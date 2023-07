'Het Uur van de Wolf herhaalt' documentaire 'Nothing Compares' n.a.v. overlijden Sinéad O'Connor

Naar aanleiding van het overlijden van Sinéad O'Connor herhaalt 'Het Uur van de Wolf' (NTR) op donderdag 27 juli om 22.35 uur op NPO 3 de indrukwekkende documentaire 'Nothing Compares' die op 10 januari jl. voor het eerst op de Nederlandse televisie te zien was.

De documentaire is vanaf vanmiddag al te zien op NPO Start tot en met een week na uitzending (vanwege rechten daarna weer uitsluitend op NPO Plus).

De documentaire uit 2022 van regisseur Kathryn Ferguson, die wereldwijd veel lof ontving, toont Sinéad O’Connors fenomenale groei tot wereldwijde popster en onderzoekt hoe ze haar stem gebruikte op het toppunt van haar roem, tot ze in de ban werd gedaan omdat ze met haar persoonlijkheid menig heilig huisje omver schopte. Met de focus op O’Connor’s woorden én daden tussen 1987 en 1993, presenteert Kathryn Ferguson een moderne, feministische blik op deze onbevreesde pionier.

De filmische archiefdocumentaire bevat baanbrekende muziekvideo’s en concert-uitvoeringen, naast nooit eerder vertoonde beelden uit de periode 1987 – 1993. Dit archief wordt ondersteund door een nieuw interview met O’Connor zelf, waarin ze vanuit een hedendaags perspectief op de gebeurtenissen reflecteert. Verhalen uit de eerste hand vullen het geheel aan met inzichten van hedendaagse artiesten, musici en maatschappijkritische individuen. Zij brengen bredere thema’s ter sprake, zoals de geschiedenis van Ierland, de politiek en het wereldwijde activisme. Dit doen zij door de hele tijd naar O’Connors kunstzinnigheid, impact en erfenis terug te kijken.

De in Belfast geboren Ferguson is een innovatieve en grensverleggende regisseur die zich heeft gericht op kort werk rond identiteit, gender en politiek en gemeenschapszin. Met NOTHING COMPARES maakt ze haar debuut op het gebied van documentaire-films. NOTHING COMPARES werd officieel geselecteerd voor de World Cinema Documentary Competition op het Sundance Film Festival, waarna ze meerdere prijzen in de wacht sleepte, waaronder beste Ierse documentaire op het Galway Film Fleadh, publieksprijs voor beste documentaire op het Aegean Film Festival en de publieksprijs bij Docs Ireland. De documentaire heeft ook drie British Independent Filmprijzen gewonnen.

Regisseur: Kathryn Ferguson

Jaar: 2022

Productie: Eleanor Emptage en Michael Mallie voor Tara Films (Verenigd Koninkrijk) en Ard Mhacha Productions (Ierland), in samenwerking met Field of Vision. Uitvoerende producenten zijn Charlotte Cook, Lesley McKimm, Lucy Pullin, John Reynolds en Lisa Marie Russo. De productie is mede mogelijk gemaakt door Screen Ireland, het BFI Doc Society Fund, IE Entertainment en Northern Ireland Screen. Internationale verkoop wordt verzorgd voor Paramount Global Content Distribution.

