    Bel-Air
  • 10:00
    Geen uitzending
    14:20
    Police Interceptors
  • 08:55
    Geen uitzending
    16:05
    Baywatch
  • 10:00
    Joe
    15:15
    Geen uitzending
  • 12:25
    Huizenjagers
    13:20
    De Tafel van Gert
  • 12:20
    FBI: International
    13:05
    NCIS
  • 12:50
    Lost Car Rescue
    13:45
    Blood & Treasure
  • 12:50
    Wat goééééd! Het beste van Chateau Meiland
    13:35
    Botched
  • 12:25
    Garage Sale Mystery: The Deadly Room
    13:55
    Killer at the Crime Scene
  • 09:23
    Herhalingslus
    13:00
    Z-Extra
  • 12:56
    Het appartement
    13:00
    Geen Nieuws - Goed Nieuws
  • 12:40
    Meat Timon
    13:20
    Foodies & The City
  • 12:45
    The Doctor Blake Mysteries
    13:55
    Call the Midwife
  • 12:35
    Scrubs
    13:05
    American Housewife
  • 12:15
    Ongehoord Nieuws
    13:00
    NOS Journaal
  • 12:30
    Tussen Kunst en Kitsch Extra
    13:00
    NOS Journaal
  • 12:55
    Maya de Bij
    13:05
    Koekiemonsters eetkar