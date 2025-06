In juli is het Gele Zaterdag op STAR Channel

Gele Zaterdag is terug! 'The Simpsons' keren terug op STAR Channel met het gloednieuwe 36e seizoen, vol humor en avontuur. Exclusief in Nederland kijk je het hele seizoen in één keer.

Met afleveringen als The Yellow Lotus en Estranger Things levert dit seizoen opnieuw bekende thema's en herkenbare parodieën.

Kijk het nieuwe seizoen van 'The Simpsons' op zaterdag 26 juli de hele dag tijdens de Gele Zaterdag Marathon op STAR Channel.

NIEUW SEIZOEN

ONLY MURDERS IN THE BUILDING S4

In seizoen 4 van 'Only Murders in the Building' reizen Charles, Oliver en Mabel naar Los Angeles, waar hun podcast wordt verfilmd. Maar wanneer een geliefde bekende uit het Arconia wordt vermoord, leidt het spoor hen terug naar New York, naar een mysterie dat dieper gaat dan ooit. Met sterren als Meryl Streep, Eugene Levy en Eva Longoria, en meer twists dan een filmset aankan, wordt dit hun spannendste zaak tot nu toe.

Vanaf 29 juli, elke dinsdag om 20.00 uur op STAR Channel

NIEUW SEIZOEN

LIE TO ME S2

In seizoen 2 van 'Lie to Me' keert Dr. Cal Lightman terug met zijn team om opnieuw de diepste leugens te ontmaskeren. Van moordzaken tot politieke intriges en gijzelingen: elk micro-trekje van het gezicht vertelt een verhaal. Terwijl de zaken persoonlijker en gevaarlijker worden, komt Lightman steeds dichter bij de grens tussen waarheid en manipulatie. Want hoe verder je graaft, hoe meer leugens je tegenkomt.

Vanaf 31 juli, elke donderdag een dubbele aflevering vanaf 20.00 uur op STAR Channel.

NIEUW SEIZOEN

GREY'S ANATOMY S7

In seizoen 7 van 'Grey’s Anatomy' vechten de artsen van Seattle Grace-Mercy West niet alleen voor hun patiënten, maar ook voor zichzelf. Terwijl Cristina worstelt met haar trauma, balanceert Meredith op het randje van professionele ondergang. Liefde, verlies en leven hangen aan een zijden draad.

Vanaf 27 juli, elke zondag een dubbele aflevering vanaf 21.00 uur op STAR Channel.

ONGOING

PRISON BREAK

Wanneer zijn broer ten onrechte ter dood wordt veroordeeld, bedenkt ingenieur Michael Scofield een gewaagd plan: hij laat zichzelf opsluiten in dezelfde zwaarbeveiligde gevangenis om zijn broer van binnenuit te bevrijden. Met het complexe bouwplan van de gevangenis verborgen in zijn tatoeages, begint Michael aan een race tegen de klok, omringd door gevaarlijke medegevangenen en corrupte bewakers. Wat begint als een reddingsmissie verandert al snel in een spel van vertrouwen, verraad en overleven.

Elke maandag om 21.00 uur op STAR Channel.

ONGOING

WILL TRENT

Achter elke zaak schuilt een verhaal. En niemand leest die beter dan Will Trent. Als briljante maar eigenzinnige agent duikt Will in de duisterste misdaden van Atlanta. Getekend door een zwaar verleden in het pleegzorgsysteem, benadert hij elke zaak met een scherp oog voor detail. Samen met zijn partner Faith Mitchell en zijn gecompliceerde band met jeugdvriendin Angie Polaski, ontrafelt hij misdaden die meer onthullen dan alleen de dader.

Elke woensdag om 20.00 uur bij STAR Channel.

ONGOING

9-1-1 S8

Een dodelijk virus treft Los Angeles en Captain Bobby Nash offert zichzelf op om zijn team te redden. Terwijl de 118 worstelt met het verlies, blijven ze vechten tegen rampen en persoonlijke uitdagingen. Een emotioneel seizoen vol actie, opoffering en nieuwe wendingen.

Elke woensdag om 21.00 uur op STAR Channel.