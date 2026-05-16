Vier nieuwe afleveringen 'Andere Tijden Sport' in aanloop naar het WK
Op 17 mei een reconstructie van het beruchte staafincident bij Ajax-Austria Wien (1989). Andere Tijden Sport sprak met o.a. Austria-keeper Franz Wohlfahrt en stadionspeaker van dienst Freek de Jonge.
Speciaal voor Cody Gakpo ('Rob Rensenbrink? Het zegt me niks, helaas') op 24 mei een portret van het slangenmens Rensenbrink. Die veel meer was dan die bal op de paal. Op 31 mei: Ronald Koeman en anderen over wat er allemaal misging op het WK '94 in Amerika - en hoe de rol van de pers sindsdien veranderde. En op 7 juni een aflevering over de keeperswissel Cillessen-Krul tijdens het WK van 2014.
Zondag 17 mei, 22.55 uur, NPO 1: Ajax en het staafincident
Zondag 24 mei, 22.15 uur, NPO 1: Voor Cody Gakpo: Het slangenmens
Zondag 31 mei, 22.20 uur, NPO 1: WK ’94: En er moest ook nog gevoetbald worden...
Zondag 7 juni, 22.20 uur, NPO 1: aflevering over de keeperswissel Cillessen-Krul (WK 2014) - titel n.n.b.
