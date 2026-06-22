Dit zie je in 'Opsporing Verzocht'

In 'Opsporing Verzocht' meer over de zoektocht naar de verdachte van twee mishandelingen afgelopen vrijdagochtend in Utrecht. Er zijn beelden van een dringend gezochte verdachte, nadat twee vrouwen op de Potgieterstraat en het Leidseveer in de nacht van donderdag 18 op vrijdag 19 juni binnen een halfuur werden aangevallen.

Beide slachtoffers werden van hun fiets getrokken, en werden fors mishandeld door onder andere een nekklem aan te leggen. Zij lijken willekeurige slachtoffers.

Weduwnaar (83) in Hoeven overvallen

Verder in de uitzending een reconstructie van de overval op een inwoner van het Brabantse Hoeven. De 83-jarige man werd door een man met een groot mes bedreigd, en moest een bankpas en sieraden van zijn overleden vrouw afstaan. Het slachtoffer vertelt zelf wat er die avond gebeurde. Er is een compositietekening van de overvaller, en beelden van een handlanger die pinde met de bankpas van het slachtoffer.

Verder oproepen rond onder meer:

- een mislukte ontvoering in Den Haag;

- een overval op de ALDI in Enschede en

- een reeks van incidenten rond één woning aan de Jacob Schorerlaan in Den Haag.

'Opsporing Verzocht', maandag 22 juni om 21.15 uur bij AVROTROS op NPO 2.