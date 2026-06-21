Maandag in 'Close Up': Thom Browne - Op maat gemaakte dromen

De Amerikaanse modeontwerper Thom Browne staat bekend om zijn visionaire herinterpretatie van het maatpak. Zijn statement: een grijs pak met korte broek. Hij bracht daarmee een revolutie teweeg in de mode door de opvattingen hoe mannen en vrouwen zich zouden moeten kleden ter discussie te stellen.

In zijn collecties en shows zijn de speelse en soms theatrale uitwerking terug te vinden van zijn kijk op mode. Niet alleen als kleding, maar ook als kunstvorm.

'Close Up: Thom Browne - Op maat gemaakte dromen', maandag 22 juni om 22.45 uur op NPO 2.

Vind onze artikels makkelijker op Google!

Met één klik kies je in Google dat je graag resultaten krijgt van TVvisie. Zo mis je nooit meer onze laatste nieuwtjes.

Voeg TVvisie toe als

voorkeursbron in Google