Het eerste tv-debat met de nummers 2 in 'WNL Op Zondag'

Op zondag 12 oktober presenteert Rick Nieman een speciale editie van 'WNL Op Zondag' waarin de nummers 2 uit de Nederlandse politiek met elkaar in debat gaan. Alle nummers 2 van de partijen die aan kop gaan in de peiling doen mee.

- Sebastiaan Stöteler van de PVV

- Esmah Lahlah van GroenLinks/PvdA

- Hanneke Steen van het CDA

- Eelco Heinen van de VVD

- Annabel Nanninga van JA21

- Jan Paternotte van D66

Zij zijn de runners-up, de nummers 2 op het stembiljet, de running mates van de lijsttrekkers. Live vanuit Studio 6 in Hilversum kruisen zij de degens over de thema’s van deze verkiezingen. Aan bod komen economie, migratie, wonen, veiligheid, klimaat en de toestand in de wereld. Over ieder thema zullen telkens vier partijen met elkaar in debat gaan. Dat levert spannende combinaties op.

Zo gaat Sebastiaan Stöteler (PVV) over veiligheid op straat in debat met Esmah Lahlah (GroenLinks/PvdA), Annabel Nanninga (JA21) en Eelco Heinen (VVD).

Esmah Lahlah (GroenLinks/PvdA) staat tegenover Hanneke Steen (CDA), Eelco Heinen (VVD) en Annabel Nanninga (JA21) in het debat over het thema wonen.

Over het thema migratie gaat Jan Paternotte (D66) de discussie aan met Sebastiaan Stöteler (PVV), Eelco Heinen (VVD) en Esmah Lahlah (GroenLinks/PvdA).

Ook over de andere onderwerpen economie, klimaat en de toestand in de wereld gaan telkens 4 kandidaten in debat. Deze extra lange uitzending van 'WNL Op Zondag' wordt uitgezonden op NPO 1.

'Het WNL-debat: de Runners-up', zondag 12 oktober om 10.00 uur op NPO 1.