Kato en Thibault vinden 'Blind Gekocht' huis te klein: 'Het staat hier direct terug vol'
Dit zie je deze week in 'Thuis' - PREVIEW
Dit zie je deze week in 'Familie' - PREVIEW

'Kunst in het Wild': een ontdekkingstocht langs kunst in de openbare ruimte

maandag 25 mei 2026
Foto: MAX - © Elvin Boer 2026

Nederland is één grote openluchtexpositie. Van duinen tot dorpspleinen en van rotondes tot stoepen; overal is kunst te vinden. In de nieuwe vijfdelige MAX-serie 'Kunst in het Wild' trekken kunsthistoricus Cathelijne Blok en kunstcurator Jörgen Tjon A Fong door het land om deze kunstwerken én hun verhalen te ontdekken.

Kunst in de openbare ruimte is overal. Soms groot en indrukwekkend, soms klein en bijna verborgen. Maar altijd met een verhaal. Verhalen over onze geschiedenis, identiteit, samenleving en over strijd, trots en verandering. Kunst die kan schuren, ontroeren, herdenken of juist een glimlach oproept. En misschien wel het mooiste: deze kunst is voor iedereen toegankelijk.


In 'Kunst in het Wild' gaan Cathelijne Blok en Jörgen Tjon A Fong op zoek naar bijzondere kunstwerken door heel Nederland. Wat zien we eigenlijk als we naar zo’n werk kijken? Waarom is iets kunst? Hoe verhoudt het zich tot de omgeving? En welke emoties roept het op? Onderweg laten ze zich verrassen door onverwachte ontdekkingen en bijzondere verhalen achter de kunstwerken. Ze spreken met omwonenden en toevallige passanten: hoe beleven zij de kunst in hun omgeving? Wordt het werk omarmd of roept het juist vragen of weerstand op? Daarnaast ontmoeten ze kunstenaars die inzicht geven in hun visie en drijfveren.

De route voert langs uiteenlopende locaties: van de grootste muurschildering van het noorden tot de wereldberoemde landschapskunst van Flevoland. In het oosten stuiten ze op de veelbesproken Rode Muur, in Brabant ontdekken ze immense garagekunst en langs de westelijke kustlijn ervaren ze hoe kunst direct reageert op weer en wind.

'Kunst in het Wild', vanaf dinsdag 26 mei om 21.20 uur bij MAX op NPO 2.


Supertramp - Crime Of The Century Tour
DVD
The Rolling Stones - Foreign Tongues
DVD
Michael Jackson - Live At Wembley
DVD
Persbericht MAX
https://www.omroepmax.nl/
Meer artikels over Omroep MAX

TVvisie Nieuwsbrief
Start je dag goed met iedere ochtend het compleetste tv-nieuws in je mailbox!



Aanbiedingen
Camille - Sos (CD)
CD
Arno - Opex (CD)
DVD
Daens - Daens De Musical (DVD)
DVD

TVvisie Extra



Onze apps

Download onze app op de Google Play Store Download onze app in de App Store

Meest recente

Multimedia SPOTLIGHT

Kijktip van de dag

logo VRT Canvas logo

Februari 1954: Marilyn Monroe onderbreekt haar huwelijksreis in Japan en vliegt naar het door oorlog verscheurde Korea. Voor meer dan 100.000 uitgeputte soldaten staat ze op het podium - voor het eerst in haar leven écht op een podium - en zingt ze zich de ziel uit haar lijf in de ijzige kou. Het is het moment waarop Marilyn Monroe ophoudt een filmster te zijn en zichzelf ontdekt als iets veel groters. Via gerestaureerde archiefbeelden duikt deze documentaire in een weinig bekend maar bepalend hoofdstuk uit haar leven.

'Marilyn Monroe: The Rise of an Icon', om 20.15 uur op VRT Canvas.

Dossiers

NU en STRAKS op tv

volledige TVgids
  • 22:40
    Pano
    23:26
    Eurodreams
  • 22:50
    90 minutes
    00:50
    Nachtlus
  • 20:00
    Finale Koningin Elisabethwedstrijd cello 2026
    23:10
    VRT NWS journaal met VGT
  • 22:50
    Ze Zeggen Dat
    00:05
    The Good Doctor
  • 22:15
    All Her Fault
    23:05
    9-1-1: Lone Star
  • 22:30
    Security
    00:10
    How I Met Your Mother
  • 22:15
    Call the Bailiffs: Time To Pay Up
    23:05
    Night Coppers
  • 22:25
    ER
    00:00
    Suits
  • 22:50
    Baywatch
    23:45
    Nonkel Jef
  • 22:30
    De Container Cup
    23:20
    Brieven aan Samson
  • 22:50
    Friends
    23:50
    Fuller House
  • 22:15
    Doom Patrol
    23:10
    Blood & Treasure
  • 22:05
    Huizenjagers
    23:05
    Million Dollar Listing Los Angeles
  • 23:00
    The Spencer Sisters
    23:45
    The Rookie
  • 22:39
    De CFO podcast
    23:17
    CEO van mijn leven
  • 22:55
    Jong geleerd
    23:55
    5-voor-12
  • 22:55
    Loïc: Zot van Koken
    23:15
    Lekker Messy - Weekmenu
  • 22:55
    Grantchester
    23:50
    Scott & Bailey
  • 22:35
    NCIS: Los Angeles
    23:30
    Law & Order: Special Victims Unit
  • 22:20
    Pauw & De Wit
    23:15
    NOS Journaal Laat
  • 22:40
    Het Uur van de Wolf: De wereld van Yuja Wang
    23:45
    Pauscast
  • 22:05
    De geur van succes
    23:05
    Het verhaal van Nederland - De Tweede Wereldoorlog