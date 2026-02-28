JA21-partijleider Joost Eerdmans bij Rick Nieman in 'WNL Op Zondag'

De zondag begint met 'WNL Op Zondag' weer gewoon om 10.00 uur. Met nieuws, brandende kwesties en prominente gasten. Deze zondag te gast bij Rick Nieman onder anderen partijleider Joost Eerdmans van JA21, burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem en Hella Hueck van EW en econoom Jona van Loenen over de AOW. Ook te gast Yoeri Albrecht over het netwerk van Jeffrey Epstein.

Joost Eerdmans

Zondagmorgen is JA21-partijleider Joost Eerdmans te gast bij Rick Nieman.Over 18 dagen mogen we naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen. Op welke onderwerpen gaat JA21 inzetten? En wat is zijn oordeel over de eerste week van het kabnet Jetten?

Burgemeester Ahmed Marcouch

Burgemeester van Arnhem Ahmed Marcouch kijkt in 'WNL Op Zondag' vooruit op de komende gemeenteraadsverkiezingen. De burgemeester gaat met Rick Nieman in gesprek over het belang van de lokale politiek en de onderwerpen die in zijn stad spelen.

Hella Hueck en Jona van Loenen

Tijdens het debat over de regeringsverklaring was de oppositie het van links tot rechts eens: de AOW-plannen van het kabinet moeten worden aangepast. De vraag is alleen: hoe. Daarover hoofdredacteur Hella Hueck van EW en econoom Jona van Loenen.

Yoeri Albrecht

De Epstein-files gaan niet alleen over vrouwenhandel, maar legt ook een wereldwijd netwerk bloot van miljardairs, politiek en royalty. Van ex-prins Andrew, president Bill Clinton tot miljardair Richard Branson. Welke rol speelt het Kremlin in dit verhaal? Daarover journalist Yoeri Albrecht, directeur van debatcentrum De Balie.

'WNL Op Zondag', zondag 1 maart om 10.00 uur op NPO 1.