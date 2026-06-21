Dit zijn de laatste gerechten van 'Dagelijkse Kost' voor dit seizoen
Jeroen Meus zit met 'Dagelijkse Kost' nog een weekje in Nieuwpoort. Daarna kan de vakantie beginnen voor de tv-chef en zijn crew. Maar hij neemt geen afscheid zonder nog vijf overheerlijke gerechten op tafel te toveren.
Maandag: Tomaat-garnaal met frietjes
Tomaten gevuld met garnaalsla, geserveerd met kropsla en verse frieten.
Dinsdag: Griet pizzaiola met olijfoliepuree en artisjokken
Op de BBQ geroosterde grietmoot met puree, zuiderse tomatensaus en violet artisjokken.
Woensdag: Aardbeien, compote van rabarber, crème chiboust en spritskoeken
Gestoofde rabarber, vanillepudding met meringue, verse aardbeien en verkruimelde zandkoekjes.
Donderdag: Kalfstartaar 'tonnato' met gekonfijte tomaat, uiringen en waterkers
Fijngesneden kalfsvlees met tonijnmayonaise, gekonfijte tomaten, gebakken uiringen en waterkers.
Vrijdag: Entrecote, gepofte 'nduja-aardappel, BBQ-piperade en salade met koolrabi
Gegrilde entrecote, gepofte aardappel met 'nduja en zure room, warme paprikapiperade en salade met koolrabi en groene kruiden.
'Dagelijkse Kost', van maandag tot vrijdag om 18.10 uur op VRT 1.
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