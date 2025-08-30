Goedgevulde maand september op STAR Channel

De schijnbaar perfecte wereld van een groep vrouwelijke Mormoonse influencers stort volledig in wanneer ze verwikkeld raken in een seksschandaal dat de internationale krantenkoppen haalt.

THE SECRET LIVES OF MORMON WIVES

Hun hechte gemeenschap is diep geschokt: geloof, vriendschappen en reputaties staan op het spel. Kan #Momtok dit schandaal overleven en zich herpakken, of is hun ondergang onvermijdelijk?

Vanaf 25 september, elke donderdag om 21.00 uur op STAR Channel.

THE KARDASHIANS - ABC NEWS SPECIAL

Een reeks zeldzame homevideo’s en nooit eerder vertoonde foto's biedt een intieme blik achter de schermen van het Kardashian-imperium. Terwijl ze reflecteren op hun opkomst tot wereldfaam, delen ze openhartig hun visie op relaties, reputatie en de balans tussen privé en publiek. Een eerlijke en persoonlijke kijk op een van de meest invloedrijke familie van deze tijd.

Donderdag 25 september om 20.00 uur op STAR Channel.

HIGH POTENTIAL

'High Potential' draait om Morgan, een alleenstaande moeder met een uitzonderlijk hoog IQ en een gave voor het oplossen van misdrijven. Wanneer ze als schoonmaakster werkt op het politiebureau van Los Angeles, ontdekt ze cruciale aanwijzingen in een complexe zaak en belandt onverwacht als consultant bij de recherche. Samen met rechercheur Karadec vormt ze een onwaarschijnlijk maar effectief duo. Terwijl ze misdaden oplost met haar briljante intuïtie, gaat Morgan ook op zoek naar de waarheid over de mysterieuze verdwijning van haar ex-man.

Vanaf 17 september, elke woensdag om 20.00 uur op STAR Channel.

BELOW DECK DOWN UNDER S3

Kapitein Jason Chambers is terug, deze keer aan het roer van de luxe jacht Katina, het grootste schip in de franchise tot nu toe. Samen met vertrouwde gezichten Harry Van Vliet en chef-kok Tzarina Mace-Ralph vaart hij de adembenemende Seychellen binnen. Maar aan boord is het allesbehalve rustig: een nieuwe bemanning, sluimerende spanningen in de keuken en botsende ego’s zorgen voor onrust. Verwacht romantiek, ruzies, onverwachte ontslagen en tropisch drama van de bovenste plank.

Vanaf 8 september, elke werkdag om 19.00 uur op STAR Channel.

CHICAGO MED S10

In seizoen 10 van 'Chicago Med' komt het team van toegewijde artsen en verpleegkundigen direct onder grote druk te staan na een ingrijpende ramp bij Navy Pier. Terwijl nieuwkomers zoals de strikte Dr. Caitlin Lenox en de mysterieuze Dr. John Frost hun draai proberen te vinden, worden vertrouwde gezichten als Sharon Goodwin, Dr. Charles en Dr. Archer geconfronteerd met morele dilemma’s, persoonlijke verliezen en ingrijpende keuzes. Met heftige medische crisissen, nieuwe relaties en ethische conflicten is dit seizoen meeslepender en intenser dan ooit.

Vanaf 2 september, elke dinsdag om 21.00 uur op STAR Channel.

THE WALKING DEAD: DEAD CITY S2

'Dead City' volgt Maggie en Negan terwijl ze zich een weg banen door het post-apocalyptische Manhattan, een vervallen stad die al lang is afgesloten van het vasteland. Omringd door Walkers en bewoners die van New York hun eigen anarchistische en gevaarlijke wereld hebben gemaakt, belanden ze midden in een conflict tussen rivaliserende bendes. Terwijl de spanningen oplopen en onverwachte allianties ontstaan, worden Maggie en Negan geconfronteerd met persoonlijke tragedies, harde keuzes en een toekomst die allesbehalve zeker is.

Vanaf 1 september, elke maandag om 21.00 uur op STAR Channel.

ONLY MURDER IN THE BUILDING S4

In seizoen 4 van 'Only Murders in the Building' reizen Charles, Oliver en Mabel naar Los Angeles, waar hun podcast wordt verfilmd. Maar wanneer een geliefde bekende uit het Arconia wordt vermoord, leidt het spoor hen terug naar New York, naar een mysterie dat dieper gaat dan ooit. Met sterren als Meryl Streep, Eugene Levy en Eva Longoria, en meer twists dan een filmset aankan, wordt dit hun spannendste zaak tot nu toe.

Elke dinsdag om 20.00 uur op STAR Channel.

LIE TO ME S2

In seizoen 2 van 'Lie to Me' keert Dr. Cal Lightman terug met zijn team om opnieuw de diepste leugens te ontmaskeren. Van moordzaken tot politieke intriges en gijzelingen: elk micro-trekje van het gezicht vertelt een verhaal. Terwijl de zaken persoonlijker en gevaarlijker worden, komt Lightman steeds dichter bij de grens tussen waarheid en manipulatie. Want hoe verder je graaft, hoe meer leugens je tegenkomt.

Elke donderdag een dubbele aflevering vanaf 20.00 uur op STAR Channel.

GREY'S ANATOMY S7

In seizoen 7 van 'Grey’s Anatomy' vechten de artsen van Seattle Grace-Mercy West niet alleen voor hun patiënten, maar ook voor zichzelf. Terwijl Cristina worstelt met haar trauma, balanceert Meredith op het randje van professionele ondergang. Liefde, verlies en leven hangen aan een zijden draad.

Elke zondag een dubbele aflevering vanaf 21.00 uur op STAR Channel.

PRISON BREAK

Wanneer zijn broer ten onrechte ter dood wordt veroordeeld, bedenkt ingenieur Michael Scofield een gewaagd plan: hij laat zichzelf opsluiten in dezelfde zwaarbeveiligde gevangenis om zijn broer van binnenuit te bevrijden. Met het complexe bouwplan van de gevangenis verborgen in zijn tatoeages, begint Michael aan een race tegen de klok, omringd door gevaarlijke medegevangenen en corrupte bewakers. Wat begint als een reddingsmissie verandert al snel in een spel van vertrouwen, verraad en overleven.

Elke maandag om 20.00 uur op STAR Channel.

9-1-1 S8

Een dodelijk virus treft Los Angeles en Captain Bobby Nash offert zichzelf op om zijn team te redden. Terwijl de 118 worstelt met het verlies, blijven ze vechten tegen rampen en persoonlijke uitdagingen. Een emotioneel seizoen vol actie, opoffering en nieuwe wendingen.

Elke woensdag om 21.00 uur op STAR Channel.