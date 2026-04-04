Herbeleef de magie: april staat bij MTV volledig in het teken van MTV Unplugged

Geen versterkers, geen grote producties, alleen de pure essentie van de muziek. Vanaf zondag 5 april brengt MTV de meest iconische sessies uit de geschiedenis van MTV Unplugged terug op het scherm.

Elke zondagavond verandert de zender om 23.00 uur in een intieme concertzaal voor legendarische optredens die de muziekwereld voorgoed veranderden.

Sinds de start in 1989 is MTV Unplugged hét podium waar wereldsterren hun hits uitkleden tot op het bot. In een sfeervolle setting van Perzische tapijten en kaarslicht vallen maskers af en komt het vakmanschap bovendrijven. Deze lente presenteert MTV een zorgvuldig samengestelde selectie van sessies die inmiddels legendarischer zijn dan de originele studio-opnames.

De line-up: legenden op je beeldscherm

Elke zondag om 23:00 uur neemt MTV je mee terug naar een historisch muzikaal moment:

5 april – Lenny Kravitz (1994): Kravitz trapt de maand soulvol af met een sessie waarin zijn rock-‘n-roll-imago plaatsmaakt voor rauwe emotie. Geniet van akoestische versies van onder meer Are You Gonna Go My Way, Sister, Always On The Run en Let Love Rule.

12 april – Paul McCartney (1991): Een historisch tv-moment waarin de voormalige Beatle bewees dat zijn composities geen productie nodig hebben om te schitteren. Van Blackbird tot We Can Work It Out; dit is McCartney in zijn meest pure vorm. Naast de tv-uitzending verscheen er ook een album van het optreden, dat lovende kritieken ontving.

19 april – Duran Duran (1993): De band bewees in New York dat hun synth-pop ook zonder elektronica staat als een huis. Het leverde hen hernieuwde kritische waardering op, met kippenvelmomenten tijdens Ordinary World en een verrassende uitvoering van Rio.

26 april – Pearl Jam & Aerosmith (Double Feature): Een avond voor de echte rockers. De sessie van Pearl Jam uit 1992, met klassiekers als Black, Jeremy en Alive, geldt als een van de meest intense afleveringen ooit. Daarna duikt Aerosmith (1990) in hun blueswortels met rauwe uitvoeringen van onder andere Dream On, Janies Got a Gun en Walkin’ the Dog.

3 mei – Alanis Morissette (1999): Als kers op de taart de koningin van de 90s singer-songwriters. Begeleid door subtiele strijkers brengt zij een meeslepende set met onder andere Ironic, You Oughta Know, Uninvited en een indrukwekkende cover van King of Pain (The Police). Het optreden was zo sterk dat het later werd uitgebracht als live album, waarmee het uitgroeide tot een van de meest gewaardeerde MTV Unplugged-releases.