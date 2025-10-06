'Het Uur van de Wolf': De wolkenfietsers - erfenis van een droom

Aan de rand van Den Helder ligt De Nollen: een binnenduingebied waar natuur, sculpturen en schilderkunst in elkaar overvloeien tot een totaalervaring. Het is het levenswerk van kunstenaar Rudi van de Wint.

Totaal onverwacht overlijdt hij in 2006. Zijn zoons Ruud en Gijs zetten zijn droom voort, uit liefde voor hun vader en voor De Nollen. Maar plannen voor een Rudi van de Wint-museum in het gebied leiden tot barsten in hun idyllische bestaan. Regisseur Gülşah Doğan legde het vast in de nieuwe documentaire De wolkenfietsers - erfenis van een droom, die dinsdag 7 oktober te zien is in 'Het Uur van de Wolf', om 22.40 uur bij de NTR op NPO 2.

Rudi van de Wint (1942-2006), zoon van Den Helder, is een kunstenaar van naam en faam. Door heel Nederland is werk van hem te vinden, van het iconische beeld De Tong in Lelystad tot de rood-paarse wandpanelen die hij ontwierp voor de Tweede Kamer. In 1980 vestigt hij zich op De Nollen, vanuit een afkeer van museummuren, bezoekerscijfers en de kunstwereld als markt. Hier schept hij in totale vrijheid een groene oase vol kunstwerken. Oudste zoon Ruud: 'Die lui die met hem omgingen begin jaren tachtig, die dachten dat het een wolkenfietser was. Wat moet je nou op die zandheuvel daar in Den Helder?' Die zandheuvel werd een totaalkunstwerk.

Na zijn onverwachte dood nemen Ruud en Gijs de zorg voor De Nollen over. Ieder heeft zijn eigen rol. Ruud – de buitenmens – onderhoudt het terrein en volgt de seizoenen. Gijs – de organisator – onderhoudt de technische en financiële kant en het zakelijk netwerk. Ze lijken haast de alter ego’s van hun vader, gespleten in intuïtie en ratio. Voor de broers is De Nollen veel meer dan een kunstwerk. Het is het verhaal van hun vader. Ze leiden met hun gezinnen een toegewijd, idyllisch bestaan tussen zijn sculpturen. Maar hun paradijs staat onder druk. Het onderhouden van De Nollen kost veel geld en dat zij zelf al het werk doen is kwetsbaar. Bovendien staan de honderden schilderijen die ze erfden te verstoffen in de opslag. Een Rudi van de Wint-museum in het gebied zou een oplossing kunnen zijn, maar druist in tegen alles waar hun vader voor stond.

Een nieuwe stichting en een beoogd directeur Ralph Keuning mobiliseren steun van bedrijfsleven, politiek en cultuurfondsen. Het nieuwe museum en De Nollen kunnen in hun ogen een paradepaardje van Den Helder worden. Met de groeiende ambities groeit ook de spanning. Want hoe open je de heilige grond van je vader voor de massa en de commercie als je juist leeft bij zijn waardes van concentratie en isolement? Kunnen dromen vertaald worden naar beleidsplannen en bezoekersaantallen? Naarmate de plannen voor het museum concreter worden, moeten de broers en hun gezinnen een keuze maken.

