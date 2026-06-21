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Dit zijn de laatste gerechten van 'Dagelijkse Kost' voor dit seizoen

zondag 21 juni 2026
Foto: VRT 1 - © VRT 2026

Jeroen Meus zit met 'Dagelijkse Kost' nog een weekje in Nieuwpoort. Daarna kan de vakantie beginnen voor de tv-chef en zijn crew. Maar hij neemt geen afscheid zonder nog vijf overheerlijke gerechten op tafel te toveren.

Maandag: Tomaat-garnaal met frietjes
Tomaten gevuld met garnaalsla, geserveerd met kropsla en verse frieten.


Dinsdag: Griet pizzaiola met olijfoliepuree en artisjokken
Op de BBQ geroosterde grietmoot met puree, zuiderse tomatensaus en violet artisjokken.

Woensdag: Aardbeien, compote van rabarber, crème chiboust en spritskoeken
Gestoofde rabarber, vanillepudding met meringue, verse aardbeien en verkruimelde zandkoekjes.

Donderdag: Kalfstartaar 'tonnato' met gekonfijte tomaat, uiringen en waterkers
Fijngesneden kalfsvlees met tonijnmayonaise, gekonfijte tomaten, gebakken uiringen en waterkers.

Vrijdag: Entrecote, gepofte 'nduja-aardappel, BBQ-piperade en salade met koolrabi
Gegrilde entrecote, gepofte aardappel met 'nduja en zure room, warme paprikapiperade en salade met koolrabi en groene kruiden.

 

'Dagelijkse Kost', van maandag tot vrijdag om 18.10 uur op VRT 1.

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Dagelijkse kost op tv
Zondag 21 juni om 18u10  »
VRT 1
Chef Jeroen Meus zet dagelijks een smakelijk gerecht op tafel. Elke dag een nieuw recept, leuke weetjes en toffe video's. Jeroen laat zien dat koken plezierig is voor iedereen, voor elk moment of evenement en naar ieders smaak.
Maandag 22 juni om 12u10  »
VRT 1
Chef Jeroen Meus zet dagelijks een smakelijk gerecht op tafel. Elke dag een nieuw recept, leuke weetjes en toffe video's. Jeroen laat zien dat koken plezierig is voor iedereen, voor elk moment of evenement en naar ieders smaak.
Maandag 22 juni om 18u10  »
VRT 1
Chef Jeroen Meus zet dagelijks een smakelijk gerecht op tafel. Elke dag een nieuw recept, leuke weetjes en toffe video's. Jeroen laat zien dat koken plezierig is voor iedereen, voor elk moment of evenement en naar ieders smaak.
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https://dagelijksekost.vrt.be/
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WK Fifa Voetbal 2026 - Sporza

Liveverslag van België - Iran, wedstrijd op speeldag twee in groep G van het WK voetbal in de VS, Mexico en Canada, vanuit het Los Angeles Stadium in Inglewood, Californië in de VS. Iran mag voor de Rode Duivels geen obstakel vormen. 'Haal het telraam er maar bij', voorspelde Peter Vandenbempt zelfs in zijn voorbeschouwing op Sporza. Commentaar: Filip Joos. Presentatie: Karl Vannieuwkerke. Studiogasten: Gert Verheyen, Steven Defour en Wesley Sonck.

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