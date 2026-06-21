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Dit zie je deze week in 'Home and Away' - PREVIEW

zondag 21 juni 2026

Stel je voor: je woont aan zee, je wandelt elke dag naar het strand en de zon schijnt er bijna altijd. Dat klinkt als een droom, en dat is precies het leven dat de inwoners van Summer Bay lijken te leiden. Maar achter die idyllische façade schuilt meer. Want ook in dit kleine kustdorp zijn er dagelijkse zorgen, geheimen en de nodige portie drama. Lees hier elke week onze preview van Home and Away.

Maandag 22 juni 2026 – aflevering 8599
Levi maakt zich klaar om te vertrekken, maar Mackenzie houdt hem tegen en zegt dat ze hem nodig heeft. Leah blijft koppig bij haar standpunt.


Dinsdag 23 juni 2026 – aflevering 8600
Sonny en Remi praten over muzikant Eddie Shepherd, die ze binnen willen halen bij hun platenlabel. Alf en Justin slagen er niet in om David te overtuigen dat Leah geen gevaar vormt. Sonny zoekt Leah op en laat haar ontspannen met videogames. Justin schrikt wanneer ze hem Theo noemt.

Woensdag 24 juni 2026 – aflevering 8601
Harper vertelt Dana dat ze het nummer van hun moeder heeft en dat ze contact wil opnemen. Dana probeert haar zus tegen te houden. Justin verneemt dat Leah is opgepakt na een incident bij Coastal News.

Donderdag 25 juni 2026 – aflevering 8602
Alf checkt bij Mali wanneer Justin hem vertelt dat Leah is opgepakt. David besluit Leah te laten gaan met een waarschuwing. Marilyn bestookt Dana met vragen over haar mogelijke familiereünie, wat haar duidelijk overstuur maakt.

Vrijdag 26 juni 2026 – aflevering 8603
Eden gaat mee naar de meeting over Eddie, maar voelt zich buitengesloten. Justin vraagt Sonny om hem te bellen als Leah weer opduikt, maar hij wil haar vertrouwen niet schenden. Cash brengt een trouwfoto van Justin, Leah en Theo.

'Home and Away', elke werkdag op VTM 2.

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Home and Away op tv
Maandag 22 juni om 18u30  »
VTM 2
De (liefdes)levens van bewoners van het fictieve Australische stadje Summer Bay. De hoofdpersonen moeten omgaan met relaties, familie, liefde, verlies en opgroeien.
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WK Fifa Voetbal 2026 - Sporza

Liveverslag van België - Iran, wedstrijd op speeldag twee in groep G van het WK voetbal in de VS, Mexico en Canada, vanuit het Los Angeles Stadium in Inglewood, Californië in de VS. Iran mag voor de Rode Duivels geen obstakel vormen. 'Haal het telraam er maar bij', voorspelde Peter Vandenbempt zelfs in zijn voorbeschouwing op Sporza. Commentaar: Filip Joos. Presentatie: Karl Vannieuwkerke. Studiogasten: Gert Verheyen, Steven Defour en Wesley Sonck.

'Sporza FIFA WK voetbal 2026: België - Iran', om 20.05 uur op VRT 1.

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