'Vroege Vogels' bezoekt de Slikken van De Heen

Foto: BNNVARA - © Annemieke van der Togt 2020

In de Slikken van de Heen werd veertig jaar geleden de resetknop ingedrukt. Door de bouw van de Deltawerken veranderde de natuur van zout naar zoet. Met de geur van watermunt in de neus ziet de filmploeg hoe fitissen en graspiepers zich voorbereiden op het broedseizoen.

Europese bizons waden door het Krammer-Volkerak, waar zoetwatermollusken leven. Tegelijk zijn sporen van het zoute verleden nog zichtbaar: zeekraal groeit in de oude slikken en vlak over de dam foerageren wulpen en zilverplevieren. Als klap op de vuurpijl zijn de visarenden terug en ziet Menno Bentveld de eerste balts en paring van dit jaar.

'Vroege Vogels', zondag 17 mei om 19.25 uur bij BNNVARA op NPO 2.

Vroege Vogels op tv Veertig jaar geleden veranderde de Slikken van de Heen van zout naar zoet. Nu vliegen er fitissen en graspiepers, waden Europese bizons en broeden visarenden, terwijl het verleden nog zichtbaar is. Veertig jaar geleden veranderde de Slikken van de Heen van zout naar zoet. Nu vliegen er fitissen en graspiepers, waden Europese bizons en broeden visarenden, terwijl het verleden nog zichtbaar is. Langs de Oude Maas liggen oude wilgenbossen vol natuur. We zien bloeiende planten, een bever in de Rhoonse Grienden en de zeldzame matkop. Ook wemelt het er van insecten en wilgenslakjes. Langs de Oude Maas liggen oude wilgenbossen vol natuur. We zien bloeiende planten, een bever in de Rhoonse Grienden en de zeldzame matkop. Ook wemelt het er van insecten en wilgenslakjes.