'Ziggo Sport Finals': alle UEFA Europese clubfinales gratis te zien voor heel Nederland
De maand mei staat bij Ziggo Sport in het teken van de grote Europese finales. Met de 'Ziggo Sport Finals', de bekroning van een magisch seizoen, brengt Ziggo Sport de finales van de UEFA Europa League (woensdag 20 mei), UEFA Conference League (woensdag 27 mei) en UEFA Champions League (zaterdag 30 mei) live en exclusief in beeld.
Alle drie de finales zijn gratis te volgen voor heel Nederland via Ziggo Sport Free in de Ziggo GO-app, ook zonder Ziggo-abonnement.
Drie Europese finales, drie magische avonden
De 'Ziggo Sport Finals' starten op woensdag 20 mei met de finale van de UEFA Europa League. Een week later, op woensdag 27 mei, volgt de finale van de UEFA Conference League. Het hoogtepunt van het Europese clubseizoen volgt op zaterdag 30 mei met de finale van de UEFA Champions League. Voor iedere finale pakt Ziggo Sport groots uit met uitgebreide studio-uitzendingen en met verslaggeving en commentaar vanaf locatie. De voorbeschouwing start bij iedere finale minstens een uur voor de aftrap.
Europa League-finale, SC Freiburg – Aston Villa: woensdag 20 mei, 21.00 uur (voorbeschouwing vanaf 20.00 uur)
Conference League-finale, Crystal Palace – Rayo Vallecano: woensdag 27 mei, 21.00 uur (voorbeschouwing vanaf 20.00 uur)
Champions League-finale, Paris St. Germain – Arsenal: zaterdag 30 mei, 18.00 uur (voorbeschouwing vanaf 16.30 uur)
Nieuwe afleveringen 'Tussen de Palen' en 'Classic UEFA Finals'
In aanloop naar de finales lanceert Ziggo Sport nieuwe afleveringen van de populaire serie 'Tussen de Palen'. In een speciale aflevering blikt Ruud Gullit terug op een van de meest dominante Europese finales uit de geschiedenis: de Europa Cup I-finale tussen AC Milan en Steaua Boekarest in 1989, waarin de Rossoneri met overmacht de Europese beker veroverden. Ook blikken Bert van Marwijk en Pierre van Hooijdonk terug op het laatste Nederlandse succes in Europa: de finale tussen Feyenoord en Borussia Dortmund in 2002, gewonnen door de Rotterdammers in eigen huis. Daarnaast herhaalt Ziggo Sport de bestaande 'Tussen de Palen'-serie in de aanloop naar de finales.
Naast 'Tussen de Palen' zendt Ziggo Sport in aanloop naar de finales ook een reeks 'Classic UEFA Finals' uit met speciale aandacht voor finales waar Nederlandse clubs of spelers bij betrokken waren, zoals de Europa Cup 1 finale Feyenoord - Celtic (1970), de finale van de UEFA Cup Feyenoord – Dortmund (2002), Manchester United - Bayern München (1999), Internazionale - Bayern München (2010) en de laatste UEFA Champions League finale van Arsenal (2016). De perfecte aanloop naar de ontknopingen van het seizoen.
Studio-uitzendingen, verslaggeving op locatie en Kick ’t Met in Istanbul
Bij elke finale verzorgt Ziggo Sport een uitgebreide voorbeschouwing in de studio en schakelt de zender live door naar de stadions voor verslaggeving en commentaar vanaf locatie. Bij de Europa League-finale in Istanbul zijn ook Armin Shah en Jefferson Osei van de populaire YouTube-show Kick ’t Met namens Ziggo Sport aanwezig. Zij brengen vanuit de stad een eigen aflevering rondom het finalefeest, waarin zij fans, sfeer en verhalen van straat tot stadion vastleggen.
Bonus: DFB Pokal ook voor heel Nederland gratis
Op zaterdag 23 mei om 20:00 uur spelen Bayern München en VfB Stuttgart de finale van de Duitse DFB Pokal. Speciaal voor de Ziggo Sport Finals-maand kunnen ook alle voetbalfans zonder een Ziggo Sport Totaal pakket of Ziggo abonnement deze wedstrijden gratis streamen via Ziggo Sport Free. Iedereen kan toegang krijgen tot Ziggo Sport Free na downloaden van de Ziggo GO-app.
Waar te zien?
De hele meimaand finalemaand is te zien voor kijkers die bij hun provider een Ziggo Sport Totaal-abonnement hebben en voor Ziggo-abonnees op Ziggo Sport kanaal 14. De drie UEFA Europees voetbal finales en de Coppa Italia en DFB Pokal finales zijn ook voor heel Nederland gratis te volgen via Ziggo Sport Free in de Ziggo GO-app. De nieuwe afleveringen van 'Tussen de Palen' en K'ick 't Met' zijn te zien bij Ziggo Sport en op het YouTube-kanaal van Ziggo Sport.
