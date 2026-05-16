Blijft één van de coaches zonder team achter in 'The Voice'?
Team Mathieu ligt volledig uit ‘The Voice’: deze zeven kandidaten gaan door
Dit zie je deze week in 'Familie' - PREVIEW

Documentaire 'The Bus Driver: Britain's Cocaine King' op Discovery

zaterdag 16 mei 2026

Jarenlang leek de Colombiaanse immigrant Jesús Ruiz Henão een onschuldig leven te leiden als buschauffeur in Londen. In werkelijkheid stond hij aan het hoofd van een organisatie die voor miljarden aan cocaïne het land binnenbracht.

De tweedelige documentaire 'The Bus Driver: Britain's Cocaine King' vertelt het verhaal van een man die naar eigen zeggen het wetteloze Colombia ontvluchtte om een rustig bestaan op te bouwen in Londen, maar uiteindelijk uitgroeide tot een van de belangrijkste spelers in de Britse cocaïnehandel. Met geheime opslagplaatsen en gecodeerde communicatie bleef hij de Britse politie steeds een stap voor. Pas na een vijf jaar durend onderzoek door meerdere instanties – de grootste surveillanceoperatie in zijn soort – konden de autoriteiten hem arresteren.


In een exclusief interview vanuit de beruchte Colombiaanse gevangenis La Picota vertelt Jesús Ruiz Henão hoe hij drugstransporten organiseerde en al die tijd uit handen van de politie wist te blijven. Zijn verhaal wordt aangevuld met gesprekken met familieleden, zijn biograaf en de agenten die jarenlang op hem jaagden. Samen met nooit eerder vertoonde bewakingsbeelden reconstrueert deze documentaire hoe een Londense buschauffeur uitgroeide tot de cocaïnekoning van Groot-Brittannië.

'The Bus Driver: Britain's Cocaine King', vanaf zaterdag 16 mei om 20.30 uur op Discovery.


Michael (4K Ultra HD Blu-ray)
DVD
Now You See Me 3 (DVD)
DVD
Lili en Marleen - De Complete Collectie (Seizoen 1 t/m 10)
DVD
Persbericht Discovery
https://discoverychannel.be/
Meer artikels over Discovery Networks Benelux

TVvisie Nieuwsbrief
Start je dag goed met iedere ochtend het compleetste tv-nieuws in je mailbox!



Aanbiedingen
Camille - Sos (CD)
CD
Arno - Opex (CD)
DVD
Daens - Daens De Musical (DVD)
DVD

TVvisie Extra



Onze apps

Download onze app op de Google Play Store Download onze app in de App Store

Meest recente

Multimedia SPOTLIGHT

Kijktip van de dag

'The Floor' - Bruno Wyndaele (VTM)

Het spel wordt steeds spannender. De hoofdprijs van 40.000 euro komt dichter en dichter voor de resterende kandidaten, maar er moeten nog heel wat quizduels gespeeld worden. Wie het duel verliest, moet meteen naar huis.

'The Floor', om 20.30 uur op VTM.

Dossiers

NU en STRAKS op tv

volledige TVgids
  • 16:10
    Dwars door de Lage landen
    17:00
    Witse
  • 15:00
    Halve Finale Koningin Elisabethwedstrijd cello 2026
    17:50
    Un monde à part
  • 16:20
    De Marsupilami's
  • 16:10
    America's Funniest Home Videos
  • 16:25
    De Bogaartjes
    17:15
    Ik Vertrek
  • 15:35
    Men in Black
    17:15
    9-1-1
  • 15:40
    Baywatch Hawaii
    17:25
    Police Interceptors
  • 16:05
    Murder in a Small Town
    16:50
    S.W.A.T.
  • 16:20
    Geen uitzending
    16:45
    Wat nu weer?
  • 16:05
    Friends
    16:30
    Huizenjagers
  • 16:05
    NCIS
    22:50
    Criminal Minds
  • 16:05
    Two and a Half Men
    20:35
    Contagion
  • 15:45
    Million Dollar Listing Los Angeles
    16:30
    Chateau Meiland
  • 16:20
    Snapped
    17:05
    World's Most Evil Killers
  • 16:06
    De CFO podcast
    16:40
    CEO van mijn leven
  • 16:17
    Hobbyklus
    18:00
    Classics 55
  • 16:15
    Foodies & The City
    16:50
    Open Vuur
  • 15:55
    The Marlow Murder Club
    16:50
    Art Detectives
  • 16:20
    Station 19
    18:10
    White Collar
  • 15:50
    NOS Sport: Hoofdklasse Hockey Vrouwen
    17:58
    Socutera
  • 16:05
    Pauscast
    16:30
    De verwondering
  • 15:30
    Lassie
    17:00
    Checkpoint