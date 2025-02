Hans Vijlbrief (D66) en Henk Vermeer (BBB) bij Rick Nieman in 'WNL Op Zondag'

De zondag begint met Rick Nieman en 'WNL Op Zondag'. Elke zondagmorgen met opinie en debat over actuele onderwerpen. Politici, prominente gasten, ondernemers en opiniemakers gaan de discussie aan over brandende kwesties en duivelse dilemma's.

Schrijvers en wetenschappers geven achtergrond en verdieping op het nieuws van alledag. 'WNL Op Zondag' van Omroep WNL wordt iedere zondag live uitgezonden vanuit het Vondelpark in Amsterdam.

Dit zijn deze week de gasten:

Hans Vijlbrief (D66) en Henk Vermeer (BBB)

Zondagmorgen zijn Tweede Kamerleden Hans Vijlbrief van D66 en Henk Vermeer van BBB te gast bij Rick Nieman. Voor BNR Nieuwsradio schrijven de twee parlementariërs elkaar brieven over de actuele politiek. In WNL Op Zondag gaan de politieke tegenpolen met elkaar in discussie over de schatkist en andere actuele politieke kwesties.



Correspondent Annette Birschel

De verkiezingskoorts loopt op in Duitsland. Migratie en de kwakkelende economie zijn de grote onderwerpen tijdens de campagne. Hoe staan de lijsttrekkers er voor? Daarover te gast Annette Birschel, correspondent in Nederland voor verschillende Duitse media.

Marcel Levi en Wim Noorduin

Hoogleraar Marcel Levi, voorzitter van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek over nieuws uit de wetenschap. Professor Wim Noorduin komt vertellen over zijn toevallige ontdekking naar een manier om loodverontreiniging zichtbaar te maken. Wereldwijd heeft 1 op de 3 kinderen loodvergiftiging.

'WNL Op Zondag' met Rick Nieman, zondag 2 februari om 10.00 uur op NPO 1.