Indringende serie over Tweede Wereldoorlog met Tom Hanks nieuw op The HISTORY Channel

maandag 25 mei 2026

The HISTORY Channel kondigt de nieuwe documentaireserie 'World War II With Tom Hanks' aan, een epische meerdelige verkenning van de Tweede Wereldoorlog.

De serie gaat wereldwijd in première op dinsdag 26 mei en is wekelijks om 21.25 uur te zien op The HISTORY Channel. De reeks wordt gepresenteerd, geproduceerd en verteld door meervoudig Oscar- en Emmy-winnaar Tom Hanks.


'Tijdens mijn jeugd verwees elke volwassene in mijn omgeving naar twee woorden: 'de oorlog',' aldus Hanks. 'De blijvende impact van de Tweede Wereldoorlog op de wereld en mijn eigen familie is me altijd bijgebleven. Ik ben trots dat we samen met The HISTORY Channel deze allesomvattende serie hebben kunnen maken, waarin we dit belangrijke hoofdstuk uit de geschiedenis in zijn geheel vertellen.'

In de eerste afleveringen zien we hoe de oorlog zich razendsnel ontvouwt: van de Duitse inval in Polen in 1939, mogelijk gemaakt door het pact tussen Adolf Hitler en Josef Stalin, tot de bliksemoorlog in West-Europa en de val van Frankrijk. Terwijl Winston Churchill de evacuatie van geallieerde troepen organiseert en Franklin D. Roosevelt de Verenigde Staten mobiliseert, markeert Operatie Barbarossa een beslissend keerpunt met de grootschalige invasie van de Sovjet-Unie, die de verdere loop van de oorlog ingrijpend zal bepalen.

World War II With Tom Hanks biedt in 20 afleveringen een toonaangevend en breed overzicht van de oorlog. Met nieuw ontdekt archiefmateriaal, geavanceerde restauratietechnieken en inzichten van vooraanstaande historici brengt de serie zowel grote geopolitieke ontwikkelingen als persoonlijke verhalen achter het conflict tot leven.


'World War II With Tom Hanks', vanaf 26 mei elke dinsdag om 21.25 uur op The HISTORY Channel.


Februari 1954: Marilyn Monroe onderbreekt haar huwelijksreis in Japan en vliegt naar het door oorlog verscheurde Korea. Voor meer dan 100.000 uitgeputte soldaten staat ze op het podium - voor het eerst in haar leven écht op een podium - en zingt ze zich de ziel uit haar lijf in de ijzige kou. Het is het moment waarop Marilyn Monroe ophoudt een filmster te zijn en zichzelf ontdekt als iets veel groters. Via gerestaureerde archiefbeelden duikt deze documentaire in een weinig bekend maar bepalend hoofdstuk uit haar leven.

'Marilyn Monroe: The Rise of an Icon', om 20.15 uur op VRT Canvas.

