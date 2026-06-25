Het mooiste motorsportweekend van het jaar: TT van Assen 2026 live op Ziggo Sport
De MotoGP keert terug naar het TT Circuit van Assen van vrijdag 26 tot en met zondag 28 juni, voor wat door velen wordt beschouwd als het hoogtepunt van het seizoen. Ziggo Sport zendt het volledige weekend exclusief en live uit: alle vrije trainingen, kwalificaties, de sprintrace, de hoofdraces in Moto3, Moto2 en MotoGP en uitgebreide voor- en nabeschouwingen vanaf locatie. Alles te zien op Ziggo Sport 1.
Weinig races op de MotoGP-kalender hebben de status van de TT van Assen. Het TT Circuit geldt als één van de meest geliefde banen van het seizoen, voor zowel rijders als publiek, en levert jaar in jaar uit memorabele zondagen op. Ook in 2026 belooft het een editie te worden met een sterk deelnemersveld, een enerverend kampioenschap en een publiek dat traditiegetrouw massaal oranje is uitgedost.
MotoGP: Bezzecchi voert het WK aan, Márquez verdedigt zijn Assen-titel
Marco Bezzecchi voert dit jaar de WK-ranglijst aan en arriveert in Assen als een van de uitgesproken favorieten. Aan zijn directe achtervolger Jorge Martín, op dit moment tweede in het kampioenschap, heeft hij een serieuze uitdager.
Regerend wereldkampioen Marc Márquez schreef vorig jaar in een seizoen vol overwinningen ook de Grand Prix van Nederland op zijn naam. De recordkampioen kent dit jaar een moeizamere start en kijkt aan tegen een flinke achterstand in het WK, een extra reden om in Assen voluit op zege te jagen. En ook al kent Pecco Bagnaia een wisselvallig seizoen, op het TT Circuit weet de Italiaan vrijwel ieder jaar tot de top te behoren.
Nederlandse trots in de Moto2: Veijer en Van den Goorbergh
In de Moto2 staan twee Nederlanders op de grid. Collin Veijer (Red Bull KTM Ajo) maakte eerder indruk in de Moto3 en kwam in Assen ooit net te kort voor een thuisoverwinning. Nu gaat hij op jacht naar zijn eerste Moto2-zege, wat tegelijk zijn derde podiumplek in de klasse zou betekenen. Voor Veijer-fans is het ook de moeite waard om de Ziggo Sport-kanalen in de gaten te houden: rond de race wordt een paar door Collin Veijer gesigneerde laarzen verloot.
Zonta van den Goorbergh (Momoven Idrofoglia RW Racing Team) is bezig aan zijn vijfde Moto2-seizoen en finishte vorig jaar in Assen als twaalfde — daarmee was hij de hoogst geklasseerde Nederlander.
Ziggo Sport is het volledige weekend prominent aanwezig op het TT Circuit, met studio-uitzendingen vanaf het lange rechte stuk. Naast de live verslaggeving van alle sessies, kwalificaties en races brengt de zender doorlopend sfeeritems vanaf de paddock en vanuit het oranje uitgedoste publiek dat traditiegetrouw massaal naar Drenthe afreist.
Het volledige uitzendschema
Alle live-uitzendingen van het TT Assen-weekend zijn te zien op Ziggo Sport 1, tenzij anders aangegeven.
Previewshow en de film ‘Magic of the TT – 100x Assen’
Als aanloop naar het raceweekend zendt Ziggo Sport extra programmering uit. Op vrijdag 26 juni om 18:35 uur staat op Ziggo Sport 1 en Ziggo Sport 3 een previewshow gepland, om alvast in de juiste stemming te komen voor het weekend. In de week ervoor zijn op dezelfde kanalen ook highlights van eerdere TT-edities en de documentaire ‘Magic of the TT – 100x Assen’ te zien.
De presentatie van het TT-weekend is in handen van Rob van Gameren en Chris Zegers. Zegers presenteert de programma's vanuit de studio in Assen. Van Gameren doet verslag vanuit de pits. De analyses worden verzorgd door Wilco Zeelenberg, Barry Veneman, Bo Bendsneyder en Michael van der Mark. Het commentaar bij de sessies en races is in handen van Frank Weeink, Barry Veneman, Guido Fenneman en Joey Litjens. Gedurende het weekend schuiven er een hoop bekende liefhebbers van de MotoGP aan.
Naast de televisie-uitzendingen brengt Ziggo Sport op de social media-kanalen extra behind-the-scenes content, interviews vanaf locatie en winacties, waaronder de verloting van een paar door Collin Veijer gesigneerde laarzen.
Waar te zien?
Alle sessies, kwalificaties en races van het TT Assen-weekend zijn van vrijdag 26 juni tot en met zondag 28 juni live te zien op Ziggo Sport 1. De previewshow op vrijdag 26 juni om 18:35 uur en de highlights en documentaire ‘Magic of the TT – 100x Assen’ zijn te zien op Ziggo Sport 1 en Ziggo Sport 3. Ziggo-klanten kijken gratis mee op kanaal 14 of via de Ziggo GO-app; niet-Ziggo-klanten volgen het weekend met een Ziggo Sport Totaal-abonnement. Op welk kanaal de uitzendingen precies worden getoond, staat in de tv-gids op www.ziggosport.nl/gids.
Daarnaast is de hele zondag live te zien op het YouTube-kanaal van Ziggo Sport. Hierdoor kan heel Nederland gratis naar de races kijken van de Moto3, Moto2 en MotoGP.
Race Café: ook 24 uur van Spa en Formule 1 in Oostenrijk
Naast de TT van Assen is er in Race Café ook aandacht voor de 24 uur van Spa en de Formule 1 in Oostenrijk. Op vrijdagavond opent Race Café zijn deuren om 22:30 uur, met Olav Mol, Jack Plooij, Nina Gademan, Rick Winkelman, Emel Cankaya en Michael van der Mark aan tafel. Na de Formule 1-race op zondag 28 juni volgt om 18:00 uur Race Café: Na de GP, gepresenteerd door Anna Arendshorst en Jeroen Mul, met onder anderen Olav Mol en Robert Doornbos. Op maandagavond om 22:00 uur sluit Race Café: de Stamtafel het raceweekend af met Olav Mol, Jack Plooij, Richard Verschoor en Wilco Zeelenberg.
https://www.ziggosport.nl/
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