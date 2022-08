EOdoc 'Elephant Mother': de strijd van een Thaise vrouw voor mishandelde olifanten

De Thaise Lek Chailert heeft vanaf haar vroege jeugd een missie: de eens zo aanbeden heilige olifant redden uit de wrede en corrupte toeristenindustrie. Door het stilvallen van het toerisme door de uitbraak van de coronapandemie hebben haar vijanden haar nodig. Lukt het Lek om het tij te keren?

In haar natuurpark vangt Lek Chailert mishandelde olifanten op en maakt ze toeristen bewust van de heersende toeristenindustrie waarbij olifanten worden uitgebuit en mishandeld. Ook probeert Lek de olifantencircussen te stoppen. Terwijl ze wereldwijd op handen gedragen wordt door natuur- en wildlifeorganisaties, wordt het haar in Thailand erg moeilijk gemaakt. De olifantenindustrie is zeer winstgevend en wordt door een systeem van politieke corruptie en de maffia in stand gehouden. Leks reddingsacties lijken een druppel op een gloeiende plaat.

Coronapandemie

Totdat in 2020 wereldwijd covid-19 uitbreekt en de rollen zich omdraaien. Bezoekers blijven weg en de toeristenindustrie in Thailand valt stil. Lek heeft in de loop der jaren wereldwijd zoveel contacten opgebouwd, dat ze kan rekenen op donaties van verschillende bedrijven en donoren uit het buitenland. In tegenstelling tot de andere kampen, die dagelijks honderden bezoekers nodig hebben die betalen om op olifanten te rijden of olifantencircussen te bekijken.

Olifantenmaffia

Terwijl Lek zonder de toeristen merkt hoe haar eigen olifanten opleven door de rust, maakt ze zich zorgen om het welzijn van de olifanten bij de haar omringende kampen. Ze bezoekt het olifantencircuskamp op enkele kilometers van haar eigen opvangcentrum, waarvan eigenaar ‘oom Eddie,’ een lid van de zo gevreesde olifantenmaffia, met de noorderzon vertrokken is. De olifanten lijden honger en worden verwaarloosd en het personeel roept Lek’s hulp in. Lek besluit van de gelegenheid gebruik te maken om een brug te slaan naar ‘oom Eddie’ en zijn praktijken voor altijd te veranderen.

Met internationale donaties en plaatselijke giften ondersteunt ze niet alleen haar eigen park, maar ook haar buren. Weet ze hiermee het tij te keren en de olifanten ook op de lange termijn te redden van de wrede, maar lucratieve toeristenindustrie?

'Elephant Mother' is geproduceerd en geregisseerd door Jez Lewis.

EOdoc 'Elephant Mother', donderdag 1 september om 23.05 uur op NPO 2.