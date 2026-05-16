Documentaire 'The Bus Driver: Britain's Cocaine King' op Discovery

Jarenlang leek de Colombiaanse immigrant Jesús Ruiz Henão een onschuldig leven te leiden als buschauffeur in Londen. In werkelijkheid stond hij aan het hoofd van een organisatie die voor miljarden aan cocaïne het land binnenbracht.

De tweedelige documentaire 'The Bus Driver: Britain's Cocaine King' vertelt het verhaal van een man die naar eigen zeggen het wetteloze Colombia ontvluchtte om een rustig bestaan op te bouwen in Londen, maar uiteindelijk uitgroeide tot een van de belangrijkste spelers in de Britse cocaïnehandel. Met geheime opslagplaatsen en gecodeerde communicatie bleef hij de Britse politie steeds een stap voor. Pas na een vijf jaar durend onderzoek door meerdere instanties – de grootste surveillanceoperatie in zijn soort – konden de autoriteiten hem arresteren.

In een exclusief interview vanuit de beruchte Colombiaanse gevangenis La Picota vertelt Jesús Ruiz Henão hoe hij drugstransporten organiseerde en al die tijd uit handen van de politie wist te blijven. Zijn verhaal wordt aangevuld met gesprekken met familieleden, zijn biograaf en de agenten die jarenlang op hem jaagden. Samen met nooit eerder vertoonde bewakingsbeelden reconstrueert deze documentaire hoe een Londense buschauffeur uitgroeide tot de cocaïnekoning van Groot-Brittannië.

