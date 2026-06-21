Maandag in 'Close Up': Thom Browne - Op maat gemaakte dromen
De Amerikaanse modeontwerper Thom Browne staat bekend om zijn visionaire herinterpretatie van het maatpak. Zijn statement: een grijs pak met korte broek. Hij bracht daarmee een revolutie teweeg in de mode door de opvattingen hoe mannen en vrouwen zich zouden moeten kleden ter discussie te stellen.
In zijn collecties en shows zijn de speelse en soms theatrale uitwerking terug te vinden van zijn kijk op mode. Niet alleen als kleding, maar ook als kunstvorm.
'Close Up: Thom Browne - Op maat gemaakte dromen', maandag 22 juni om 22.45 uur op NPO 2.
https://www.avrotros.nl/
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Liveverslag van België - Iran, wedstrijd op speeldag twee in groep G van het WK voetbal in de VS, Mexico en Canada, vanuit het Los Angeles Stadium in Inglewood, Californië in de VS. Iran mag voor de Rode Duivels geen obstakel vormen. 'Haal het telraam er maar bij', voorspelde Peter Vandenbempt zelfs in zijn voorbeschouwing op Sporza. Commentaar: Filip Joos. Presentatie: Karl Vannieuwkerke. Studiogasten: Gert Verheyen, Steven Defour en Wesley Sonck.
'Sporza FIFA WK voetbal 2026: België - Iran', om 20.05 uur op VRT 1.