EOdoc 'Tata': hoe doorbreek je een vicieuze cirkel van huiselijk geweld?

zaterdag 10 januari 2026

EOdoc 'Tata' volgt de jonge journalist Lina die haar vader opzoekt in Italië, nadat ze hem jarenlang niet heeft gezien. Nu wordt haar vader uitgebuit op zijn werk en vraagt hij om hulp. Een lastige keuze voor Lina, want in haar jeugd was zij slachtoffer van huiselijk geweld door haar vader.

Ze besluit hem te helpen, maar wordt daarbij geconfronteerd met haar eigen verleden. Dit resulteert in 'Tata': een indringende documentaire over pijn door generaties heen, maar vooral over de moed om de vicieuze cirkel van geweld te doorbreken.


Journalist Lina heeft haar vader Pavel al jarenlang niet gezien. In de jaren negentig verliet hij Moldavië om in het buitenland te werken, terwijl Lina achterbleef in een gezin dat was getekend door armoede en mishandeling. Jaren later bouwt ze een leven op als journalist in Roemenië, in de veronderstelling dat het verleden ver achter haar ligt. Dat blijkt toch niet zo te zijn.

Blauwe plekken
Wanneer Lina een videoboodschap ontvangt waarin blauwe plekken op de armen van haar vader te zien zijn, twijfelt ze om naar hem toe te gaan. Haar jeugd is op negatieve wijze door haar vader getekend. Toch besluit ze om naar Italië te reizen. Ze geeft haar vader een verborgen camera, zodat hij het geweld van zijn werkgever kan vastleggen.

Yke van Dok, senior redacteur bij EOdocs: 'Deze documentaire raakt aan vragen die ons als EO diep bewegen: hoe leef je verder met trauma, hoe vind je vergeving, en hoe doorbreek je geweld dat van generatie op generatie doorwerkt? Door geen makkelijke antwoorden te geven, maar ruimte te maken voor kwetsbaarheid en empathie, zoekt de film naar verbinding en hoop, juist daar waar die het meest onder druk staan.'

Cirkel doorbreken
Terwijl Lina haar vader helpt om bewijs te verzamelen tegen zijn baas, wordt ze geconfronteerd met haar eigen verleden. Ze komt erachter dat geweld al generaties lang wordt getolereerd in de familie. Wanneer ze tijdens het maken van de documentaire zwanger wordt, is ze vastbesloten het geweld niet door te geven aan de volgende generatie. In 'Tata' wordt een eerlijke poging gedaan om dit geweld te begrijpen en te veranderen.

De EO-documentaire 'Tata' is een rauw en intiem portret van een familie die worstelt met machtsrelaties, trauma en onrecht. Een emotionele zoektocht van een dochter die de vicieuze cirkel wil doorbreken: voor zichzelf, voor haar kind en voor degene die haar pijn heeft gedaan.

EOdoc 'Tata' is op zondag 11 januari te zien om 22.40 uur bij de EO op NPO 2.


Persbericht EO
https://www.eo.nl/
Meer artikels over Evangelische Omroep
