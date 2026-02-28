JA21-partijleider Joost Eerdmans bij Rick Nieman in 'WNL Op Zondag'

Conrad Janssens openhartig over mama Ilse De Meulemeester in 'Maison Verhulst'
zaterdag 28 februari 2026

De zondag begint met 'WNL Op Zondag' weer gewoon om 10.00 uur. Met nieuws, brandende kwesties en prominente gasten. Deze zondag te gast bij Rick Nieman onder anderen partijleider Joost Eerdmans van JA21, burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem en Hella Hueck van EW en econoom Jona van Loenen over de AOW. Ook te gast Yoeri Albrecht over het netwerk van Jeffrey Epstein.

Joost Eerdmans
Zondagmorgen is JA21-partijleider Joost Eerdmans te gast bij Rick Nieman.Over 18 dagen mogen we naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen. Op welke onderwerpen gaat JA21 inzetten? En wat is zijn oordeel over de eerste week van het kabnet Jetten?  


Burgemeester Ahmed Marcouch
Burgemeester van Arnhem Ahmed Marcouch kijkt in 'WNL Op Zondag' vooruit op de komende gemeenteraadsverkiezingen. De burgemeester gaat met Rick Nieman in gesprek over het belang van de lokale politiek en de onderwerpen die in zijn stad spelen.  

Hella Hueck en Jona van Loenen
Tijdens het debat over de regeringsverklaring was de oppositie het van links tot rechts eens: de AOW-plannen van het kabinet moeten worden aangepast. De vraag is alleen: hoe. Daarover hoofdredacteur Hella Hueck van EW en econoom Jona van Loenen.  

Yoeri Albrecht
De Epstein-files gaan niet alleen over vrouwenhandel, maar legt ook een wereldwijd netwerk bloot van miljardairs, politiek en royalty. Van ex-prins Andrew, president Bill Clinton tot miljardair Richard Branson. Welke rol speelt het Kremlin in dit verhaal? Daarover journalist Yoeri Albrecht, directeur van debatcentrum De Balie.

'WNL Op Zondag', zondag 1 maart om 10.00 uur op NPO 1.


WNL op Zondag op tv
Zondag 1 maart 2026 om 10u00  »
NPO 1
Opinieprogramma met nieuws, politiek, brandende kwesties en prominente gasten. Met opinie en debat over de onderwerpen die Nederland bezighouden. Presentatie: Rick Nieman.
Maandag 2 maart 2026 om 01u35  »
NPO 1
Opinieprogramma met nieuws, politiek, brandende kwesties en prominente gasten. Met opinie en debat over de onderwerpen die Nederland bezighouden. Presentatie: Rick Nieman.

Kijktip van de dag

'Boomer' (VRT 1)

Jan vergeet zijn en Julies huwelijksverjaardag en probeert het goed te maken door een dag vol verrassingen te organiseren voor Julie, inclusief een bezoek aan een chic hotel mét wellness. Maar al snel blijkt dat plannen maken makkelijker is dan ze uit te voeren.

'Boomer', om 20.55 uur op VRT 1.

NU en STRAKS op tv

volledige TVgids
  • 10:15
    Sporza: Omloop Het Nieuwsblad
    11:30
    Winterbeelden
  • 10:00
    Winterbeelden
    16:10
    Sporza: Omloop Het Nieuwsblad
  • 11:15
    Edmond & Lucy
    11:25
    Vos en Haas
  • 10:00
    Geen uitzending
    12:05
    9-1-1
  • 09:55
    Geen uitzending
    13:40
    Kitchen Nightmares
  • 09:30
    Geen uitzending
    11:55
    9-1-1: Lone Star
  • 10:00
    Geen uitzending
    15:35
    Baywatch
  • 08:30
    Geen uitzending
    16:05
    Law & Order Toronto: Criminal Intent
  • 10:00
    Joe
    15:20
    Geen uitzending
  • 11:10
    Ellemieke's KIDchen
  • 10:30
    Big Sky
    13:55
    NCIS
  • 10:50
    Geen uitzending
    11:50
    Bar Rescue
  • 11:05
    Foodies & The City
    11:40
    De Dagschotel
  • 10:45
    Britain's Hotel Murders
  • 11:18
    CEO van mijn leven
    11:46
    De CFO podcast
  • 11:01
    Wonen
    12:00
    Request
  • 11:15
    Chris Cooks Cymru
    11:50
    Het Weekmenu
  • 10:25
    Beyond Paradise
    11:25
    Shakespeare and Hathaway: Private Investigators
  • 10:45
    Below Deck Sailing Yacht
    13:20
    Grey's Anatomy
  • 10:45
    Dit was het nieuws
    11:35
    Het mooiste meisje van de klas
  • 10:30
    Podium Klassiek
    11:30
    Nu te Zien!
  • 11:15
    Coop Troop
    11:30
    Herrie op zolder