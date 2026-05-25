'Kunst in het Wild': een ontdekkingstocht langs kunst in de openbare ruimte

Nederland is één grote openluchtexpositie. Van duinen tot dorpspleinen en van rotondes tot stoepen; overal is kunst te vinden. In de nieuwe vijfdelige MAX-serie 'Kunst in het Wild' trekken kunsthistoricus Cathelijne Blok en kunstcurator Jörgen Tjon A Fong door het land om deze kunstwerken én hun verhalen te ontdekken.

Kunst in de openbare ruimte is overal. Soms groot en indrukwekkend, soms klein en bijna verborgen. Maar altijd met een verhaal. Verhalen over onze geschiedenis, identiteit, samenleving en over strijd, trots en verandering. Kunst die kan schuren, ontroeren, herdenken of juist een glimlach oproept. En misschien wel het mooiste: deze kunst is voor iedereen toegankelijk.

In 'Kunst in het Wild' gaan Cathelijne Blok en Jörgen Tjon A Fong op zoek naar bijzondere kunstwerken door heel Nederland. Wat zien we eigenlijk als we naar zo’n werk kijken? Waarom is iets kunst? Hoe verhoudt het zich tot de omgeving? En welke emoties roept het op? Onderweg laten ze zich verrassen door onverwachte ontdekkingen en bijzondere verhalen achter de kunstwerken. Ze spreken met omwonenden en toevallige passanten: hoe beleven zij de kunst in hun omgeving? Wordt het werk omarmd of roept het juist vragen of weerstand op? Daarnaast ontmoeten ze kunstenaars die inzicht geven in hun visie en drijfveren.

De route voert langs uiteenlopende locaties: van de grootste muurschildering van het noorden tot de wereldberoemde landschapskunst van Flevoland. In het oosten stuiten ze op de veelbesproken Rode Muur, in Brabant ontdekken ze immense garagekunst en langs de westelijke kustlijn ervaren ze hoe kunst direct reageert op weer en wind.

'Kunst in het Wild', vanaf dinsdag 26 mei om 21.20 uur bij MAX op NPO 2.