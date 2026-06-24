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Nieuw programma 'World's Bargain Dream Homes' op HGTV

woensdag 24 juni 2026
Foto: © HGTV 2026

Wie verder durft te kijken dan zijn eigen woonplaats, kan paleisjes vinden voor een spotprijs. In landen als Italië, Spanje en Griekenland staan talloze woningen te koop waar je elders het veelvoud voor betaalt.

Voor reislustige Amerikanen is dat de ultieme kans om een prachtig huis te kopen op een zonnige locatie, zoals te zien is in het nieuwe programma 'World's Bargain Dream Homes'. Dat beseft ook de 30-jarige Anna uit Tennessee, die tijdens een vakantie op Kreta verliefd werd op het eiland en zich er nu wil vestigen. Als digital nomad kan ze immers overal werken. Samen met een lokale makelaar bekijkt ze drie geweldige huizen die in Amerika onbetaalbaar zouden zijn. Eén ligt wel erg afgelegen, iets wat voor de alleenstaande Anna minder aantrekkelijk is.


De andere twee liggen dichter bij levendige plaatsen of zelfs aan het populaire strand. Welk huis verovert Anna’s hart?

'World's Bargain Dream Homes', vanaf donderdag 25 juni om 21.30 uur op HGTV.

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