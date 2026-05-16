Vier nieuwe afleveringen 'Andere Tijden Sport' in aanloop naar het WK

zaterdag 16 mei 2026

Op 17 mei een reconstructie van het beruchte staafincident bij Ajax-Austria Wien (1989). Andere Tijden Sport sprak met o.a. Austria-keeper Franz Wohlfahrt en stadionspeaker van dienst Freek de Jonge.

Speciaal voor Cody Gakpo ('Rob Rensenbrink? Het zegt me niks, helaas') op 24 mei een portret van het slangenmens Rensenbrink. Die veel  meer was dan die bal op de paal. Op 31 mei: Ronald Koeman en anderen over wat er allemaal misging op het WK '94  in Amerika - en hoe de rol van de pers sindsdien veranderde. En op 7 juni een aflevering over de keeperswissel Cillessen-Krul tijdens het WK van 2014. 


Zondag 17 mei, 22.55 uur, NPO 1: Ajax en het staafincident
Zondag 24 mei, 22.15 uur, NPO 1: Voor Cody Gakpo: Het slangenmens
Zondag 31 mei, 22.20 uur, NPO 1: WK ’94: En er moest ook nog gevoetbald worden...
Zondag 7 juni, 22.20 uur, NPO 1: aflevering over de keeperswissel Cillessen-Krul (WK 2014) - titel n.n.b.


Andere Tijden Sport op tv
Zondag 17 mei 2026 om 23u00  »
NPO 1
Zaterdag 23 mei 2026 om 14u30  »
NPO 1
Zondag 24 mei 2026 om 22u15  »
NPO 1
'Het zegt me niks, helaas.' Cody Gakpo had geen idee toen hij de naam Rob Rensenbrink hoorde. Voor de Cody Gakpo's in deze wereld maken we een monument voor 'slangenmens' Rensenbrink.
