Milieustrijders dwingen overheid eigen wetten na te leven in 'De MOB Methode'

Hoe kunnen burgers de overheid dwingen zich aan haar eigen milieuregels te houden? In de KRO-NCRV documentaire 'De MOB Methode' volgt regisseur Ingeborg Jansen milieustrijders die via de rechter opkomen voor de natuur.

De documentaire laat zien wat er gebeurt als een kleine groep betrokken burgers verantwoordelijkheid neemt voor de regels die ons allemaal beschermen.

Onder leiding van gepensioneerd chemicus Johan Vollenbroek confronteert een kleine, maar vasthoudende groep Nederlandse burgers van Stichting Mobilisation for the Environment (MOB) de overheid met een ongemakkelijke realiteit. De overheid houdt zich niet altijd aan haar eigen milieuwetten. Het controleren van regels die natuur en gezondheid moeten beschermen, krijgt in de praktijk vaak geen prioriteit. Hierdoor ontstaat ruimte voor uitzonderingen, uitstel en politieke compromissen. Door naar de rechter te stappen, probeert MOB te bewerkstelligen dat bestaande wetten worden nageleefd. Vaak met succes. Zo is de beweging uitgegroeid tot een invloedrijke speler in het politieke en maatschappelijke debat.

René Sommer, hoofdredacteur Journalistiek KRO-NCRV: ''De MOB Methode' laat zien hoe mensen opstaan voor wat van ons allemaal is. Het gaat over verantwoordelijkheid nemen, ook als dat schuurt. Wat doe je als regels die ons beschermen onder druk staan? En wanneer kom je zelf in beweging? Deze documentaire toont hoe groot de impact kan zijn van een kleine groep mensen die niet wegkijkt.'

Onvermoeibare pleitbezorger

Oprichter Johan Vollenbroek staat aan de basis van de beweging. Voor sommigen is hij een held die het recht laat zegevieren, voor anderen een onruststoker die economische belangen dwarsboomt. De documentaire toont hem als een onvermoeibare pleitbezorger voor de natuur die blijft doorgaan, ook als de tegenstand groeit.

Een nieuwe generatie

Vollenbroek wordt bijgestaan door een nieuwe, jongere generatie binnen MOB. Advocaat Daisy strijdt tegen de uitstoot van de intensieve veehouderij. Jurist Max procedeert tegen de vervuiling door grote industrieën. En milieujurist Stijn laat met data-onderzoek zien waar beleid tekortschiet en geeft bewoners een stem. Hun strijd richt zich niet zozeer op de bedrijven of de landbouw, maar op een overheid die volgens hen te weinig handhaaft. Waar het kan gaat MOB in gesprek met de betrokken bedrijven. In sommige gevallen leidt dit, buiten de rechter om, tot afspraken die de natuur ten goede komen.

De documentaire laat zien wat de inzet van de MOB-ers betekent. Ondanks weerstand en bedreigingen blijven ze doorgaan. Gedreven door één overtuiging: de rechtsstaat werkt alleen als iedereen zich aan de wet houdt. Ook de overheid.

'De MOB Methode' is geregisseerd door Ingeborg Jansen en geproduceerd door Hollandse Helden in samenwerking met KRO-NCRV. Deze productie kwam tot stand met steun van CoBO.

'De MOB Methode', zondag 17 mei om 22.40 uur bij KRO-NCRV op NPO 2.