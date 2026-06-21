Dit zijn de laatste gerechten van 'Dagelijkse Kost' voor dit seizoen

Foto: VRT 1 - © VRT 2026

Jeroen Meus zit met 'Dagelijkse Kost' nog een weekje in Nieuwpoort. Daarna kan de vakantie beginnen voor de tv-chef en zijn crew. Maar hij neemt geen afscheid zonder nog vijf overheerlijke gerechten op tafel te toveren.

Maandag: Tomaat-garnaal met frietjes

Tomaten gevuld met garnaalsla, geserveerd met kropsla en verse frieten.

Dinsdag: Griet pizzaiola met olijfoliepuree en artisjokken

Op de BBQ geroosterde grietmoot met puree, zuiderse tomatensaus en violet artisjokken. Woensdag: Aardbeien, compote van rabarber, crème chiboust en spritskoeken

Gestoofde rabarber, vanillepudding met meringue, verse aardbeien en verkruimelde zandkoekjes. Donderdag: Kalfstartaar 'tonnato' met gekonfijte tomaat, uiringen en waterkers

Fijngesneden kalfsvlees met tonijnmayonaise, gekonfijte tomaten, gebakken uiringen en waterkers. Vrijdag: Entrecote, gepofte 'nduja-aardappel, BBQ-piperade en salade met koolrabi

Gegrilde entrecote, gepofte aardappel met 'nduja en zure room, warme paprikapiperade en salade met koolrabi en groene kruiden. 'Dagelijkse Kost', van maandag tot vrijdag om 18.10 uur op VRT 1. Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!

Dagelijkse kost op tv Chef Jeroen Meus zet dagelijks een smakelijk gerecht op tafel. Elke dag een nieuw recept, leuke weetjes en toffe video's. Jeroen laat zien dat koken plezierig is voor iedereen, voor elk moment of evenement en naar ieders smaak. Chef Jeroen Meus zet dagelijks een smakelijk gerecht op tafel. Elke dag een nieuw recept, leuke weetjes en toffe video's. Jeroen laat zien dat koken plezierig is voor iedereen, voor elk moment of evenement en naar ieders smaak. Chef Jeroen Meus zet dagelijks een smakelijk gerecht op tafel. Elke dag een nieuw recept, leuke weetjes en toffe video's. Jeroen laat zien dat koken plezierig is voor iedereen, voor elk moment of evenement en naar ieders smaak.

Vind onze artikels makkelijker op Google!

Met één klik kies je in Google dat je graag resultaten krijgt van TVvisie. Zo mis je nooit meer onze laatste nieuwtjes.

Voeg TVvisie toe als

voorkeursbron in Google