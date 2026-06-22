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Dit zie je in 'Opsporing Verzocht'

maandag 22 juni 2026
Foto: AVROTROS - © Mark Uyl 2026

In 'Opsporing Verzocht' meer over de zoektocht naar de verdachte van twee mishandelingen afgelopen vrijdagochtend in Utrecht. Er zijn beelden van een dringend gezochte verdachte, nadat twee vrouwen op de Potgieterstraat en het Leidseveer in de nacht van donderdag 18 op vrijdag 19 juni binnen een halfuur werden aangevallen.

Beide slachtoffers werden van hun fiets getrokken, en werden fors mishandeld door onder andere een nekklem aan te leggen. Zij lijken willekeurige slachtoffers. 


Weduwnaar (83) in Hoeven overvallen
Verder in de uitzending een reconstructie van de overval op een inwoner van het Brabantse Hoeven. De 83-jarige man werd door een man met een groot mes bedreigd, en moest een bankpas en sieraden van zijn overleden vrouw afstaan. Het slachtoffer vertelt zelf wat er die avond gebeurde. Er is een compositietekening van de overvaller, en beelden van een handlanger die pinde met de bankpas van het slachtoffer. 

Verder oproepen rond onder meer:

- een mislukte ontvoering in Den Haag;
- een overval op de ALDI in Enschede en
- een reeks van incidenten rond één woning aan de Jacob Schorerlaan in Den Haag.

'Opsporing Verzocht', maandag 22 juni om 21.15 uur bij AVROTROS op NPO 2.


Opsporing Verzocht op tv
Dinsdag 23 juni om 13u20  »
NPO 2
Opsporingsprogramma in samenwerking met politie en justitie. Uw tips maken het verschil. Actuele opsporing met Anniko van Santen.
Maandag 29 juni om 21u15  »
NPO 2
Opsporingsprogramma in samenwerking met politie en justitie. Uw tips maken het verschil. Actuele opsporing met Anniko van Santen.
Dinsdag 30 juni om 11u15  »
NPO 2
Opsporingsprogramma in samenwerking met politie en justitie. Uw tips maken het verschil. Actuele opsporing met Anniko van Santen.
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Supertramp - Crime Of The Century Tour
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The Rolling Stones - Foreign Tongues
DVD
Michael Jackson - Live At Wembley
DVD
Persbericht AVROTROS
https://opsporingverzocht.avrotros.nl/
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