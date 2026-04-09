Golftoernooi op Augusta National met 's werelds beste spelers live te zien bij Ziggo Sport

Ziggo Sport zendt ook dit jaar The Masters live uit, de eerste major van het golfseizoen. Van donderdag 9 april tot en met zondag 12 april is het iconische toernooi op Augusta National te volgen, waar de absolute wereldtop strijdt om het felbegeerde groene jasje.

Nieuwe strijd dient zich aan

De vorige editie van The Masters kende een zinderende ontknoping, waarin Rory McIlroy voor het eerst het toernooi wist te winnen. Met die overwinning voltooide de Noord-Ier de Grand Slam (alle vier de grote kampioenschappen ‘Majors’ winnen) en schreef hij geschiedenis in de golfsport.

Dit jaar staat er opnieuw een sterk deelnemersveld aan de start. Naast Rory McIlroy behoren onder anderen Scottie Scheffler, Jon Rahm en Bryson DeChambeau tot de belangrijkste kanshebbers voor de titel, terwijl ook andere gevestigde namen en opkomende talenten zich willen mengen in de strijd om het groene jasje.

Wereldtop op iconische baan

The Masters wordt gespeeld op de legendarische Augusta National Golf Club en geldt als een van de meest prestigieuze toernooien in de sport. De unieke baan, met zijn karakteristieke holes en historie, vormt jaarlijks het decor voor memorabele momenten. De winnaar krijgt het herkenbare groene jasje uitgereikt.

Uitgebreide verslaggeving bij Ziggo Sport

Ziggo Sport brengt het toernooi uitgebreid in beeld en zendt het volledige toernooi live uit. Er is een pre-show, met onder anderen Joost Luiten en Robert-Jan Derksen. Daarnaast zijn er voor- en nabeschouwingen, met extra aandacht voor de beslissende fases in het weekend.

John van Vliet presenteert de studioprogramma’s. Het commentaar wordt afwisselend voorzien door Jan Kees van der Velden, Robert-Jan Derksen, Gerard Louter, Inder van Weerelt, John Woof en Joost Luiten.

Daan Sloter is namens Ziggo Sport aanwezig op Augusta, om vanaf de baan dagelijks bijdrages te leveren die de kijker meenemen tot aan de legendarische greens. Op de social media van Ziggo Sport volg je alles op de voet en zie je 'achter de schermen-content' langskomen met de verschillende analisten en commentatoren, gehost door Renée van Bommel.

Extra veel content

De golfliefhebber kan zijn hart ophalen komend weekend, want naast de gebruikelijke uitzendingen biedt Ziggo Sport nog meer exclusieve beelden aan. Zo zie je in 'On the range', een uitzending vanaf de driving range, de golfers inspelen voor ze aan hun ronde beginnen. In de 'Featured groups' volg je één flight met een groep spelers.

Tot slot is er op Ziggo Sport 5 ook dagelijks de uitzending van 'Amen Corner'. Amen Corner is het deel van de baan waar hole 11, 12 en 13 liggen en waar vaak het verschil wordt gemaakt door de spelers.

Wanneer te zien?

Vrijdag 10 april: tweede ronde, vanaf 14.30 uur op Ziggo Sport 6

Zaterdag 11 april: derde ronde, vanaf 16.00 uur op Ziggo Sport 6

Zondag 12 april: finaleronde, vanaf 16.00 uur op Ziggo Sport 6

De uitzendingen zijn live te volgen via Ziggo Sport en Ziggo Sport Totaal.